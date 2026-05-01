Χρυσή εποχή για την UEFA!
Ποδόσφαιρο 01 Μαΐου 2026, 18:18

Χρυσή εποχή για την UEFA!

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Η UEFA εισέρχεται σε μια νέα, πρωτόγνωρη οικονομική διάσταση, καθώς τα έσοδα από τις τηλεοπτικές και εμπορικές συμφωνίες των διασυλλογικών της διοργανώσεων παρουσιάζουν κατακόρυφη άνοδο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ιστορικό όριο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η τελευταία σειρά συμφωνιών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε 19 χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής (εξαιρουμένων των ΗΠΑ) αντικατοπτρίζει μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 40% σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο, γεγονός που δικαιώνει τη στρατηγική του Αλεξάντερ Τσέφεριν και των επιτελών του.

Κεντρικός πυλώνας αυτής της οικονομικής εκτόξευσης είναι το νέο format του Champions League. Η κατάργηση της παραδοσιακής φάσης των ομίλων και η εισαγωγή του ενιαίου πρωταθλήματος (League Phase) πολλαπλασίασαν τα ντέρμπι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της ηπείρου, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν.

Αυτό το «μοντέλο» προσφέρει ένα πιο ελκυστικό προϊόν για τους φιλάθλους και, κατ’ επέκταση, για τους τηλεοπτικούς παρόχους, οι οποίοι καλούνται πλέον να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά για να εξασφαλίσουν τη μετάδοση αγώνων με εγγυημένη υψηλή τηλεθέαση.

Ωστόσο, η επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στην ελίτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Το Europa League και το Conference League καταγράφουν επίσης σημαντική άνοδο στις προσφορές για τα δικαιώματά τους. Η απόφαση της UEFA να καταργήσει το λεγόμενο «ασανσέρ» —τη μετακίνηση δηλαδή των ομάδων που αποκλείονται από μια ανώτερη διοργάνωση στην αμέσως κατώτερη κατά τη φάση των νοκ-άουτ— κατέστησε τους δύο αυτούς θεσμούς πιο αυτόνομους, ανταγωνιστικούς και δίκαιους.

Η στρατηγική των συμβούλων της UEFA, όπως η Relevent Football Partners, εστίασε στη δημιουργία πακέτων που απευθύνονται τόσο στους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και στις σύγχρονες πλατφόρμες streaming, διευρύνοντας το πεδίο του ανταγωνισμού και των προσφορών.

Η τρέχουσα άνοδος αποτελεί τη δεύτερη συνεχή σημαντική αύξηση, μετά το +20% που είχε σημειωθεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία) στον προηγούμενο κύκλο. Το βλέμμα της UEFA είναι πλέον στραμμένο στο 2030, όταν θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση των δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την ώθηση που αναμένεται να δώσει το Μουντιάλ του 2026 και την αυξανόμενη δημοτικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αμερικανική αγορά θεωρείται πλέον ένας από τους πιο κερδοφόρους «αιμοδότες» για τα ταμεία της ομοσπονδίας, προμηνύοντας ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά ρεκόρ στο μέλλον.

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Εν αναμονή για την απάντηση των ΗΠΑ στη νέα πρόταση του Ιράν – Συνεχή φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)
Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου
Η Τεχεράνη έχει αποστείλει, μέσω του Πακιστάν, την τροποποιημένη πρότασή της για τη λήξη του πολέμου. Λίγα είναι τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της, την ώρα που ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με νέα στρατιωτική δράση.

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

