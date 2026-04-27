Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στο Masters της Μαδρίτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής βελτιώνοντας αισθητά την απόδοσή του από τα τέλη του πρώτου σετ και μετά επικράτησε του Ισπανού Ντάνιελ Μέριδα με 6-4, 6-2 και πέρασε στους «16» της διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου ο έμπειρος Κάσπερ Ρούουντ (Νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε νικήσει με τη σειρά του του επίσης Ισπανού Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 6-3, 6-1. Μάλιστα ο Νορβηγόρ τενίστας είναι νυν κάτοχος του τίτλου.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς με τον Μέριδα Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να «σβήσει» τρία break points στα πρώτα δύο γκέιμ που σέρβιρε, μπαίνοντας κάπως «μουδιασμένα». Όση η ώρα περνούσε όμως βελτίωνε συνεχώς την απόδοσή του έχοντας αποτελεσματικότητα και στις δύο πλευρές του κορτ. Ειδικά στο σερβίς και όταν του δόθηκε η ευκαιρία, έκανε το break στο 9ο γκέιμ «κλείνοντας» νικηφόρα το πρώτο σετ με 6-4.

Έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος του ο «Στεφ» προηγήθηκε 4-0 στα γκέιμ στο δεύτερο σετ και, αφού έσωσε ακόμη ένα break point στο 6ο γκέιμ, τελείωσε με σχετική άνεση τον αγώνα.

Να αναφέρουμε ότι Τσιτσιπάς και Ρούουντ έχουν αναμετρηθεί συνολικά πέντε φορές, με τις νίκες να είναι 3-2 υπέρ του Νορβηγού, με τη σημαντική λεπτομέρεια ότι δεν έχουν συναντηθεί ως αντίπαλοι εδώ και περίπου δύο χρόνια. Συγκεκριμένα από τον τελικό του τουρνουά της Βαρκελώνης το 2024, όταν ο Νορβηγός είχε επικρατήσει με 7-5, 6-3. Νωρίτερα την ίδια χρονιά, ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει τον Νορβηγό 6-1, 6-4 στον τελικό του Masters του Μόντε Κάρλο.

