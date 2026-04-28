Ραντεβού για του χρόνου στη Euroleague έκλεισε η Μπουργκ, που επικράτησε με 73-71 της Μπεσίκτας, εντός έδρας, και κατέκτησε το EuroCup με 2-0 νίκες (72-60 στην Τουρκία στο πρώτο ματς) απέναντι στους Τούρκους, «τσεκάροντας» εισιτήριό της για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αν και εφόσον επιλέξει να αγωνιστεί.

Η Φρεντρίκ Φοτού είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άνταμ Μοκόκα που σκόραρε με λέι απ στο φινάλε και έδωσε το τρόπαιο στους Γάλλους. Σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων στο φινάλε.

BUILT FOR THIS. MOKOKA WITH THE KILLER BLOW 🥶

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Κέιβιν Κοκίλα και Άνταμ Μοκόκα με 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα, οι Βίνσεντ Μίτσελ και Γουίλ Μακντάουελ-Γουάιτ είχαν 9 πόντους έκαστος, ενώ ο Μποτ Γκας πρόσθεσε 7 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τζόνα Μάθιους σταμάτησε στους 18 πόντους, ο Άντε Ζίζιτς είχε 14 και ο Μπρίντον Λεμάρ είχε 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 38-40, 55-52, 73-71

Μπουργκ (Φοτού): Μακγκί 3 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μίτσελ 9 (2/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Μουλάρ 3 , Κέιν, Λαμπάνκα, Μακντάουελ-Γουάιτ 9 (2/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαχ 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αγκί 5, Λιντό 2, Κοκιλά 18 (6/8 δίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοκοκά 17 (6/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ)

Μπέσκιτς (Αλιμπίγιεβιτς): Μάθιουζ 18 (4/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντότσον 6 (4/6 βολές), Σανλί (3 ριμπάουντ), Ουγκουρλού 6 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αρσλάν , Μόργκαν 2 , Λεμάρ 13 (2/3 δίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπράουν 10 (2/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ) , Τόμας , Μπράουν 2 (2 ριμπάουντ), Ζίζιτς 14 (5/5 δίποντα, 4/8 βολές, 8 ριμπάουντ)