magazin
Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εδώ Όσκαρ, εκεί Όσκαρ: Που βρισκόταν τελικά το βραβείο του σκηνοθέτη του «Mr. Nobody Against Putin»;
Culture Live 01 Μαΐου 2026, 16:30

Εδώ Όσκαρ, εκεί Όσκαρ: Που βρισκόταν τελικά το βραβείο του σκηνοθέτη του «Mr. Nobody Against Putin»;

Το αγαλματίδιο του Πάβελ Ταλάνκιν παραδόθηκε αναγκαστικά στις αποσκευές ως «πιθανή απειλή» και εξαφανίστηκε καθ’ οδόν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Spotlight

Το ταξίδι ενός Όσκαρ από τη Νέα Υόρκη στη Φρανκφούρτη εξελίχθηκε σε θρίλερ αποσκευών: το χρυσό αγαλματίδιο του Ρώσου σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν, που είχε παραδοθεί αναγκαστικά στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, εξαφανίστηκε καθ’ οδόν — και εντοπίστηκε τελικά στη Γερμανία.

Το Όσκαρ που θεωρήθηκε «απειλή»

Το αγαλματίδιο ανήκει στον Πάβελ Ταλάνκιν, ο οποίος βραβεύτηκε φέτος με Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ για το «Mr. Nobody Against Putin». Σύμφωνα με τη Lufthansa, το βραβείο βρέθηκε αφού είχε χαθεί σε πτήση από τη Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία.

Όπως ανέφερε στο Instagram ο συν-σκηνοθέτης του, Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, ο Ταλάνκιν υποχρεώθηκε πριν από την επιβίβασή του σε πτήση από το αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι προς τη Φρανκφούρτη να παραδώσει το Όσκαρ στις αποσκευές.

Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) φέρονται να του είπαν ότι το αγαλματίδιο, βάρους 3,8 κιλών, μπορούσε να θεωρηθεί πιθανή απειλή για την ασφάλεια. Στη συνέχεια, το βραβείο χάθηκε.

YouTube thumbnail

Η απάντηση της Lufthansa

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι το αγαλματίδιο εντοπίστηκε και βρίσκεται πλέον στη Φρανκφούρτη, υπό την ευθύνη της εταιρείας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το αγαλματίδιο Όσκαρ έχει πλέον εντοπιστεί και βρίσκεται με ασφάλεια υπό τη φροντίδα μας στη Φρανκφούρτη. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τον επιβάτη, ώστε να κανονίσουμε την προσωπική επιστροφή του το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και έχουμε ζητήσει συγγνώμη από τον ιδιοκτήτη. Η προσεκτική και ασφαλής διαχείριση των προσωπικών αντικειμένων των επιβατών μας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού».

Το ντοκιμαντέρ για τη φιλοπολεμική προπαγάνδα

Το «Mr. Nobody Against Putin», που συνυπογράφουν οι Ταλάνκιν και Μπόρενσταϊν, βασίστηκε σε υλικό δύο ετών, το οποίο είχε καταγράψει ο Ταλάνκιν σε σχολείο όπου εργαζόταν στην περιοχή Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας.

Μέσα από αυτό το υλικό, το ντοκιμαντέρ δείχνει πώς οι μαθητές εκτίθεντο σε φιλοπολεμικά μηνύματα.

Ο 35χρονος Πάβελ Ταλάνκιν, ο οποίος εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2024, έχει υπερασπιστεί την ταινία ως καταγραφή για το μέλλον. Όπως έχει πει, το φιλμ δείχνει πώς «μια ολόκληρη γενιά έγινε θυμωμένη και επιθετική».

*Με πληροφορίες από: Reuters 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Επικαιρότητα
Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
«Χειρότερος από τον Έπσταϊν» 01.05.26

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Μαύρο, άσπρο 30.04.26

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Σύνταξη
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέα Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέα Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Επίθεση Τραμπ 01.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης

Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla 01.05.26

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Σύνταξη
Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Μπάσκετ 01.05.26

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)

Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΗΠΑ 01.05.26

Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Νέα Αριστερά 01.05.26

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Σύνταξη
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Ποιος κερδίζει; 01.05.26

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Cookies