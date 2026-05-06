Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
06.05.2026 | 15:23
Τι πρέπει να δηλωθεί στο ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Μαΐου 2026, 20:18

Πώς επηρεάζεται από τη νέα πλατφόρμα η δήλωση των ενοικίων, αλλά και τι είναι ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (MATA).

Του Απόστολου Αλωνιάτη*

Είδαμε τα νέα στοιχεία που αφορούν την συμπλήρωση της νέας πλατφόρμας που αφορά την ταυτοποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.

Σήμερα θα δούμε πώς επηρεάζεται από τη νέα πλατφόρμα η δήλωση των ενοικίων, αλλά και τι είναι ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (MATA).

ΜΙΔΑ και μισθώματα

Όπως είπαμε και παραπάνω, στη νέα πλατφόρμα θα μεταφερθούν και τα στοιχεία που σήμερα ενημερώνουν την πλατφόρμα Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την μεταφορά τον στοιχείων ή συγκεκριμένη πλατφόρμα θα κλείσει και τα μισθωτήρια θα ενημερώνουν πλέον το ΜΙΔΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η νέα πλατφόρμα θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται με περισσότερα στοιχεία για τα μισθώματα , όπως για παράδειγμα τις αυξήσεις των ενοικίων που αναφέρονται στα μισθωτήρια , ώστε να μην είναι αναγκαία η κατάθεση τροποποιητικής δήλωσης του μισθωτηρίου , κάθε φορά που υπήρχε αύξηση του ενοικίου.

Οι αυξήσεις των ενοικίων ήταν ένας από τους «παράγοντες» που φόρτωναν τους ιδιοκτήτες με πρόστιμα, γιατί σχεδόν πάντα οι λογιστές – φοροτεχνικοί μάθαιναν αυτές τις αυξήσεις με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης , δηλαδή πέρα από τον μήνα που δίνει ο νόμος για την ενημέρωση της πλατφόρμας. Το αποτέλεσμα; Πρόστιμο 102,40 ευρώ , 100 ευρώ για το πρόστιμο και 2,4% χαρτόσημο.

Αν υπήρχε αύξηση σε περισσότερα ακίνητα είναι και ανάλογα τα πρόστιμα.

Για να μη γκρινιάζουμε όμως η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) έχει πάρει αποφάσεις υπέρ των φορολογούμενων , στις οποίες αναφέρεται ότι αν στις παρατηρήσεις αναφέρονταν η συγκεκριμένη αύξηση , δεν έπρεπε να μπει το πρόστιμο. Αλλά για να κάνεις προσφυγή στην ΔΕΔ θέλει αμοιβή δικηγόρου. Τα γλυτώνεις από την μια τα δίνεις από την άλλη.

Σε αυτή την νέα πλατφόρμα θα υπάρχει και η συμπλήρωση των IBAN στα οποία θα κατατίθενται τα ενοίκια, που θα εξοφλούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από 1 Οκτωβρίου 2026.

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση της εξόφλησης ενοικίων

Σύμφωνα με το άρθρο 210 νόμου 5222/2025 τα μισθώματα είναι υποχρεωτικό να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ποιο συγκεκριμένα έγινε προσθήκη στο άρθρο 39 του Κώδικά Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν.4172/2013), που αφορά την φορολόγηση των ενοικίων των φυσικών προσώπων.

Στο άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η εξόφληση του μισθώματος, το οποίο δεν αποτελεί επιχειρηματική δαπάνη πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, ο οποίος γνωστοποιείται στην Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται η περ. α) της παρ. 3 για το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής.», δηλαδή ο φορολογούμενος δεν θα έχει την έκπτωση του 5% , εν είδη αποσβέσεων, στο συνολικό εισόδημα του από ενοίκια.

Ακόμη σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο μισθωτής αποκλείεται για τη μίσθωση αυτή από κάθε ευεργέτημα, ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις.

Όλα αυτά θα έχουν τελική εφαρμογή:

« α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή των κυρώσεων της παρ. 5 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

β) Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών».

Η σχετική υποχρέωση ήταν από 1 Ιανουαρίου 2026 , αλλά πήρε και δεύτερη παράταση για 1.10.2026 , με το άρθρο 48 του ψηφισθέντος στις 1.4.2026 σχεδίου νόμου με θέμα «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις»
Σενάριο ελάχιστου ενοικίου

Μιας και μιλάμε για ακίνητα να βάλουμε στο τραπέζι και τα σενάρια για την επιβολή ελάχιστου ενοικίου. Να θυμίσουμε ότι στον προηγούμενο φορολογικό νόμο (ν.2238/1994) υπήρχε «πλαφόν» στα ενοίκια. Τα ενοίκια δεν μπορούσαν να είναι κατώτερα από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακίνητου.

Στον νέο νόμο 4172/20213 δεν υπάρχει τέτοιο «πλαφόν», εκτός από την δωρεάν παραχώρηση, εκτός βέβαια από τους γονείς και τα παιδιά και για κατοικίες μέχρι 200 τ.μ.

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο επιβολής ελάχιστου ορίου και στα ενοίκια έχει ανοίξει μετά και τα «ευρήματα» για μηνιαία ενοίκια της τάξης των 5 και 10 ευρώ, στοιχεία που προέκυψαν μετά την επεξεργασία για την επιστροφή ενοικίου.

Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (MATA) για κάθε ακίνητο και για όλη του τη ζωή

Εντός του έτους αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΜΑΤΑ), φέρνοντας ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται, παρακολουθούνται και μεταβιβάζονται τα ακίνητα. Πρόκειται για έναν μόνιμο αριθμό, ο οποίος θα συνοδεύει κάθε ακίνητο σε όλη τη διάρκεια «ζωής» του, λειτουργώντας αντίστοιχα με τον ΑΜΚΑ για τα φυσικά πρόσωπα.

Ο ΜΑΤΑ έχει σχέση με την δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού φακέλου για κάθε ιδιοκτησία, μέσα στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που τη συνοδεύουν: μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις, πολεοδομικά στοιχεία, αυθαίρετες κατασκευές και κάθε μεταβολή που αφορά τη χρήση ή την κυριότητά της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΜΑΤΑ θα διασυνδέει δεδομένα από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΥΔΑΠ ή τις ΔΕΥΑ, τους δήμους, τις πολεοδομίες, την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τις ασφαλιστικές εταιρείες, δημιουργώντας μία κοινή και επικαιροποιημένη βάση δεδομένων για όλα τα ακίνητα της χώρας.

Μην ξεχνάμε ότι πλέον για την μεταβίβαση των ακινήτων στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται μηχανικός για να συντάξει ηλεκτρονικό φάκελο του ακινήτου.

Συνεπώς, πέρα από το ότι θα γίνονται διπλές διασταυρώσεις, η διοίκηση ακολουθεί την ίδια πάντα τακτική. Ενημέρωση πολλαπλών πλατφορμών με τα ίδια στοιχεία

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

Πηγή: ot.gr

Ακίνητα
Σπίτι μου 2: Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι από την αιφνιδιαστική λήξη του προγράμματος

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο
Η πρόωρη αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους που κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Νέες μαρτυρίες στο in. Διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Βενιζέλος: Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει ως επίδικο τη φιλελεύθερη δημοκρατία
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομιλία που πραγματοποίησε για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν – Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους
Το «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από Γαλλία και Βρετανία για την προετοιμασία αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους
Η 72χρονη στην απολογία της είπε ότι νοικιάζει το επίμαχο διαμέρισμα επί 1,5 χρόνο, αρνούμενη την καταγγελία ότι ζήτησε 2000 ευρώ για να δεχθεί ηλικιωμένη. Όπως είπε 500 με 600 ευρώ ζητούσε.

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν
Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Ο Σύλλογος SOS Tροχαία Εγκλήματα, φωτίζει τη μεγάλη εικόνα, πίσω από την τραγική δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, από πατέρα που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα.

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν
Με το μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Ωδείο Αθηνών, αναδεικνύοντας πραγματικές ιστορίες και συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών
Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία
Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

