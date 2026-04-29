Έντονη ανησυχία στη Ρεάλ: Ο Ταβάρες αποχώρησε για τα αποδυτήρια λόγω τραυματισμού (vid)

Απρόοπτο στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Χάποελ για το game 1 των playoffs και αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια.

Ο Ταβάρες προσγειώθηκε στο έδαφος μετά από μια επαφή με τον Οτούρου στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, προσπάθησε να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά δεν τα κατάφερε και έφυγε για τα αποδυτήρια.

H στιγμή που αποχωρεί ο Ταβάρες