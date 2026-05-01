Ναν: «Σκέφτηκα τον Κόμπι στο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια ακόμη μεγάλη νίκη στη Βαλένθια με νέο μπρέικ, κάνοντας το 2-0, χάρη στο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον οποίο αποθέωσε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως το σουτ του συμπαίκτη του τού θύμισε τον Κόμπι Μπράιαντ, ενώ αναφέρθηκε και στα επόμενα παιχνίδια.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

«Ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Κόμπι και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ όταν είδα την μπάλα στον αέρα… σκέφτομαι τον Κόμπι και φυσικά ήταν. Συγχαρητήρια στον Νάιτζελ, έπαιξε ένα μεγάλο παιχνίδι.

Είπαμε απόψε ότι αυτό είναι το κυρίως πιάτο, το πρώτο παιχνίδι ήταν το ορεκτικό και έχουμε ακόμη χώρο για γλυκό, η δουλειά δεν έχει τελειώσει».