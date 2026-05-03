Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

«Κλείδωσε» νωρίς τη νίκη η Τότεναμ (2-1) στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα, για την 35η αγωνιστική της Premier League. Οι Spurs πέτυχαν τα δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, ενώ είχαν και δοκάρι. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 96’.

Μετά τη νίκη στο Βίλα Παρκ, η Τότεναμ πήρε ανάσα και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας την Γουέστ Χαμ. Η Άστον Βίλα, πριν τον δεύτερο ημιτελικό (7/5) του Europa League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (σ.σ. νίκησε 1-0), δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ήττα της Λίβερπουλ και παρέμεινε 5η με 58 βαθμούς, όσους έχουν και οι «κόκκινοι».

Η Τότεναμ προηγήθηκε (0-1) στην πρώτη ευκαιρία της με μακρινό σουτ του Γκάλαχερ στο 12’, συγκεκριμένα από τα 25 μέτρα.

Η φιλοξενούμενη ομάδα συνέχισε να πιέζει. Στο 17’ είχε δοκάρι (αριστερό κάθετο) σε σουτ του Παλίνια. Σημαντική ευκαιρία έχασε ο Κόλο Μουανί στο 24’, όταν βρέθηκε αμαρκάριστος και ο Μαρτίνες σταμάτησε την προσπάθειά του.

Το δεύτερο γκολ των Spurs πέτυχε ο Ριτσάρλισον στο 25’ με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Τελ.

Η Άστον Βίλα θα μπορούσε να μειώσει στο 89΄, όμως έφυγε άουτ η κεφαλιά του Μινγκς. Οι γηπεδούχοι μείωσαν (1-3) στο 96’ με κεφαλιά του Μπουεντία, μετά από κούρσα και σέντρα του Κας.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Λίντελεφ, Μινγκς, Μάτσεν, Μπογκράντε, Τίλεμανς, Σάντσο (85’ Μπέιλι), Μπάρκλεϊ (85’ Μπουεντία), Ρότζερς, Άμπραχαμ (60’ Γουότκινς).

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Πόρο, Ντάνσο, Φαν ντε Ντεν, Ουντόγκι, Μπεντανκούρ (67’ Μπισουμά), Παλίνια, Κόλο Μουανί (67΄Σπενς), Γκάλαχερ, Τελ, Ριτσάρλισον

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Λιντς – Μπέρνλι 3-1 (8′ Σταχ, 52′ Οκάφορ, 56′ Κάλβερτ-Λιούιν / 71′ Τσάουνα)

Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0 (15′ αυτ. Μαυροπάνος, 54′ Τιάγκο, 82′ Ντάμσγκαρντ)

Νιουκάστλ – Μπράιτον 3-1 (12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 61′ Χίνσελγουντ, 90′ Μπαρνς)

Γουλβς- Σάντερλαντ 1-1 (17′ Μουκιέλε, 54′ Μπουένο)

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0 (9′ Γκιόκερες, 40′ Σάκα, 45′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10′ αυτ. Λέρμα, 32′ πεν. Κρούπι, 76′ Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2 (6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινου / 47′ Σόμποσλαϊ, 56′ Χάκπο)

Άστον Βίλα – Τότεναμ 1-2 (96′ Μπουεντία / 12’ Γκάλαχερ, 25’ Ριτσάρσλισον)

4/05 19:00 Τσέλσι – Νότιγχαμ

4/05 22:00 ‘Εβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

Η επόμενη (36η) αγωνιστική:

9/05 14:00 Λίβερπουλ – Τσέλσι

9/05 17:00 Μπράιτον – Γουλβς

9/05 17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ

9/05 17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

9/05 17:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

10/05 16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα

10/05 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

10/05 16:00 Νότιγχαμ – Νιουκάστλ

10/05 18:30 Γουεστ Χαμ – Άρσεναλ

11/05 22:00 Τότεναμ – Λιντς