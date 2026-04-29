Φουρνιέ: «Περιμένουμε στο επόμενο ματς με τη Μονακό να δώσουμε τα πάντα»
Έτοιμος για το Game 2 κόντρα στη Μονακό εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Εβάν Φουρνιέ.
Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο μεγαλύτερο κομμάτι του, ο κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Μονακό και να κάνει το 1-0 στη σειρά. Ο Εβάν Φουρνιέ, μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας ότι είναι πολύ καλό να έρχεται η νίκη στο ξεκίνημα της σειράς, τόνισε ότι κλειδί είναι η άμυνα, ενώ ξεκαθάρισε πως όλοι περιμένουν το επόμενο παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:
«Είναι πολύ καλό να ξεκινάς τη σειρά με νίκη, είχαμε τη σωστή νοοτροπία, ώρα να ξεκουραστούμε και να παίξουμε σε 48 ώρες το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στη Μονακό.
Πιστέψαμε στο πλάνο μας, κάναμε αυτά που έπρεπε στο παρκέ και καταφέραμε να νικήσουμε. Η άμυνα είναι ‘κλειδί’ στο μπάσκετ. Είναι ακόμα πιο σημαντική απέναντι σε μία ομάδα όπως η Μονακό, που έχει δυνατούς παίκτες.
Περιμένουμε στο επόμενο ματς να δώσουμε τα πάντα. Μετά τη νίκη μας, θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε πιο πεινασμένοι».
- Φουρνιέ: «Περιμένουμε στο επόμενο ματς με τη Μονακό να δώσουμε τα πάντα»
