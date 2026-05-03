ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 91-79: Έκανε το 1-0 ο «δικέφαλος» με σούπερ Μέλβιν (vid)

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στα playoffs της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 91-79 του Περιστερίου Betsson και έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup από την Μπιλμπάο και με κορυφαίο τον Μέλβιν που τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους έκαναν το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά.

Από τους φιλοξενούμενους συγκλονιστική εμφάνιση έκανε ο Τάι Νίκολς που πέτυχε 32 πόντους και κατά διαστήματα έμοιαζε να παίζει μόνος του απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Τώρα η σειρά μεταφέρεται στο Περιστέρι, όπου την Τετάρτη (6/5, 19:00) ο Δικέφαλος θα έχει το πρώτο match ball για να βρεθεί στα ημιτελικά, ενώ οι γηπεδούχοι θα παίξουν για να παραμείνουν ζωντανοί στη σειρά, με τον νικητή να κρίνεται στις δύο νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 29 (8/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Άλεν 10 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Ταϊρί 19 (2/5 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 12/12 βολές, 3 ασίστ), Περσίδης 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ 10 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ομορούγι (4 ριμπάουντ), Φίλλιος 7 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιμσά 8 (1/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόνιαρης

Περιστέρι BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 32 (9/12 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάρντενας 13 (6/10 δίποντα, 4 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 7 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 5 (6 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς, Πετράκης, Πέιν 11 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Ιτούνας, Μουράτος, Χάρις 11 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Παπαδάκης , Κάριους