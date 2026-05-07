Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, κατά πως βλέπω τα πράγματα, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τα σπουδαία, γι’ αυτό και τώρα διανύουμε μέρες προετοιμασίας. Προφανώς το σοβαρό γεγονός που έπεται -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- είναι το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, της ΝΔ. Και είναι σημαντικό όχι επειδή αναμένουμε κάποια εντυπωσιακή αποκάλυψη -τα συνέδρια των κομμάτων πάνω, κάτω τα ίδια είναι- αλλά το παρασκήνιο είναι εκείνο που μετράει. Και εδώ, κατά πως φαίνεται, υπάρχει μπόλικο.

Απελευθερωμένοι

Όπως μαθαίνω από έμπιστες πηγές, δεν είναι το παρασκήνιο μόνο που είναι έντονο ενόψει του συνεδρίου. Είναι και η γκρίνια. Βλέπετε, αρκετοί βουλευτές της ΝΔ το έχουν πάρει απόφαση -κάποιοι άλλοι παλεύουν να το καταπιούν- πως στις επόμενες κάλπες δεν πρόκειται να εκλεγούν, με βάση τα ποσοστά που συγκεντρώνει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ορισμένοι βέβαια βρίσκονται στον κόσμο τους και θέλουν να πιστεύουν πως το παιχνίδι θα γυρίσει, οι έμπειροι όμως ξέρουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό. Κι αυτό ξέρετε τους απελευθερώνει. Και τους κάνει ομιλητικούς σε σημείο ενοχλητικό για το Μαξίμου. Έχουν ν’ ακουστούν πολλά έως την άλλη εβδομάδα…

Είναι μία καλή ευκαιρία…

Σας έχω ένα εξαιρετικό παραλειπόμενος από την προχθεσινή συνάντηση της πρώην υπουργού Εξωτερικών κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Σας υπενθυμίζω ότι η συνάντηση έγινε προκειμένου να ενημερώσει η κυρία Μπακογιάννη τον κ. Καραμανλή για το σκέλος των αναμνήσεων της ως υπουργού της κυβέρνησης του, που καταγράφει στο βιβλίο της. Και με αυτή την ευκαιρία θέλησε να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις του και να ασκήσει όλη της την επιρροή στον πρώην πρωθυπουργό για να συμμετάσχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει από τις 15 ως τις 17 Μαΐου. Ολη η συζήτηση μεταξύ τους κινήθηκε ευλόγως σε εξαιρετικό κλίμα και στο τέλος της συνάντησης διημείφθη ο εξής διάλογος:

– Ντ. Μπακογιάννη: Λυπάμαι όμως Κώστα που θα είναι το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο δεν θα είμαστε μαζί.

– Κ. Καραμανλής: Ντόρα, αυτό είναι και μία καλή ευκαιρία για να μην πάς ούτε εσύ!

«Κόκκαλο» η κυρία Μπακογιάννη! Και το επισήμανε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Καιρίδης – μιλώντας στα Παραπολιτικά fm – πως η μη συμμετοχή του κ. Καραμανλή «στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο, είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος». Ανευ σχολίων….

Πανηγύρι

Μου έλεγαν πάντως πως η στάση του πρώην πρωθυπουργού συνιστά «δήλωση» αποστασιοποίησης του κ. Καραμανλή από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και παράλληλα έμμεσης στήριξης στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά! Περιττό να σας πως ότι ο κύκλος του κ. Σαμαρά πανηγύριζε – όχι πως είχε καμία ψευδαίσθηση πως ο κ. Καραμανλής θα πάει στο συνέδριο, αλλά όπως και να το κάνουμε άλλο να το προεξοφλούν κι άλλο να «βλέπουν»….

«Κόφτες» και κριτήρια

Να σας επισημάνω ακόμη ότι η μη συμμετοχή του κ. Καραμανλή είναι και μία «αβάντα» προς τον κ. Σαμαρά για να προχωρήσει. Το ερώτημα είναι πότε θα κάνει την κίνηση. Ρώτησα επιμόνως και η στερεότυπη απάντηση που έλαβα ήταν «όταν έρθει η ώρα»! Τώρα ποια είναι αυτή η ώρα δεν γνωρίζω κι ότι κι αν σας πω θα είναι ψέματα…. Πάντως μου είπαν ότι τα πρόσωπα που θα είναι στη «βιτρίνα» του νέου κόμματος δεν θα είναι μόνο της «βαθιάς δεξιάς», αλλά θα υπάρχουν και πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς – στον οποίο ο κ. Σαμαράς είχε παραδοσιακά καλές προσωπικές σχέσεις. Κάτι δηλαδή σαν τον μακαρίτη τον Ανδρέα Λεντάκη όταν δημιούργησε την Πολιτική Ανοιξη. Κι όσον αφορά τους δεξιούς πολιτευτές, μου είπαν πως δεν σκοπεύει να πάρει τον «κάθε πικραμένο», που επειδή δεν πρόκειται να εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία θα πάει μαζί του. Θα υπάρχουν κριτήρια. Ενα από αυτά θα είναι η στάση ενός εκάστου στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κατ΄ αρχήν….

Καημός μεγάλος

Εν τω μεταξύ σήμερα είναι η «μεγάλη μέρα» για την … κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας! Της έκανε την … «τιμή» ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης να την καλέσει σε συνεδρίαση. Θέλει, λέει, να μιλήσει στους βουλευτές του για την … συνταγματική αναθεώρηση – έχουν ένα καημό οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συζητήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν κρατιούνται με τίποτα…. Αφού να σκεφτείτε κοιμούνται και ξυπνούν με την συνταγματική αναθεώρηση στη σκέψη τους. Τι να κάνει κι αυτός τους φώναξε για να τους τα πει, να τους φύγει ο καημός! Τους φροντίζει….

Θα τα πουν;

Στα σοβαρά τώρα είναι κρίσιμη για έναν και μόνο λόγο. Διότι θα αναδείξει όσα γίνονται και λέγονται κρυφίως ή ιδιωτικώς μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – όλη αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της αναστάτωσης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα το «επιτελικό κράτος», οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί – με προτίμηση τον κ. Ακη Σκέρτσο, ο οποίος έχει αρκετούς … «θαυμαστές» στην κοινοβουλευτική ομάδα – και το ενδεχόμενο του ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, θα είναι τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι περισσότερες ομιλίες. Αλλά δεν ξέρω μήπως κάποιος πιο θαρραλέος κάνει το «απονενοημένο διάβημα» και ανοίξει το θέμα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – θα το δούμε αύριο.

Κι οι πραίτορες

Πάντως καλού – κακού το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαμορφώσει έναν κύκλο προστασίας του πρωθυπουργού με «βαρύ πυροβολικό» τους κκ – Μάκη Βορίδη – που έχει επανακάμψει εντός του συστήματος – Αδωνι Γεωργιάδη, Θάνο Πλεύρη – η τριάδα η αχτύπητη… – και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη. Θα υπάρχουν βέβαια και δευτεροκλασάτοι «πραίτορες», αλλά η βασική «ασπίδα» θα είναι οι τέσσερις προαναφερόμενοι!

Συνέδριο και τραγούδι

Μου το θύμισε η φίλη μου η Ντιντί και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Τις ημέρες που θα κορυφώνεται το συνέδριο της ΝΔ στη Βιέννη θα διεξάγεται ο τελικός της Γιουροβίζιον. Το λέω επειδή το θυμήθηκε πρώτος και καλύτερος ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος ανήμερα της Πρωτομαγιάς και θεώρησε σωστό να παίξει μπάλα με την ιστορική μέρα και το «Φέρτο», το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό. Πλάκα, πλάκα μαθαίνω ότι στην κυβέρνηση έχουν φτάσει στο σημείο να ποντάρουν πολύ στην πρωτιά του τραγουδιού, μπας και αλλάξει λίγο η ατζέντα. Με τα ντοκιμαντέρ δεν φαίνεται να τσιμπά πολύ ο κόσμος…