Ψηφιακή κάρτα εργασίας για 2.000.000 εργαζομένους

Από ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, συνοδεύεται η μη σωστή χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 περνά σε μια αυστηρότερη φάση εφαρμογής, καθώς το μέτρο γίνεται υποχρεωτικό για χιλιάδες επιχειρήσεις σε νέους κλάδους της οικονομίας.

Το μέτρο γίνεται υποχρεωτικό για χιλιάδες επιχειρήσεις σε νέους κλάδους της οικονομίας

Η νέα φάση εφαρμογής αφορά περίπου 220.000 εργαζομένους, ενώ προηγείται μια μεταβατική πιλοτική περίοδος πέντε μηνών, ώστε επιχειρήσεις και προσωπικό να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που καλύπτονται από το σύστημα αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 εκατομμύρια.

Στο νέο κύμα ένταξης περιλαμβάνονται κλάδοι με υψηλή συγκέντρωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά και αυξημένη πιθανότητα υποδηλωμένης εργασίας. Συγκεκριμένα, εντάσσονται:

Ιδιωτική υγεία: Διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα – εκτός οι γιατροί.

Τηλεπικοινωνίες: Σύνολο εργαζομένων σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Καθαρισμός: Συνεργεία και εργαζόμενοι σε πολλαπλούς χώρους.

Εταιρείες εύρεσης εργασίας: Ακόμη και σε καθεστώς εργασίας σε τρίτους.

Προσωπικές υπηρεσίες: Κομμωτήρια, αισθητική, καθαριστήρια, γραφεία κηδειών.

Η ιδιαιτερότητα αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι η εργασία δεν εκτελείται πάντα σε σταθερό χώρο ή ωράριο, γεγονός που μέχρι σήμερα δυσκόλευε τον έλεγχο.

Η ψηφιακή κάρτα μετατρέπει τον χρόνο εργασίας σε μετρήσιμο και διασταυρώσιμο δεδομένο. Ο εργαζόμενος δηλώνει την είσοδο και την έξοδο από την εργασία και το σύστημα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο αν το δηλωμένο ωράριο συμπίπτει με την πραγματική απασχόληση.

Στην πράξη αυτό σημαίνει:

Τέλος στις «χειρόγραφες» ή ελλιπείς καταγραφές.

Αμεση αποτύπωση υπερωριών.

Δυνατότητα ελέγχου από τον ίδιο τον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής myErgani.

Σε έναν χώρο όπως ένα κομμωτήριο ή ένα κέντρο αισθητικής, η διαδικασία είναι απλή: ο εργαζόμενος «χτυπά» την κάρτα στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας. Σε μια εταιρεία καθαρισμού όμως, που έχει συνεργεία σε διαφορετικά κτίρια, η εφαρμογή απαιτεί οργάνωση και ψηφιακή προσαρμογή. Η νέα φάση αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούσαν με πιο ευέλικτα – και συχνά ανεπίσημα – μοντέλα καταγραφής εργασίας.

Κόστος λειτουργίας

Η πρόκληση είναι διπλή: Αφενός, πρέπει να οργανώσουν συστήματα παρακολούθησης παρουσίας, ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι μετακινούνται ή εργάζονται σε πελάτες. Αφετέρου, καλούνται να προσαρμόσουν το κόστος λειτουργίας τους, καθώς η πλήρης καταγραφή του χρόνου εργασίας οδηγεί σε αυξημένη καταγραφή – και άρα πληρωμή – υπερωριών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας καταγράφηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε ορισμένους κλάδους, όπως ο τουρισμός, η αύξηση ξεπέρασε το 1.000%.

Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια.

Ο στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να φτάσει τα 2,2 εκατομμύρια έως το τέλος του 2026, δημιουργώντας ένα σχεδόν καθολικό σύστημα ελέγχου της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Τονίζεται ότι ήδη το μέτρο εφαρμόζεται σε:

Βιομηχανία.

Λιανεμπόριο.

Τράπεζες και ασφαλιστικές.

Σουπερμάρκετ.

Τουρισμό και εστίαση.

