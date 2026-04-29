Μαρκοϊσβίλι: «Αν είδατε κάποιον να χαλαρώνει είναι λάθος, πρέπει να είμαστε καλύτεροι»

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για το τι πρέπει να βελτιώσει η Μονακό, ενόψει του Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο προπονητής της ομάδας του Πριγκιπάτου μίλησε για τους παίκτες του και την εμπιστοσύνη που τους δείχνει, λέγοντας πως δεν είναι εύκολο για εκείνον να διαχειριστεί την κατάσταση των 10 παικτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι:

«Μας έδωσαν πολλά ελεύθερα σου τα οποία δεν βάλαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας, γενικά πρέπει να παίξουμε καλύτερα για να κερδίσουμε.

Αν είδατε κάποιον να χαλαρώνει είναι λάθος. Δεν είμαστε εδώ για να χαλαρώσουμε, είναι σημαντικό παιχνίδι, είναι σειρά play-offs και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και τα 40 λεπτά που παίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι η εμπειρία που εμπιστεύομαι, είναι τι μας φέρνει εδώ και παίζουμε. Αυτό εμπιστεύομαι. Αυτοί οι παίκτες από τότε που είμαι εδώ πολλές φορές το έχουν κάνει, έχουν αντιδράσει.

Εξαρτάται από τον προπονητή, εγώ αν έχω όλους τους παίκτες μου υγιείς αυτό είναι το πιο σημαντικό να έχω την ομάδα μου υγιείς. Οι παίκτες να νοιώθουν καλά. Είναι πιο εύκολο για τον παίκτη όταν πηγαίνει στον πάγκο και ξέρει το λάθος του.

Δεν είναι εύκολο για μένα και για κανέναν προπονητή να διαχειρίζομαι την κατάσταση με τους 10 παίκτες. Οι παίκτες καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που έχουμε στη σεζόν. Συνεχίζουν να πιστεύουν και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το σημαντικό παιχνίδι που έρχεται».