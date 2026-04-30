Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Η Άρσεναλ έμεινε «όρθια» στο Μετροπολιτάνο αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Champions League.

Έτσι η πρόκριση στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα κριθεί στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα μετά την ισοπαλία που πήραν στην ισπανική πρωτεύουσα.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα δύο γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν με πέναλτι, με τους σέντερ φορ των δύο ομάδων (Γκιόκερες της Άρσεναλ και Άλβαρες της Ατλέτικο) να βρίσκουν δίχτυα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απείλησε την εστία των Λονδρέζων για πρώτη φορά στο 14’, όταν ο Άλβαρες έκανε δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο Ράγια πραγματοποίησε δύσκολη απόκρουση.

Η «απάντηση» της Άρσεναλ ήρθε ένα λεπτό αργότερα, με τους «κανονιέρηδες» να βγάζουν ωραία αντεπίθεση. Ο Έντεγκαρντ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Καρντόσο έκανε το τάκλιν και κόντραρε την μπάλα.

Ο Άλβαρες απείλησε ξανά την εστία της αγγλικής ομάδας στο 29’, κάνοντας κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, χωρίς ν’ ανησυχήσει ιδιαίτερα ο Ράγια.

Οι φιλοξενούμενοι απ’ την πλευρά τους είχαν καλή ευκαιρία στο 30’, με τον Μαντουέκε να πιάνει το δυνατό σουτ και την μπάλα να περνάει άουτ.

Προβάδισμα για την Άρσεναλ με πέναλτι του Γκιόκερες

Η Άρσεναλ τελικά κατάφερε να βρει δίχτυα στο 44’, με τον Γκιόκερες να ευστοχεί σε πέναλτι (0-1), το οποίο καταλόγισε ο Μάκελι σε ανατροπή του Σουηδού σέντερ φορ από τον Κόκε.

Οι «ροχιμπλάνκος» διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του Ολλανδού διαιτητή, ωστόσο η φάση τσεκαρίστηκε και από το VAR και δεν υπήρξε αλλαγή απόφασης.

Έτσι η ομάδα του Λονδίνου κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ, σ’ ένα πολύ κομβικό σημείο του ημιτελικού, ένα λεπτό δηλαδή πριν από την συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου.

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ξεκίνησε με καλή ευκαιρία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ σε καλή θέση, το εκτέλεσε ο Άλβαρες αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του Ράγια.

Μεγάλες ευκαιρίες για τους Μαδριλένους

Η Ατλέτικο πίεσε ασφυκτικά την άμυνα της Άρσεναλ ψάχνοντας την ισοφάριση και στο 53′ οι Μαδριλένοι είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία για να σκοράρουν. Αρχικά με τον Λούκμαν και τον Ράγια ν’ αποκρούει ενώ στην συνέχεια της φάσης ο Γκάμπριελ έκανε σωτήριο τάκλιν για την ομάδα του στο σουτ του Γκριζμάν.

Ισοφάριση για την Ατλέτικο με πέναλτι του Άλβαρες (1-1)

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε τελικά «καρπούς» στο 56′, όταν ο Άλβαρες εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι κάνοντας το 1-1 για την ομάδα της Μαδρίτης.

Το πέναλτι δόθηκε για χέρι του Γουάιτ σε σουτ του Γιορέντε, μετά από παρέμβαση του VAR. Αρχικά ο Μάκελι δεν υπέδειξε παράβαση, αλλά από το VAR φώναξαν τον Ολλανδό διαιτητή να δει την φάση και τελικά καταλόγισε την εσχάτη των ποινών.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι «ροχιμπλάνκος» είχαν τεράστια ευκαιρία να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο 63′, με τον Γκριζμάν να κάνει ωραίο σουτ και την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι των Λονδρέζων, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Ράγια είπε «όχι» στον Λούκμαν, κρατώντας το 1-1.

Πήρε πίσω την αρχική απόφαση ο Μάκελι για δεύτερο πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ

Στο 80′ ο Έζε έπεσε στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Χάντσκο και ο Μάκελι έδωσε δεύτερο πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ. Από το VAR όμως φώναξαν τον Ολλανδό να δει ξανά την φάση και τελικά ο ρέφερι της αναμέτρησης πήρε πίοω την αρχική του απόφαση, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

Το 1-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Μάκελι και η πρόκριση στον τελικό, θα κριθεί στην ρεβάνς στο Emirates.

Το «κλειδί» του ματς:

Η Άρσεναλ προηγήθηκε στο σκορ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους κι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα του Λονδίνου.

Άλλαξε το ματς:

Η πίεση που άσκησε η Ατλέτικο Μαδρίτης με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οδήγησε στην ισοφάριση των «ροχιμπλάνκος».

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Γουάιτ της Άρσεναλ κινήθηκε σε ρηχά νέρα και ήταν αυτός που έκανε το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο διαιτητής:

Ο Ντάνι Μάκελι είχε δουλειά καθώς υπήρχαν πολλές δύσκολες φάσεις στο παιχνίδι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Η φάση του πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Άρσεναλ τσεκαρίστηκε, με το VAR να συμφωνεί με την απόφαση του Μάκελι να καταλογίσει πέναλτι υπέρ των Λονδρέζων. Ο Μάκελι έδωσε πέναλτι στο 55′ υπέρ της Ατλέτικο, μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι του Γουάιτ.

Χαμός έγινε στο 80′ όταν ο Μάκελ έδωσε πέναλτι υπέρ της Άρσεναλ, σε πτώση του Έζε στην περιοχή, αλλά από το VAR φώναξαν ξανά τον ρέφερι να δει την φάση. Ο Μάκελι είδε αρκετές φορές την φάση και τελικά πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

Σκόρερ: Άλβαρες 56′ (πεν.) – Γκιόκερες 44’ (πεν.)

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε (46′ Λε Νορμάν), Κόκε, Καρντόσο (88′ Μολίνα), Λούκμαν, Άλβαρες (77′ Μπαένα), Γκριζμάν.

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (86′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκάπιε, Θουμπιμέντι, Ράις, Έντεγκαρντ (57′ Έζε), Μαρτινέλι (68′ Τροσάρ) , Μαντουέκε (68′ Σάκα), Γκιόκερες (69′ Ζεσούς).

Επόμενο παιχνίδι:

Η ρεβάνς θα γίνει στο Emirates την Τρίτη 5 Μαΐου.