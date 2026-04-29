Παναθηναϊκός: «Κατέβηκε» η ανάρτηση της Euroleague με την τάπα του Μπαντιό στον Ναν
Η Euroleague απέσυρε από τα κοινωνικά δίκτυα την ανάρτηση που είχε κάνει με τη φάση του Ναν και του Μπαντιό, την οποία μάλιστα σχολίασε ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού.
Η Euroleague είχε ανεβάσει κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια μία φάση με πρωταγωνιστές τον Μπράνκου Μπαντιό και τον Κέντρικ Ναν, στην οποία ο παίκτης των «νυχτερίδων» έκοψε τον Αμερικανό με υποψία φάουλ.
Μάλιστα, ο Ναν δεν άφησε ασχολίαστη τη φάση, απαντώντας στην Ευρωλίγκα: «Τάπα; Δεν πέφτω έτσι με τέτοια ορμή από καθαρή τάπα, κουνάω το κεφάλι μου», απάντησε ο Κέντρικ Ναν. Το SMH σημαίνει shaking my head — «κουνάω το κεφάλι μου απογοητευμένος» φράση με την οποία ο σούπερ σταρ των «πρασίνων» εξέφρασε την απογοήτευσή του.
Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι η διοργανώτρια αρχή επέλεξε να αποσύρει το σχετικό στιγμιότυπο από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
Η απάντηση του Ναν στην ανάρτηση της Euroleague:
- Παναθηναϊκός: «Κατέβηκε» η ανάρτηση της Euroleague με την τάπα του Μπαντιό στον Ναν
