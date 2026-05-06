Η ατάκα Ρούνεϊ για τους πανηγυρισμούς της Άρσεναλ και η απάντηση του Βενγκέρ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Champions League, καθώς οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν της Ατλέτικο 1-0, με το γκολ που πέτυχε ο Σάκα, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Λονδρέζοι πήραν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως παίκτες και οπαδοί της αγγλικής ομάδας, πανηγύρισαν έξαλλα την σπουδαία επιτυχία.

Ο παλαίμαχος άσος πάντως της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, υποστήριξε μετά το τέλος του αγώνα, πως οι πανηγυρισμοί δεν θα έπρεπε να είναι τόσο έντονοι, γιατί πολύ απλά η Άρσεναλ δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο.

«Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η πρόκριση στον τελικό δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα. Αντιθέτως είναι μεγάλη υπόθεση και η Άρσεναλ πέτυχε κάτι σημαντικό. Νομίζω όμως ότι οι πανηγυρισμοί ήταν υπερβολικοί γιατί οι gunners δεν κέρδισαν το τρόπαιο.

Αν πάρουν το Champions League τότε το πράγμα αλλάζει και μπορώ να καταλάβω τέτοιους πανηγυρισμούς. Ας το πάρουν όμως πρώτα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δηλώσεις όμως του Γουέιν Ρούνεϊ δεν βρήκαν σύμφωνο τον πρώην προπονητή της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολογημένους τους πανηγυρισμούς των Λονδρέζων.

«Νομίζω πως η Άρσεναλ κατάφερε κάτι σπουδαίο και το γεγονός ότι θα παίξει σε τελικό Champions League για πρώτη φορά μετά το 2006, φανερώνει και το μέγεθος της επιτυχίας.

Μπορώ να καταλάβω τους παίκτες και τους οπαδούς που πανηγύρισαν τόσο έντονα μετά το τέλος του αγώνα. Η Άρσεναλ πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό κι αυτό είναι κάτι που το είχε ανάγκη η ομάδα.

Νομίζω ότι η Άρσεναλ έδειξε μεγαλύτερη «δίψα» για την πρόκριση στον τελικό και είχα πει πριν από την έναρξη της ρεβάνς, ότι η αμυντική λειτουργία των gunners θα έπρεπε ν’ αγγίξει το τέλειο για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της πρόκρισης.

«Η Άρσεναλ πήγε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού κι αυτό φάνηκε από την αδυναμία της Ατλέτικο να κάνει πολλές φάσεις στην εστία του Ράγια, στο δεύτερο ημίχρονο.

Το πλάνο του Αρτέτα ήταν καλό και κατάφερε να μπλοκάρει τα ατού της ισπανικής ομάδας. Κι όσο για τους πανηγυρισμούς των παικτών και των οπαδών; Δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολικοί.

Η ομάδα κατάφερε να πάει στον τελικό του Champions League για πρώτη φορά μετά από είκοσι χρόνια και η χαρά όλων είναι μεγάλη. Πανηγύρισαν λοιπόν για την πρόκριση και πολύ καλά έκαναν.

Είναι όμως δεδομένο πως τώρα όλοι στην Άρσεναλ θα πρέπει ν’ αφοσιωθούν στον μεγάλο τελικό της διργάνωσης, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος».