Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς για την τιμωρία του πριν το Μονακό – Ολυμπιακός (pic)
Μέσω των social media ενημερώθηκε ο Μάικ Τζέιμς για την ποινή που δέχθηκε από την Ευρωλίγκα μετά την αποβολή του στο Game 2 των play-offs κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
- Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
- Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
- Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει
- Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση 30 χρόνια μετά - Το άγνωστο πρόσωπο που κάλεσε πριν χαθεί
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Game 2 των play-offs της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, όταν είχε κάνει κίνηση… χρηματισμού προς τους διαιτητές της αναμέτρησης. Την επομένη, η διοργανώτρια αρχή τον τιμώρησε με ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το Game 3 στο πριγκιπάτο, αλλά σε περίπτωση νέας παράβασης θα τιμωρηθεί αυστηρότερα.
Όπως φαίνεται, ωστόσο, η Μονακό που δεν διανύει και τις πιο… λαμπρές μέρες της σε διοικητικό επίπεδο, αμέλησε να ενημερώσει αμέσως τον Αμερικανό, ο οποίος έμαθε για την απόφαση του αθλητικού δικαστή μέσω social media.
Συγκεκριμένα, π πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Λιθουανού δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας, στο X και σχολίασε λακωνικά πως ήταν «ενδιαφέρων τρόπος να το μάθεις».
Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς
Interesting way to find out https://t.co/RMBbiOTUCf
— Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026
- «Έφυγε» ο πρώην πιλότος της Formula 1, Αλεσάντρο Τζανάρντι
- Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
- «Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για τον Ράστοντερ» (pic, vid)
- Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
- Μίτσιτς για το μεγάλο συμβόλαιο: «Οι μισθοί φέρνουν προσδοκίες»
- O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
- Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
