Άνοιξε το σκορ η Άρσεναλ με πλασέ του Σάκα (vid)
Στο 45′ ο Σάκα πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Όμπλακ στο σουτ του Τροσάρ και έκανε το 1-0 για την Άρσεναλ κόντρα στην Ατλέτικο.
Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους στο «Emirates» η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ο Τροσάρ βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, ο Ομπλάκ έδιωξε και ο αμαρκάριστος Σάκα από κοντά έκανε το 1-0 στο 45′ σαν σε προπόνηση.
Έτσι, οι «κανονιέρηδες» έχουν πλέον προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Champions League, μετά το 1-1 του πρώτου ματς.
Δείτε το γκολ:
- Άνοιξε το σκορ η Άρσεναλ με πλασέ του Σάκα (vid)
