newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολυτελείς κατοικίες: Πώς κινείται η αγορά του real estate – Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα
Διεθνής Οικονομία 02 Μαΐου 2026, 12:11

Πολυτελείς κατοικίες: Πώς κινείται η αγορά του real estate – Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα

Το 2025, η Πράγα ηγήθηκε της αγοράς στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, σύμφωνα με τον Prime International Residential της Knight Frank

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Οι πολυτελείς κατοικίες συνεχίζουν να αποτελούν δέλεαρ για τους επενδυτές στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, παρότι το luxury real estate δεν αποτελεί εξαίρεση στη γενική αυξητική πορεία των τιμών. Τα εν λόγω ακίνητα είναι τα πιο περιζήτητα και τα πιο ακριβά σε μια δεδομένη περιοχή. Γενικά ορίζονται ως το κορυφαίο 5% κάθε αγοράς ακινήτων από άποψη αξίας και συχνά έχουν έντονο διεθνή χαρακτήρα όσον αφορά στο προφίλ των αγοραστών.

Τα αλπικά χιονοδρομικά και οι μεσογειακοί ηλιόλουστοι προορισμοί κυριαρχούν στην κορυφή της κατάταξης

Το 2025, η Πράγα (κεντρική φωτογραφία) ηγήθηκε της αγοράς πολυτελών ακινήτων στην Ευρώπη, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση. Σε παγκόσμιο επίπεδο κυριάρχησε το Τόκιο, με άνοδο σχεδόν 60%. Στο σύνολο των 47 ευρωπαϊκών πόλεων που αναφέρονται στην έκθεση Wealth Report 2026 της Knight Frank, σε περισσότερες από τις μισές οι premium κατοικίες κατέγραψαν ετήσια αύξηση τιμών άνω του 3%.

Όπως αναφέρει το Euronews που παρουσιάζει τα στοιχεία του δείκτη Prime International Residential, οι δέκα κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τα αλπικά χιονοδρομικά θέρετρα, τα πορτογαλικά θέρετρα γκολφ και τις ρομαντικές πολιτιστικές πόλεις.

Αναλυτικότερα, η πρωτεύουσα της Τσεχίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων, κατά 14,6% το 2025. Ακολουθούν το γαλλικό θέρετρο Μεριμπέλ (9%), το πορτογαλικό Πόρτο (8,5%) και η ισπανική Μαρβέγια (8,1%). Στη Γαλλία, επίσης, το χιονοδρομικό θέρετρο Κουρσεβέλ (Courchevel 1850), σημείωσε άνοδο τιμών 6,9%. Στην Ιταλία, η Φλωρεντία και η περιοχή της λίμνης Κόμο κατέγραψαν αυξήσεις 6,7% και 6,5% αντιστοίχως.

Αυξήσεις άνω του 5% καταγράφονται στο Γκστάαντ στην Ελβετία (5,5%), στη Ρώμη στην Ιταλία (5,5%) και στην Κουίντα ντο Λάγκο στην Πορτογαλία (5,2%). Μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, σημαντική άνοδο σημείωσαν η Μαδρίτη (5%), το Όσλο (4,2%) και το Βερολίνο (3,4%). Επίσης, μια μικρή άνοδο τιμών είδαν η Λισαβόνα (2,7%), το Δουβλίνο (2,3%), η Βιέννη (1,3%), το Παρίσι (1,3%) και το Βουκουρέστι (0,4%).

Από τις ελληνικές αγορές, η Κέρκυρα είναι η μόνη που συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη Prime International Residential Index της Knight Frank, καταγράφοντας αύξηση τιμών πολυτελών κατοικιών 4,5% το 2025, υψηλότερη από πόλεις όπως το Όσλο (4,2%) και το Βερολίνο (3,4%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κέρκυρα κατατάσσεται μαζί με θέρετρα υψηλού προφίλ όπως το Σεν Τροπέ και το Σεν Μόριτς, επιβεβαιώνοντας την τάση που διαπιστώνει η έκθεση ότι οι lifestyle/resort προορισμοί υπεραποδίδουν έναντι των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι πόλεις που κατέγραψαν πτώση τιμών

Στον αντίποδα κινείται το Λονδίνο, το οποίο κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση, με τις τιμές των πολυτελών ακινήτων να υποχωρούν κατά 4,7% το 2025.

«Το Λονδίνο βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, καθώς οι αλλαγές στους φορολογικούς κανόνες για τους πλούσιους κατοίκους περιορίζουν τους προϋπολογισμούς τους και ωθούν ορισμένους να στραφούν στην ενοικίαση αντί της αγοράς», αναφέρει η έκθεση.

Η Ίμπιζα στην Ισπανία, το Τζέρσι στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Λωζάνη στην Ελβετία σημείωσαν επίσης μικρές πτώσεις μεταξύ 1% και 2%. Η Στοκχόλμη στη Σουηδία κατέγραψε μικρή πτώση 0,7%, ενώ οι τιμές στο Εδιμβούργο στη Σκωτία παρέμειναν σταθερές.

Στην Κίνα, η πόλη Γκουανγκζού κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, με τις τιμές πολυτελών ακινήτων να μειώνονται κατά 12,2%. Μικρότερες μειώσεις καταγράφονται στη Σεντσέν (7,2%), στη Σαγκάη (5%) και στο Πεκίνο (4,9%), που συγκαταλέγονται ωστόσο στις μεγαλύτερες πτώσεις παγκοσμίως, δείχνοντας ευρύτερη επιβράδυνση στις κινεζικές πόλεις.

Πτώση είδε και ο Καναδάς, με το Τορόντο και το Βανκούβερ να καταγράφουν μειώσεις περίπου 7%.

Πολυτελείς κατοικίες: Οι κερδισμένοι

Οι προορισμοί lifestyle και τα θέρετρα είναι οι ξεκάθαροι κερδισμένοι στην Ευρώπη. Τα αλπικά χιονοδρομικά και οι μεσογειακοί ηλιόλουστοι προορισμοί κυριαρχούν στην κορυφή της κατάταξης, ενώ οι ιταλικές πόλεις ξεχωρίζουν συνολικά.

Αντιθέτως, οι μεγάλες χρηματοοικονομικές πρωτεύουσες παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Το Λονδίνο, η Στοκχόλμη, το Παρίσι και το Μιλάνο υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις αγορές θερέτρων.

Διεθνώς ξεχωρίζει το Τόκιο, που είδε το 2025 μια εκρηκτική αύξηση στις τιμές των πολυτελών ακινήτων, κατά 58,5%. Στην έκθεση σημειώνεται ότι η αγορά νεόδμητων διαμερισμάτων ενισχύθηκε από τη σπανιότητα, τα χαμηλά επιτόκια και τη ισχυρή ζήτηση από την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Το Ντουμπάι κατέλαβε τη δεύτερη θέση με άνοδο 25,1%, αν και τα στοιχεία προηγούνται της επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης προς τις χώρες του Κόλπου. Η Μανίλα και η Σεούλ βρίσκονται επίσης στην πρώτη πεντάδα, με αυξήσεις περίπου 15% – 20%.

Η Πράγα βρίσκεται ψηλά και στην παγκόσμια κατάταξη καθώς συμπληρώνει την πεντάδα, αποτελώντας την υψηλότερα καταταγμένη ευρωπαϊκή πόλη. «Σε πολλές αγορές, τα πολυτελή οικιστικά ακίνητα έχουν αποσυνδεθεί από τον ευρύτερο τομέα κατοικίας, χάρη στη δυναμική δημιουργίας πλούτου», δηλώνει ο Λίαμ Μπέιλι, επιμελητής της έκθεσης Wealth Report.

«Ενώ οι βασικές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες σε ευρύτερες οικονομικές πιέσεις, ο ρυθμός δημιουργίας πλούτου συμβάλλει στη διατήρηση πιο ανθεκτικής ζήτησης για πολυτελή ακίνητα, ακόμα και απέναντι στην πρόσφατη μεταβλητότητα του κόστους δανεισμού» προσθέτει.

Οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με αγορές φιλικές προς τον τουρισμό όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία να καταγράφουν ακόμη ισχυρότερες αυξήσεις, σύμφωνα με τη Eurostat.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Αρχοντία Κάτσουρα
«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Σύνταξη
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα - Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Σύνταξη
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Σύνταξη
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Σύνταξη
Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Χρήστος Κολώνας
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Γιώργος Πανταζόγλου
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

Σύνταξη
Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Σύνταξη
Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague

Σύνταξη
Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας

Σύνταξη
Αιχμές για την ποινική μεταχείριση του 89χρονου άφησε ο δικηγόρος του - «Δεν είναι ύποπτος φυγής»

Σύνταξη
NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)

Άκης Στρατόπουλος
Διάκριση των εξουσιών;

Αναστασία Γιάμαλη
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα στο Αλιβέρι - Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies