Σίνερ: Η νέα εποχή του τένις έχει ήδη το όνομά του

Η πορεία του Γιανίκ Σίνερ στο παγκόσμιο τένις δεν είναι απλώς εντυπωσιακή — είναι ιστορική. Με την πρόκρισή του στον τελικό του Masters της Μαδρίτης (το κατέκτησε κιόλας), ο Ιταλός έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει καταφέρει να φτάσει σε όλους τους τελικούς των τουρνουά Masters 1000, ένα επίτευγμα που μέχρι σήμερα ανήκε αποκλειστικά σε τρεις θρύλους του αθλήματος: τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Σε μια εποχή που το ανδρικό τένις αναζητούσε τον επόμενο ηγέτη μετά την κυριαρχία της «Big Three», ο Σίνερ δεν φαίνεται απλώς έτοιμος να καλύψει το κενό, αλλά να δημιουργήσει μια δική του, ξεχωριστή δυναστεία. Η σταθερότητα, η ωριμότητα στο παιχνίδι του και η ικανότητά του να κυριαρχεί σε διαφορετικές επιφάνειες τον έχουν φέρει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση στη νέα γενιά έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Το επίτευγμα της παρουσίας σε όλους τους τελικούς των Masters 1000 δεν είναι απλώς στατιστικό. Αντικατοπτρίζει την πληρότητα ενός παίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε συνθήκη, σε κάθε τουρνουά και απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Από τα σκληρά γήπεδα της Αμερικής μέχρι το χώμα της Ευρώπης, ο Σίνερ έχει αποδείξει ότι δεν έχει αδυναμίες — μόνο περιθώρια εξέλιξης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η προοπτική που ανοίγεται μπροστά του. Ο Ιταλός βρίσκεται σε τροχιά για να πετύχει το λεγόμενο «career Golden Masters», δηλαδή να κατακτήσει και τα εννέα τουρνουά Masters 1000 της σεζόν. Ένα επίτευγμα που στην ιστορία του αθλήματος έχει καταφέρει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Για να το πετύχει, ο Σίνερ χρειάζεται να κατακτήσει και το τουρνουά της Ρώμης — στόχος που, με βάση τη φετινή του φόρμα, μοιάζει όχι απλώς εφικτός αλλά και πιθανός.

Η φετινή σεζόν του Σίνερ θυμίζει τις καλύτερες χρονιές των μεγάλων πρωταθλητών. Έχει ήδη καταφέρει να φτάσει στους τελικούς των πρώτων Masters της χρονιάς, ακολουθώντας τα βήματα παικτών όπως ο Φέντερερ και ο Ναδάλ, που σε ανάλογες περιόδους κυριαρχίας είχαν επιβάλει τον δικό τους ρυθμό στο tour. Η συνέπεια αυτή δεν είναι τυχαία· είναι αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού που συνδυάζει τεχνική αρτιότητα, φυσική αντοχή και πνευματική ισορροπία.

Ταυτόχρονα, ο Σίνερ συνεχίζει να «γράφει» αριθμούς που τον φέρνουν όλο και πιο κοντά στους κορυφαίους όλων των εποχών. Το σερί των συνεχόμενων νικών του σε Masters 1000 τον τοποθετεί ήδη ανάμεσα στους κορυφαίους στην ιστορία, πίσω μόνο από τις θρυλικές επιδόσεις του Τζόκοβιτς και του Φέντερερ. Πρόκειται για μια στατιστική που αποτυπώνει όχι μόνο τη διάρκεια της φόρμας του, αλλά και την ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση σε τουρνουά υψηλού επιπέδου.

Αυτό που ξεχωρίζει, όμως, στον Σίνερ δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η αίσθηση ότι βρίσκεται στην αρχή, και όχι στο αποκορύφωμα της καριέρας του. Σε αντίθεση με τους μεγάλους αντιπάλους του παρελθόντος, που χρειάστηκαν χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο κυριαρχίας, ο Ιταλός δείχνει να έχει επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης, φτάνοντας στην κορυφή σε νεαρότερη ηλικία.

Το τένις βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση, όπου η συνέχεια της ιστορίας του δεν γράφεται με αναφορές στο παρελθόν, αλλά με βλέμμα στο μέλλον. Και σε αυτό το μέλλον, το όνομα του Σίνερ φαίνεται να έχει ήδη κεντρικό ρόλο. Οι συγκρίσεις με τους μεγάλους είναι αναπόφευκτες, αλλά ίσως και άδικες. Γιατί, αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό, ο Ιταλός δεν θα χρειάζεται να συγκρίνεται — θα αποτελεί ο ίδιος το μέτρο σύγκρισης.

Η πρόκληση πλέον δεν είναι να αποδείξει ότι ανήκει στους κορυφαίους. Αυτό το έχει ήδη πετύχει. Η πραγματική πρόκληση είναι να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία και να τη μετατρέψει σε μια διαδρομή που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος. Και αν κρίνει κανείς από όσα έχει ήδη πετύχει, το μόνο βέβαιο είναι ότι η ιστορία αυτή μόλις ξεκίνησε.