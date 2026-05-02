Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνουν πλέον τον απόλυτο καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον των παγκόσμιων οικονομιών. Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει μια κατακερματισμένη εικόνα, όπου ο πλανήτης κινείται ξεκάθαρα σε δύο διαφορετικές ταχύτητες: από τη μία πλευρά καταγράφεται ιστορική πληθυσμιακή αύξηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, και από την άλλη, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή απομείωση στη σύγχρονη ιστορία της.

Ασύμμετρη ανάπτυξη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα στατιστικά στοιχεία πιστοποιούν μια αλματώδη αύξηση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 46,6%, ξεπερνώντας πλέον το ορόσημο των 8,2 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Ωστόσο, η μεγέθυνση αυτή δεν κατανέμεται ισομερώς. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κύριος όγκος αυτής της πληθυσμιακής έκρηξης συγκεντρώνεται στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και στα κράτη του Κόλπου, όπου οι ρυθμοί γεννήσεων παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η ραγδαία αυτή αύξηση στον αναπτυσσόμενο κόσμο δημιουργεί μια πλήρη αναστροφή των ισορροπιών σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο, το οποίο καταγράφει ιστορικά χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης.

Δημογραφική υποχώρηση

Τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή ήπειρο αποτυπώνουν μια μη αναστρέψιμη πορεία συρρίκνωσης. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβολές της Eurostat, ο συνολικός πληθυσμός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να μειωθεί κατά 11,7% έως το έτος 2100. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτή η ποσοστιαία μείωση μεταφράζεται σε δραματική πτώση από τα 452 εκατομμύρια, που είναι σήμερα, στα 399 εκατομμύρια. Η Ευρώπη θα χάσει δηλαδή περίπου 53 εκατομμύρια κατοίκους μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η αποκωδικοποίηση των στοιχείων ανά χώρα αποκαλύπτει σημαντικές εσωτερικές ανισότητες. Δεκαοκτώ ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη σε τροχιά πληθυσμιακής απομείωσης, με τα μεγαλύτερα πλήγματα να εντοπίζονται γεωγραφικά στην Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη. Συγκεκριμένα, κράτη της Βαλτικής, όπως η Λετονία και η Λιθουανία, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, αναμένεται να απωλέσουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού τους πληθυσμού.

Το «παράδοξο της ευημερίας» επαναχαράσσει βίαια τον χάρτη, απειλώντας την επιβίωση της Δύσης

Στον αντίποδα, υπάρχουν εννέα κράτη-μέλη που εκτιμάται ότι θα δουν τον πληθυσμό τους να αυξάνεται. Ενδεικτικά, το Λουξεμβούργο αναμένεται να καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 36% και άνω, ενώ θετικά πρόσημα προβλέπονται επίσης για την Ισλανδία και τη Μάλτα. Αναφορικά με τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις της ηπείρου, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία και η Ιταλία θα υποστούν σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση. Εξαίρεση αποτελεί η Ισπανία, η οποία αναμένεται να σημειώσει ελαφρά αύξηση, αναβαθμίζοντας τη θέση της ώστε να καταστεί η τρίτη πολυπληθέστερη χώρα της Ένωσης. Με τους δείκτες γονιμότητας σε όλη την Ευρώπη να κινούνται πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών, οι στατιστικές υποδεικνύουν ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι αδύνατον να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα χωρίς την καθοριστική συμβολή των μεταναστευτικών ροών.

Πληθυσμιακή κατάρρευση

Στην Ελλάδα, τα δημογραφικά στοιχεία διαμορφώνουν μια εικόνα εντόνως πτωτική, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ αυτών που θα αντιμετωπίσουν τις οξύτερες πιέσεις. Ο εγχώριος δείκτης γονιμότητας έχει μείνει στάσιμος κοντά στο 1,25 παιδιά ανά γυναίκα, ποσοστό που διατηρεί την Ελλάδα σταθερά στις τελευταίες θέσεις της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας.

Βάσει των προβολών που δημοσιεύουν τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η Eurostat, οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις προβλέπουν καθαρή μείωση του ελληνικού πληθυσμού κατά 14% μέχρι το 2050. Επεκτείνοντας το μοντέλο έως το 2100, η πληθυσμιακή συρρίκνωση θα οδηγήσει τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων στα 7,3 εκατομμύρια.

Πέρα από τους απόλυτους αριθμούς, το κρισιμότερο στατιστικό αφορά τη ριζική αλλοίωση της ηλικιακής πυραμίδας. Οι προβολές δείχνουν ότι το τμήμα του παραγωγικού πληθυσμού, δηλαδή οι πολίτες ηλικίας από 15 έως 64 ετών, θα μειωθεί κατά περίπου 2 εκατομμύρια άτομα έως το 2050. Η ταχύτητα επιδείνωσης των δεικτών εξάρτησης είναι χαρακτηριστική: το 2004, η αναλογία στην Ελλάδα ήταν τέσσερις πολίτες σε παραγωγική ηλικία (15-64) για κάθε έναν πολίτη ηλικίας άνω των 65 ετών. Μέσα σε μια δεκαετία, το 2014, η αναλογία αυτή μειώθηκε στους τρεις προς έναν, και τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η πτωτική αυτή τάση συνεχίζεται χωρίς σημάδια ανάσχεσης.

Οικονομικές επιπτώσεις

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το δημογραφικό δεν αποτελεί απλώς μια κοινωνική μεταβλητή, αλλά τον κύριο «πολλαπλασιαστή κινδύνων» για την οικονομία της επόμενης ημέρας. Τα στατιστικά του φαινομένου αναδεικνύουν άμεση συσχέτιση με το «παράδοξο της ευημερίας». Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνοδεύονται στατιστικά από μείωση του μεγέθους της οικογένειας, καθώς οι χρόνοι σπουδών επιμηκύνονται και οι επαγγελματικές προτεραιότητες μετατοπίζονται.

Αυτή η τάση επιφέρει άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και στα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με τα ιστορικά και προβολικά στοιχεία στελεχών του ΟΟΣΑ, καταγράφεται μια ραγδαία μεταβολή στην αναλογία ηλικιωμένων προς τον ενεργό πληθυσμό. Ενώ τη δεκαετία του 1960 η αναλογία βρισκόταν στο ασφαλές επίπεδο του 1 προς 10 (ένας ηλικιωμένος για κάθε δέκα εργαζόμενους), σήμερα η αναλογία έχει συμπιεστεί στο 1 προς 3. Οι προβολές για τα επόμενα χρόνια είναι ακόμη πιο δυσοίωνες, καθώς αναμένεται η αναλογία να διαμορφωθεί στο 1 προς 2.

Αυτή η μαθηματική εξέλιξη μεταφράζεται σε γεωμετρική αύξηση της πίεσης που ασκείται στα ασφαλιστικά συστήματα και στις δομές υγειονομικής περίθαλψης. Οι οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν μέσα από τα δεδομένα ότι το παραδοσιακό μοντέλο του κοινωνικού κράτους δεν διαθέτει τους πόρους για να ανταποκριθεί σε αυτές τις αναλογίες. Η κάλυψη αυτού του κενού, σύμφωνα με τις αναλύσεις, απαιτεί την ένταξη στον ενεργό πληθυσμό δεξαμενών εργατικού δυναμικού που σήμερα παραμένουν ανενεργές, προκειμένου να αντισταθμιστεί, έστω και μερικά, η απώλεια εκατομμυρίων εργατικών χεριών από την αγορά εργασίας.