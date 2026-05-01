Εδώ Όσκαρ, εκεί Όσκαρ: Που βρισκόταν τελικά το βραβείο του σκηνοθέτη του «Mr. Nobody Against Putin»;

Το ταξίδι ενός Όσκαρ από τη Νέα Υόρκη στη Φρανκφούρτη εξελίχθηκε σε θρίλερ αποσκευών: το χρυσό αγαλματίδιο του Ρώσου σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν, που είχε παραδοθεί αναγκαστικά στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, εξαφανίστηκε καθ’ οδόν — και εντοπίστηκε τελικά στη Γερμανία.

Το Όσκαρ που θεωρήθηκε «απειλή»

Το αγαλματίδιο ανήκει στον Πάβελ Ταλάνκιν, ο οποίος βραβεύτηκε φέτος με Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ για το «Mr. Nobody Against Putin». Σύμφωνα με τη Lufthansa, το βραβείο βρέθηκε αφού είχε χαθεί σε πτήση από τη Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία.

Όπως ανέφερε στο Instagram ο συν-σκηνοθέτης του, Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, ο Ταλάνκιν υποχρεώθηκε πριν από την επιβίβασή του σε πτήση από το αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι προς τη Φρανκφούρτη να παραδώσει το Όσκαρ στις αποσκευές.

Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) φέρονται να του είπαν ότι το αγαλματίδιο, βάρους 3,8 κιλών, μπορούσε να θεωρηθεί πιθανή απειλή για την ασφάλεια. Στη συνέχεια, το βραβείο χάθηκε.

Η απάντηση της Lufthansa

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι το αγαλματίδιο εντοπίστηκε και βρίσκεται πλέον στη Φρανκφούρτη, υπό την ευθύνη της εταιρείας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το αγαλματίδιο Όσκαρ έχει πλέον εντοπιστεί και βρίσκεται με ασφάλεια υπό τη φροντίδα μας στη Φρανκφούρτη. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τον επιβάτη, ώστε να κανονίσουμε την προσωπική επιστροφή του το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και έχουμε ζητήσει συγγνώμη από τον ιδιοκτήτη. Η προσεκτική και ασφαλής διαχείριση των προσωπικών αντικειμένων των επιβατών μας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού».

Το ντοκιμαντέρ για τη φιλοπολεμική προπαγάνδα

Το «Mr. Nobody Against Putin», που συνυπογράφουν οι Ταλάνκιν και Μπόρενσταϊν, βασίστηκε σε υλικό δύο ετών, το οποίο είχε καταγράψει ο Ταλάνκιν σε σχολείο όπου εργαζόταν στην περιοχή Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας.

Μέσα από αυτό το υλικό, το ντοκιμαντέρ δείχνει πώς οι μαθητές εκτίθεντο σε φιλοπολεμικά μηνύματα.

Ο 35χρονος Πάβελ Ταλάνκιν, ο οποίος εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2024, έχει υπερασπιστεί την ταινία ως καταγραφή για το μέλλον. Όπως έχει πει, το φιλμ δείχνει πώς «μια ολόκληρη γενιά έγινε θυμωμένη και επιθετική».

*Με πληροφορίες από: Reuters