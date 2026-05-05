Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα την έστειλε στον τελικό (vid)

Δεν της αρκεί μόνο το πρωτάθλημα στο οποίο έγινε φαβορί μετά το «δώρο» της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά πάει να πάρει και το Champions League η Άρσεναλ.

Χάρη σε ένα γκολ του Σάκα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates» και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ματς πήρε την πρόκριση για τον τελικό όπου περιμένει Μπάγερν ή Παρί.

Δεύτερη φορά σε τελικό οι «κανονιέρηδες», ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρώτη και την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Παρίσι.

Η Ατλέτικο είχε τις πρώτες καλές στιγμές στο ματς με Άλβαρες και Σιμεόνε ενώ στο 19′ ο Γκάμπριελ απείλησε με δυνατό σουτ. Γενικά το παιχνίδι δεν είχε μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και φτάσαμε στο 45′ για να ανοίξει το σκορ η Άρσεναλ. Ο Τροράρ βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή και έκανε ένα σουτ, ο Όμπλακ έδιωξε και ο Σάκα από κοντά ξέφυγε από την άμυνα και έκανε το 1-0.

Στο 51′ ο Σαλιμπά έκανε μεγάλο λάθος σε γύρισμα προς τα πίσω, ο Σιμεόνε τσίμπησε την μπάλα προ του Ράγια, αλλά ο Γκάμπριελ τον έκλεισε και χάθηκε μία τρομερή ευκαιρία. Στο 56′ ο Ράγια απέκρουσε εντυπωσιακά ένα σουτ του Γκριεζμάν ενώ στο 81′ η Ατλέτικο απείλησε με τον Γιορέντε. Τελευταία μεγάλη στιγμή ήταν στο 86′ όταν από θέση βολής ο Σόρλοθ έπιασε αέρα και το σκορ δεν άλλαξε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Σάκα πέτυχε το «χρυσό» γκολ και έκανε τη διαφορά στο ματς, δίνοντας την πρόκριση στην Άρσεναλ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η Άρσεναλ βρήκε γκολ σε ένα χρονικό σημείο που έκοψε τα πόδια της Ατλέτικο και στη συνέχεια διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Άλβαρες ήταν εκτός ματς για την Ατλέτικο και όταν συμβαίνει αυτό, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους «ροχιμπλάνκος».

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Η Άρσεναλ ζήτησε πέναλτι σε μία περίπτωση με τον Τροσάρ στο πρώτο μέρος, η Ατλέτικο σε άλλες δύο με Σιμεόνε και Γκριεζμάν στο δεύτερο, με τον Ζίμπερτ να είναι κοντά στις φάσεις και να μην βλέπει παράβαση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε κάποια φάση, παρά μόνο να επιβεβαιώσει πως δεν υπήρχε παράβαση σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις που ζήτησαν πέναλτι οι δύο ομάδες.

ΣΚΟΡΕΡ:

Σάκα (45’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Άρσεναλ: Ραγιά, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (58’ Ινκαπιέ), Ράις, Λιούις Σκέλι (74’ Θουμπιμένδι), Τροσάρ (83’ Μαρτινέλι), Έζε (58’ Έντεγκααρντ), Σακά (58’ Μαντουέκε), Γκιόκερες.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Λε Νορμάν (57’ Σόρλοθ), Πουμπίγ, Χάντσκο, Γιορέντε, Ρουτζέρι, Κόκε, Σιμεόνε (57’ Μολίνα), Λούκμαν (57’ Καρδόσο), Γκριεζμάν (67’ Αλμάδα), Άλβαρες (67’ Μπαένα)

ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΤΣ

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.