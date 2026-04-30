Μια αγωνιστική στον ΟΦΗ από την ΔΕΑΒ για ρίψη κροτίδας

Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον ΟΦΗ για τη ρίψη κροτίδας από φίλαθλό του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

1. Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, β) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο και ειδικότερα στο 29ο λεπτό αυτού, φίλαθλος της ΠΑΕ ΟΦΗ που βρισκόταν στις θύρες 9-10, ενεργοποίησε και έρριψε εντός της θύρας αυτής μία (1) κροτίδα, η οποία έπεσε στο κάτω μέρος της κερκίδας,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 13/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει. Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 06/05/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου, κατά τη διάρκεια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, που διεξήχθη σε αυτό στις 25/04/2026 και διοργάνωσε η Ε.Π.Ο, από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με βίαιη πρόκληση φθοράς περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.