Κύκλοι Αλέξη Τσίπρα: Καμία συνάντηση ή επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο

Άμεση ήταν η διάψευση από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στην λεωφόρο Αμαλίας σε δημοσίευμα ιστοσελίδας ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτη Φάμελλο, όπως επίσης και ότι επίκειται συνάντηση μεταξύ τους. Από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού επαναλαμβάνεται πως ισχύουν τα όσα είχε πει και στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Antenna. Εκεί και σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ είχε τονίσει πως δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά του και ότι σέβεται την αυτονομία του.

Η διάψευση αυτή αφορά εν μέρει και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Κώστα Ζαχαριάδη ο οποίος σε σημερινές του δηλώσεις όταν ρωτήθηκε ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πλάνο συνάντησης, ωστόσο μίλησε για «σταθερή τηλεφωνική επικοινωνία» μεταξύ των δύο ανδρών.

Τα ανωτέρω συμβαίνουν σε μια περίοδο που ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια δεδομένη ανησυχία αναφορικά με το κατά πόσο θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη το κόμμα της Κουμουνδούρου.