Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Στην Αθήνα με 10 παίκτες η Μονακό για την πρώτη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 27 Απριλίου 2026, 23:45

Χωρίς τον Νίκολα Μίροτιτς ταξίδεψε η Μονακό στην Αθήνα, για τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της φάσης των playoffs για την Ευρωλίγκα. - Τι δήλωσε ο Ντιαλό.

Η αποστολή της Μονακό έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας (27/4) με ρόστερ 10 παικτών, ενόψει των αγώνων για τα playoffs κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Νίκολα Μίροτιτς δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του κι έτσι δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ενώ η πρώτη μάχη για τα playoffs της Euroleague ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί την Τρίτη (28/4, 21.00) στο ΣΕΦ.

Oι παίκτες που συνθέτουν την αποστολή της Μονακό: Tζέιμς, Οκόμπο, Στράζελ, Μπεγκαρίν, Τάρπεϊ, Ντιαλό, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις και Χεις.

Θυμίζουμε ότι στη σειρά των playoffs ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισε πρώτος στη regular season.

Η Μονακό εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά, μετά την επικράτησή της επί της Μπαρτσελόνα στα play in.

Άλφα Ντιάλο: «Θα είναι τρομερά δύσκολο να σταματήσουμε τον Ολυμπιακό»

Για το πως νιώθει που αντιμετωπίζει ξανά τον Ολυμπιακό: «Ξέρεις ότι είναι αναπόφευκτο, κάπου θα τους πετύχουμε. Ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική ομάδα, καλά προπονημένη και πολύ σκληρή. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά για να τα καταφέρουμε».

Για τις δυσκολίες που πέρασαν τους τελευταίους μήνες: «Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε μέσα από πολλές αβεβαιότητες. Όλοι στην EuroLeague περνούν δυσκολίες, αλλά εμείς με οκτώ παίκτες παλέψαμε και στις δύο διοργανώσεις για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τα καταφέραμε και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

Για το πως έζησε το Game 5 της σεζόν 2022 πάλι με τον Ολυμπιακό: «Το τρελό είναι ότι δεν έπαιξα στο Game 5. Τραυματίστηκα στο Game 4. Η ανάμνησή μου είναι ότι χάσαμε και ήταν ένα «πικρό χάπι». Αλλά χαίρομαι που είμαι εδώ τώρα, υγιής, και όλοι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για να επιστρέψουμε στο Final Four».

Για το φορτωμένο πρόγραμμα αγώνων: «Έχουμε καταπληκτικό επιτελείο φυσικοθεραπευτών που μας βοηθάει να προσέχουμε το σώμα μας. Πρέπει να τρεφόμαστε σωστά, να ξεκουραζόμαστε και να κάνουμε παγόλουτρα. Είναι δύσκολο, αλλά το προσωπικό μας βοηθάει πολύ».

Για τη δυσκολία της αναμέτρησης: «Είναι απίστευτα δύσκολο, κυρίως λόγω του βάθους που έχει ο Ολυμπιακός. Έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να σε νικήσουν. Ο MVP (Βεζένκοφ) παίζει απίστευτα φέτος και θα προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε».

Για το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς αλλά και το γεγονός ότι δε βρέθηκε στις δύο καλύτερες πεντάδες: «Ήταν ένα βραβείο που κυνηγούσα σε όλη την καριέρα μου και χαίρομαι που το πήρα, αλλά τώρα ανήκει στο παρελθόν. Στόχος είναι το Final Four. Όσο για τις πεντάδες, είναι ένα θέμα αυτό… Κάποιοι το άξιζαν σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι ο Μάικ Τζέιμς αδικήθηκε πολύ που έμεινε εκτός (πρώτης πεντάδας), με βάση τους αριθμούς και το παιχνίδι του».

Για το πως θα σταματήσουν τον Ολυμπιακό από το να προκριθεί σε ένα ακόμα Final Four: «Θα είναι τρομερά δύσκολο, ειδικά σε αυτή την ατμόσφαιρα στον Πειραιά. Παίζουν πολύ καλά μαζί και είναι συνδεδεμένοι. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο μας πιστά για 40 λεπτά».

Για το αν υπάρχει άγχος: «Είναι playoffs, πρέπει να υπάρχει πίεση. Αλλά πρέπει να βασιστείς στη δουλειά που έχεις ρίξει. Ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς ήταν το Final Four και το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία μπροστά μας και για αυτό παλεύουμε».

Για τα συναισθήματα που είχε όταν έφυγε ο Βασίλης Σπανούλης: «Έχω μόνο αγάπη για τον κόουτς. Ήρθε στο πρόγραμμα, βοήθησε πολύ την ομάδα και εμένα προσωπικά. Η αποχώρησή του ήταν αυτό που εκείνος ένιωσε ότι ήταν το καλύτερο για την κατάσταση. Εμείς τώρα κοιτάμε μπροστά για το Final Four».

Ποδόσφαιρο 27.04.26

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ - Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο
Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

