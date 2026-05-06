Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Η οικονομία είναι η πραγματική αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 06 Μαΐου 2026, 08:33

Πλανάται πλάνην οικτράν η κυβέρνηση εάν πιστεύει ότι η δυσαρέσκεια είναι χειρίσιμη επειδή αφετηρία έχει τα ζητήματα των θεσμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν κανείς προσέξει τη ρητορική (αλλά και την πολιτική τακτική) της κυβέρνησης, θα διαπιστώσει ότι στηρίζεται σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό υπολογισμό. Αυτός είναι ότι η κυβέρνηση δέχεται το βασικό σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στα ζητήματα που αφορούν τους θεσμούς, με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως εκτιμά ότι υπάρχουν όρια στο όποιο πολιτικό κόστος.

Αυτό στηρίζεται σε δύο εκτιμήσεις. Η μία είναι ότι γενικότερα η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι πολίτες σήμερα είναι πολύ περισσότερο εθισμένοι σε μια λογική πολιτικού κυνισμού και λίγο πολύ θεωρούν ότι η πολιτική δεν είναι ένα πεδίο που καθορίζεται από αρχές και αξίες. Η δεύτερη είναι ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την πλειοψηφία που έχει στη Βουλή αλλά και τον έλεγχο που ασκεί στη δικαιοσύνη για να εξασφαλίσει ότι θεσμικά δεν θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση των σκανδάλων που την αφορούν.

Επομένως, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να κάνει αποτελεσματικό damage control σε σχέση με τα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών και άρα να επικεντρωθεί στην οικονομία που τη θεωρεί το ισχυρό χαρτί της.

Μόνο που τα πράγματα είναι κάπως πιο σύνθετα. Αφενός, γιατί ακόμη και σε εποχές εμπεδωμένου πολιτικού κυνισμού, υπάρχει ένα όριο στην πολιτική διαφθορά και στον εμπαιγμό που μπορούν να ανεχθούν οι πολίτες. Αφετέρου – και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό – γιατί τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά ούτε στην οικονομία.

Και εδώ ακριβώς είναι που αρχίζουν οι επιπλοκές με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ακόμη και όταν προσπαθούν να προσποιηθούν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.

Καταρχάς υπάρχει το πρόβλημα με την ακρίβεια. Παρότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις αυξήσεις στον κατώτερο μισθό ο πληθωρισμός ήδη τρέχει με ρυθμούς που εκμηδενίζουν τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις. Τον Μάρτιο η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός «τρέχει» με 3,9% σε ετήσια βάση. Για τον Απρίλιο η Eurostat ανακοίνωσε ότι η εκτίμηση είναι για πληθωρισμό στο 4.6%. Και βέβαια όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι με την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίζεται και τα στενά του Ορμούζ να απέχουν από το να είναι ανοιχτά, η πιθανότητα να συνεχιστεί η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας είναι παραπάνω από μεγάλη.

Εάν στις εξωγενείς αιτίες της ακρίβειας προσθέσουμε την εμφανή απροθυμία της κυβέρνησης να πάρει μέτρα μείωσης των έμμεσων φόρων, που είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος για τη συγκράτηση των τιμών, αλλά και ειδικότερες συγκυρίες, όπως είναι τα προβλήματα ολιγοπωλιακής, συχνά μάλιστα μονοπωλιακής, οργάνωσης σημαντικών αγορών, καθώς και τον τρόπο που η κυβερνητική υπερεπένδυση στο real estate πυροδοτεί έναν πληθωρισμό στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Και δεν πρόκειται απλώς για μια συνθήκη που κάπως δυσκολεύει τους πολίτες, αλλά για μια ταξική πολιτική που απλώς εμπεδώνει ολοένα και εντεινόμενες ανισότητες. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα ιδίως για τους μισθωτούς συμπίπτουν με μια εντυπωσιακή αύξηση κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Πράγμα που παραπέμπει ακριβώς σε μια ιδιαίτερα άνιση κατανομή των ωφελημάτων της ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

Όμως, ακόμη και αυτή η ανάπτυξη δεν είναι καθόλου δεδομένη. Γιατί μπορεί η κυβέρνηση επίμονα να υπερηφανεύεται ότι όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όσο στην Ευρωζώνη, όμως φαίνεται ότι αυτή η δυναμική φτάνει στο τέλος της.

Αυτό αφορά τόσο τις επιπτώσεις από γεωπολιτικές αναταράξεις και τη μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που ήδη απειλούν να πυροδοτήσουν υφεσιακές δυναμικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία, όσο όμως και το γεγονός ότι στη χώρα μας η ανάπτυξη είχε σε σημαντικό βαθμό «πήλινα πόδια».

Με αυτό εννοώ ότι σε σημαντικό βαθμό η αναπτυξιακή αυτή δυναμική είχε να κάνει με τους σημαντικούς επιπλέον πόρους που έφερε το Ταμείο Ανάκαμψης. Μόνο που το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ημερομηνία λήξης και μετά τη φετινή χρονιά δεν θα είναι εδώ. Με υπαρκτό το ενδεχόμενο να αποδειχθεί ότι σημαντικό μέρος του αντιμετωπίστηκε πρωτίστως ως επιπλέον εισόδημα για τη σφυρηλάτηση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας και δευτερευόντως ως επένδυση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση είχε πολύ περισσότερο μια ρητορική παρά μια στρατηγική για την οικονομία. Πιο σωστά, η στρατηγική της δεν ήταν κάποιο σχέδιο ούτε μια αποτίμηση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, αλλά περισσότερο τα αιτήματα όσων επενδυτών (ενίοτε και «επενδυτών») παρέλασαν από το Μέγαρο Μαξίμου. Το γεγονός ότι για παράδειγμα επέμεινε στην υπερεπένδυση στον τουρισμό, κάτι που τώρα οδηγεί στην ανησυχία σε σχέση με το εάν οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα επηρεάσουν και τα έσοδα από τον τουρισμό, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς την απουσία ουσιαστικού σχεδίου για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα.

Και εδώ είναι που τα προβλήματα που αφορούν τους θεσμούς συναντούν τα προβλήματα που αφορούν την οικονομία. Γιατί αυτό που επί της ουσίας φαντάζει ως απουσία σοβαρού σχεδιασμού για την οικονομία, συνοδευόταν και από την εργαλειοποίηση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων για προεκλογικούς λόγους, αντί για την αξιοποίησή τους για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Όλα αυτά οι πολίτες τα αντιλαμβάνονται και γι’ αυτό καταρρέει και δημοσκοπικά η απήχηση της κυβέρνησης, αλλά και διατυπώνεται ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Γιατί όταν το «ταμείο είναι μείον», η πολιτική ετυμηγορία είναι αμείλικτη.

Ελληνικές τράπεζες: Ορθάνοιχτες οι αγορές κόντρα στην κρίση

Ελληνικές τράπεζες: Ορθάνοιχτες οι αγορές κόντρα στην κρίση

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Editorial
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 4ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού

Σύνταξη
Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
Στέγαση φοιτητών 06.05.26

Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Σύνταξη
Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Πολιτική 06.05.26

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Σύνταξη
Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ο Ισπανός Elite διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play offs της Super League, ενώ στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς

Σύνταξη
Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
«Σύγχρονες σκοτώστρες» 06.05.26

«Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» - Τι λένε οι ειδικοί για την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών πατινιών

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Σύνταξη
Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Κόσμος 06.05.26

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Σύνταξη
Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Πόρισμα κόλαφος – Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους
Δυτική Ελλάδα 06.05.26

Πόρισμα κόλαφος για οικοτροφείο: Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους

Ευρήματα που σοκάρουν από τον έλεγχο σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα - Κακομεταχείριση, παραβιάσεις, και «χέρι» σε συντάξεις ασθενών

Σύνταξη
Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06.05.26

Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Σύνταξη
Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Σύνταξη
Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Η Αντζελίνα Τζολί αποχαιρετά το Χόλιγουντ - Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στην Καλιφόρνια για 30 εκατ. δολάρια

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Μπάσκετ 06.05.26

NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.

Σύνταξη
Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals
English edition 06.05.26

Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals

A wave of bancassurance deals is transforming Greece’s insurance market, as major banks deepen partnerships and acquisitions to boost revenues and close the gap with European peers

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

