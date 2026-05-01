Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)

Με το εισιτήριο στο χέρι για την Λειψία, όπου θα γίνει ο τελικός του Conference League, είναι η Κρίσταλ Πάλας που πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί Σαχτάρ Ντόνετσκ και έκανε τη ρεβάνς να μοιάζει τυπική υπόθεση. Μετά τον πρώτο ημιτελικό προβάδισμα έχει και η Ράγιο Βαγεκάνο, μετά το εντός έδρας 1-0 επί της Στρασπούρ.

Στα αξιοσημείωτα ότι η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ της διοργάνωσης. Οι αγώνες ρεβάνς των ημιτελικών του Conference θα γίνουν την Πέμπτη 7 Μαΐου.

Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασμπούρ 1-0

Στο ξεκίνημα του αγώνα η ισπανική ομάδα πίεσε, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία και η Στρασμπούρ μπόρεσε να ισορροπήσει. Στο 13’ η Ράγιο ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Εντσίσο, όμως ο Λετονός Ρούμσας και ο Πολωνός VAR Κβιατκόφσκι δεν διαπίστωσαν παράβαση.

Στο 14’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρία με τον Τσίλγουελ που αστόχησε σε σουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε και σουτ του Αλεμάο της Ράγιο Βαγεκάνο στο 21’. Στο πρώτο ημίχρονο πιο επικίνδυνοι ήταν οι γηπεδούχοι, όμως, γενικά, οι άμυνες έβγαλαν ασπροπρόσωπους τους προπονητές των δυο ομάδων.

Αποφασισμένη για να σκοράρει μπήκε η Ράγιο στην επανάληψη και τα κατάφερε στο 54’, με κεφαλιά του Αλεμάο, μετά από κόρνερ του Παλαθόν. Η Ράγιο έχασε ευκαιρία και στο 84’, όμως ο Πέντερς απέκρουσε κεφαλιά του Λεζέουνε που είχε ευκαιρία με σουτ και στο 94’.

Στο 82’ οι Ισπανοί ζήτησαν πέναλτι του Πέντερς σε πάτημα στον Ντε Φρούτος.

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ: Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Όσκαρ Βαλεντίν, Παλαθόν (88’Καμέγιο), Ουνάι Λόπεθ (94’Γκουμπάου), Ακομάς, Ντε Φρούτος (87’Εσπίνο), Αλεμάο (64’Πέδρο Ντίαθ).

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ: Πέντερς, Κουατάρα, Χέγκσμπεργκ, Ομομπαμιντέλε, Τσίλγουελ, Μορέιρα, Ντουκουρέ, Ελ Μουραμπέτ (95’Ογεντέλε), Ενσίσο, Εμεγκά (83’Νανάσι), Γκοντό (66’Αμό-Αμεγιό).

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας 1-3

Η αγγλική ομάδα αιφνιδίασε στο ξεκίνημα του αγώνα που έγινε στην Κρακοβία, καθώς προηγήθηκε στα 21 δευτερόλεπτα με γκολ του Ισμαΐλα Σαρ, ο οποίος σημάδεψε την αριστερή γωνία έπειτα από εκπληκτική μακρινή πάσα του Ματετά.

Σε χρόνο 21 δευτερολέπτων, η Κρίσταλ Πάλας και ο Ισμαΐλα Σαρ έχουν πλέον το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Conference League. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32 δευτερόλεπτα, που σημειώθηκε από τον Φέρντι Ντρούιφ με την Ραπίντ Βιέννης.

Η Σαχτάρ συνήλθε και παρότι η κατοχή της μπάλας είχε φτάσει στο 73 % στο ημίωρο δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία. Χαρακτηριστικό της πίεσης των Ουκρανών είναι ότι το 45λεπτο τελείωσε με 66 % κατοχή υπέρ τους αλλά και με πολύ φλυαρία!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ της Σαχτάρ στο 47’! Ο Κάουα Ελίας εκτέλεσε κόρνερ και ο Οτσερένκο με κεφαλιά βρήκε τον στόχο, κάνοντας το 1-1.

Η Κρίσταλ Πάλας ξύπνησε και έχασε διπλή ευκαιρία στο 54’ καθώς ο Ρίνζικ είπε «όχι» πρώτα στο Σαρ και μετά στον Ματετά. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 2-1 στο 58’ με πλασέ του Καμάντα, αφού πήρε το ριμπάουντ από το σουτ του Ματέτα στο δοκάρι. Ο Αλεμάο έχασε ευκαιρία στο 63’, αλλά ο Πέντερς απέκρουσε την κεφαλιά.

Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν κατοχή μπάλας 70-30 η Κρίσταλ Πάλας έκανε το 3-1 με τον Λάρσεν μετά από ασίστ του Καμάντα στο 84’.

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ: Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγένκο, Πέδρο Ενρίκε, Οτσερέτκο (83’ Τραορέ), Σαντάνα, Πεδρίνιο (74’ Μπονταρένκο), Μάρλον Γκόμες (65’ Ισάκε), Ετζινάλδο (74’ Νέβερτον), Κάουα Ελίας (83’ Ναζάρινα).

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά, Ρίτσαρντς, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα (90’ Λέρμα), Γουόρτον, Πίνο (74΄Τζόνσον), Ματετά (65’ Λάρσεν), Σαρ.