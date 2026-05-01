Χρυσή εποχή για την UEFA!

Η UEFA εισέρχεται σε μια νέα, πρωτόγνωρη οικονομική διάσταση, καθώς τα έσοδα από τις τηλεοπτικές και εμπορικές συμφωνίες των διασυλλογικών της διοργανώσεων παρουσιάζουν κατακόρυφη άνοδο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ιστορικό όριο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η τελευταία σειρά συμφωνιών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε 19 χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής (εξαιρουμένων των ΗΠΑ) αντικατοπτρίζει μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 40% σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο, γεγονός που δικαιώνει τη στρατηγική του Αλεξάντερ Τσέφεριν και των επιτελών του.

Κεντρικός πυλώνας αυτής της οικονομικής εκτόξευσης είναι το νέο format του Champions League. Η κατάργηση της παραδοσιακής φάσης των ομίλων και η εισαγωγή του ενιαίου πρωταθλήματος (League Phase) πολλαπλασίασαν τα ντέρμπι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της ηπείρου, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν.

Αυτό το «μοντέλο» προσφέρει ένα πιο ελκυστικό προϊόν για τους φιλάθλους και, κατ’ επέκταση, για τους τηλεοπτικούς παρόχους, οι οποίοι καλούνται πλέον να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά για να εξασφαλίσουν τη μετάδοση αγώνων με εγγυημένη υψηλή τηλεθέαση.

Ωστόσο, η επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στην ελίτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Το Europa League και το Conference League καταγράφουν επίσης σημαντική άνοδο στις προσφορές για τα δικαιώματά τους. Η απόφαση της UEFA να καταργήσει το λεγόμενο «ασανσέρ» —τη μετακίνηση δηλαδή των ομάδων που αποκλείονται από μια ανώτερη διοργάνωση στην αμέσως κατώτερη κατά τη φάση των νοκ-άουτ— κατέστησε τους δύο αυτούς θεσμούς πιο αυτόνομους, ανταγωνιστικούς και δίκαιους.

Η στρατηγική των συμβούλων της UEFA, όπως η Relevent Football Partners, εστίασε στη δημιουργία πακέτων που απευθύνονται τόσο στους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και στις σύγχρονες πλατφόρμες streaming, διευρύνοντας το πεδίο του ανταγωνισμού και των προσφορών.

Η τρέχουσα άνοδος αποτελεί τη δεύτερη συνεχή σημαντική αύξηση, μετά το +20% που είχε σημειωθεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία) στον προηγούμενο κύκλο. Το βλέμμα της UEFA είναι πλέον στραμμένο στο 2030, όταν θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση των δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την ώθηση που αναμένεται να δώσει το Μουντιάλ του 2026 και την αυξανόμενη δημοτικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αμερικανική αγορά θεωρείται πλέον ένας από τους πιο κερδοφόρους «αιμοδότες» για τα ταμεία της ομοσπονδίας, προμηνύοντας ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά ρεκόρ στο μέλλον.