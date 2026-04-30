Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Η Άρσεναλ έμεινε «όρθια» στο Μετροπολιτάνο αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Champions League.

Έτσι η πρόκριση στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα κριθεί στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα μετά την ισοπαλία που πήραν στην ισπανική πρωτεύουσα.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα δύο γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν με πέναλτι, με τους σέντερ φορ των δύο ομάδων (Γκιόκερες της Άρσεναλ και Άλβαρες της Ατλέτικο) να βρίσκουν δίχτυα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απείλησε την εστία των Λονδρέζων για πρώτη φορά στο 14’, όταν ο Άλβαρες έκανε δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο Ράγια πραγματοποίησε δύσκολη απόκρουση.

Η «απάντηση» της Άρσεναλ ήρθε ένα λεπτό αργότερα, με τους «κανονιέρηδες» να βγάζουν ωραία αντεπίθεση. Ο Έντεγκαρντ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Καρντόσο έκανε το τάκλιν και κόντραρε την μπάλα.

Ο Άλβαρες απείλησε ξανά την εστία της αγγλικής ομάδας στο 29’, κάνοντας κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, χωρίς ν’ ανησυχήσει ιδιαίτερα ο Ράγια.

Οι φιλοξενούμενοι απ’ την πλευρά τους είχαν καλή ευκαιρία στο 30’, με τον Μαντουέκε να πιάνει το δυνατό σουτ και την μπάλα να περνάει άουτ.

Προβάδισμα για την Άρσεναλ με πέναλτι του Γκιόκερες

Η Άρσεναλ τελικά κατάφερε να βρει δίχτυα στο 44’, με τον Γκιόκερες να ευστοχεί σε πέναλτι (0-1), το οποίο καταλόγισε ο Μάκελι σε ανατροπή του Σουηδού σέντερ φορ από τον Κόκε.

Οι «ροχιμπλάνκος» διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του Ολλανδού διαιτητή, ωστόσο η φάση τσεκαρίστηκε και από το VAR και δεν υπήρξε αλλαγή απόφασης.

Έτσι η ομάδα του Λονδίνου κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ, σ’ ένα πολύ κομβικό σημείο του ημιτελικού, ένα λεπτό δηλαδή πριν από την συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου.

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ξεκίνησε με καλή ευκαιρία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ σε καλή θέση, το εκτέλεσε ο Άλβαρες αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του Ράγια.

Μεγάλες ευκαιρίες για τους Μαδριλένους

Η Ατλέτικο πίεσε ασφυκτικά την άμυνα της Άρσεναλ ψάχνοντας την ισοφάριση και στο 53′ οι Μαδριλένοι είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία για να σκοράρουν. Αρχικά με τον Λούκμαν και τον Ράγια ν’ αποκρούει ενώ στην συνέχεια της φάσης ο Γκάμπριελ έκανε σωτήριο τάκλιν για την ομάδα του στο σουτ του Γκριζμάν.

Ισοφάριση για την Ατλέτικο με πέναλτι του Άλβαρες (1-1)

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε τελικά «καρπούς» στο 56′, όταν ο Άλβαρες εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι κάνοντας το 1-1 για την ομάδα της Μαδρίτης.

Το πέναλτι δόθηκε για χέρι του Γουάιτ σε σουτ του Γιορέντε, μετά από παρέμβαση του VAR. Αρχικά ο Μάκελι δεν υπέδειξε παράβαση, αλλά από το VAR φώναξαν τον Ολλανδό διαιτητή να δει την φάση και τελικά καταλόγισε την εσχάτη των ποινών.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι «ροχιμπλάνκος» είχαν τεράστια ευκαιρία να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο 63′, με τον Γκριζμάν να κάνει ωραίο σουτ και την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι των Λονδρέζων, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Ράγια είπε «όχι» στον Λούκμαν, κρατώντας το 1-1.

Πήρε πίσω την αρχική απόφαση ο Μάκελι για δεύτερο πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ

Στο 80′ ο Έζε έπεσε στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Χάντσκο και ο Μάκελι έδωσε δεύτερο πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ. Από το VAR όμως φώναξαν τον Ολλανδό να δει ξανά την φάση και τελικά ο ρέφερι της αναμέτρησης πήρε πίοω την αρχική του απόφαση, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

Το 1-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Μάκελι και η πρόκριση στον τελικό, θα κριθεί στην ρεβάνς στο Emirates.

Το «κλειδί» του ματς:

Η Άρσεναλ προηγήθηκε στο σκορ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους κι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα του Λονδίνου.

Άλλαξε το ματς:

Η πίεση που άσκησε η Ατλέτικο Μαδρίτης με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οδήγησε στην ισοφάριση των «ροχιμπλάνκος».

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Γουάιτ της Άρσεναλ κινήθηκε σε ρηχά νέρα και ήταν αυτός που έκανε το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο διαιτητής:

Ο Ντάνι Μάκελι είχε δουλειά καθώς υπήρχαν πολλές δύσκολες φάσεις στο παιχνίδι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Η φάση του πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Άρσεναλ τσεκαρίστηκε, με το VAR να συμφωνεί με την απόφαση του Μάκελι να καταλογίσει πέναλτι υπέρ των Λονδρέζων. Ο Μάκελι έδωσε πέναλτι στο 55′ υπέρ της Ατλέτικο, μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι του Γουάιτ.

Χαμός έγινε στο 80′ όταν ο Μάκελ έδωσε πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ, σε πτώση του Έζε στην περιοχή, αλλά από το VAR φώναξαν ξανά τον ρέφερι να δει την φάση. Ο Μάκελι είδε αρκετές φορές την φάση και τελικά πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

Σκόρερ: Άλβαρες 56′ (πεν.) – Γκιόκερες 44’ (πεν.)

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε (46′ Λε Νορμάν), Κόκε, Καρντόσο (88′ Μολίνα), Λούκμαν, Άλβαρες (77′ Μπαένα), Γκριζμάν.

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (86′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκάπιε, Θουμπιμέντι, Ράις, Έντεγκαρντ (57′ Έζε), Μαρτινέλι (68′ Τροσάρ) , Μαντουέκε (68′ Σάκα), Γκιόκερες (69′ Ζεσούς).

Επόμενο παιχνίδι:

Η ρεβάνς θα γίνει στο Emirates την Τρίτη 5 Μαΐου.

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Μπάσκετ 29.04.26

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τους 21 νεκρούς, από «λάθος»

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Ελεύθερος χωρίς όρους ο Κόμι για την «απειλή» κατά της ζωής του Τραμπ

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Ισραηλινές σφαίρες για το στομάχι έφηβου Παλαιστίνιου

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση κυβερνήτη (ναρκω)Πολιτείας του Μεξικού

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων

Ρατσιστική απόφαση, που περιορίζει την πολιτική επιρροή των μειονοτήτων στις ΗΠΑ, καταγγέλλου οι επικριτές. Ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου «ξεδοντιάζεται», στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

