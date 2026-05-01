Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
«Η Γιουβέντους δίνει 6 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Λεβαντόφσκι»
Ποδόσφαιρο 01 Μαΐου 2026, 08:14

Η Γιουβέντους σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία ανεβάζει στροφές για την απόκτηση του 37χρονου Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που μένει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Καλά κρατούν τα σενάρια για την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Γιουβέντους. «Λεβαντόφσκι-Γιούβε, συμφωνία! Η μόνη πραγματική προϋπόθεση και οι αριθμοί: πώς πήγε η επίθεση», γράφει στην ιστοσελίδα της η Tuttosport, η οποία στον υπότιτλο προσθέτει ότι «οι Μπιανκονέρι εργάζονται για την επόμενη επίθεση του Σπαλέτι: σύντομα έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση για να διαμορφωθεί η λεπτομερής προσφορά».

Παράλληλα, αποκαλύπτει και την (αρχική) πρόταση: «Στο τραπέζι υπάρχει ένα μονοετές συμβόλαιο αξίας 6 εκατομμυρίων συν μια σειρά από μπόνους, που συνδέονται με την επίτευξη ορισμένων στόχων».

Επίσης, οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο ατζέντης του Λεβαντόφσκι βρίσκεται στην χώρα για να αλιεύσει προθέσεις και ότι βρέθηκε στις κερκίδες του Σαν Σίρο, στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής Μίλαν-Γιουβέντους. Διακαής πόθος του προπονητή της Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο Λεβαντόφσκι και η «Μεγάλη Κυρία» θα κινηθεί πιο δυναμικά για την απόκτησή του σε περίπτωση που εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση, πάντα σύμφωνα με τους Ιταλούς, είναι και ο όρος του Λεβαντόφσκι στην Γιουβέντους.

Σύμφωνα με την Tuttosport «από την Ισπανία έρχεται επιβεβαίωση ότι ο Πολωνός επιθετικός, ο οποίος ενδιαφέρει επίσης τη Μίλαν, βλέπει επί του παρόντος τη Γιουβέντους ως την πιο ελκυστική και πιθανή επιλογή, σε περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος».

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με την Μπαρτσελόνα λήγει στις 30 Ιουνίου. Όμως, όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί. Πάντα, σύμφωνα με τους Ιταλούς έγινε συνάντηση του ατζέντη του Πολωνού επιθετικού Πίνι Ζάχαβι με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Γιουβέντους, Ντάμιεν Κομόλι.

Ισως το ενδιαφέρον για τον Λεβαντόφσκι να είναι και η αιτία που η Γιουβέντους έχει διακόψει τις συνομιλίες για την ανανέωση του συμβολαίου του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Πάντως, ο Πολωνός έχει κι άλλες προτάσεις, όχι μόνο από την Ιταλία αλλά από τις Σαουδική Αραβία και ΗΠΑ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Άκης Στρατόπουλος
«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά
Απεργία 01.05.26

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Τίμησαν τη μνήμη 01.05.26

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
ΠΑΣΟΚ 01.05.26

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πολιτική 01.05.26

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Τα λαϊκά έθιμα 01.05.26

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Αναμένεται έξαρση 01.05.26

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

