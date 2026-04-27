Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 15:37

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Με μια σφοδρή ανακοίνωση απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία.

Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η νέα απόφαση, αυτή την φορά του εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλα, έρχεται χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία να ακυρώσει και κυριολεκτικά να «μπαζώσει» την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μια απόφαση πολλαπλώς τεκμηριωμένη.

Η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή σταματά την έρευνα για κακουργήματα που αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας, όπως το αδίκημα της κατασκοπείας και της παραβίασης της συνταγματικής αρχής για την προστασία των συνομιλιών. Και κυριολεκτικά απαγορεύει την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης.

Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και την δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Σήμερα λύθηκε και άλλη μια απορία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν κινήθηκαν νομικά για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματα τους πολλοί κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούμενοι από την ΕΥΠ και το Predator, και μάλιστα -κατά τύχη- εναλλάξ.

Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται».

Αγορές: Σε λεπτή ισορροπία – Το ενεργειακό σοκ δεν έχει φανεί ακόμη

Αγορές: Σε λεπτή ισορροπία – Το ενεργειακό σοκ δεν έχει φανεί ακόμη

Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

«Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του Αρείου Πάγου - Οργή από τον νομικό κόσμο

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Πολιτική 27.04.26

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έκτακτη συνέντευξη στις 5 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη

Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Champions League 27.04.26

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Βασανιστήριο 27.04.26

Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Αυτοδιοίκηση 27.04.26

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Ελλάδα 27.04.26

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Δίκη Τεμπών 27.04.26

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» - Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του «ανθρώπινου λάθους» από το Δημόσιο. Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

