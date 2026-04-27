Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία
Woman 27 Απριλίου 2026, 19:50

Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στη γενοκτονία όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

«Σήμερα ξανασυναντιόμαστε και αγκαλιάζουμε εκ νέου τον Βορρά. Αφού χάσαμε τον σύλλογό μας πριν από δύο χρόνια — γεμάτοι νοσταλγία και θλίψη — σήμερα μαζευόμαστε για να ξανανοίξουμε τον σύλλογό μας στον Βορρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτή τη στιγμή. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη που λάβαμε από την UNICEF, την Aisha Association, όλους τους μυστικούς μας συνεργάτες και τους υποστηρικτές μας σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ του Νότου και του Βορρά, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας: να υποστηρίζουμε όλες τις γυναίκες και να τις ενδυναμώνουμε μέσω της πυγμαχίας. Ζήτω οι γυναίκες πυγμάχοι της Γάζας, από το Βορρά μέχρι το Νότο», ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στο Instagram ο αθλητικός σύλλογος της Γάζας «Gaza Boxing Women», ο οποίος καταστράφηκε από τον ισραηλινό στρατό το 2024.

Την ανάρτηση συνόδευαν φωτογραφίες μικρών κοριτσιών που φορούσαν τα γάντια τους και προπονούνταν σε σάκο, με άλλες να κάνουν σκιαμαχία και άλλες να ρίχνουν μπουνιές στα pads των δασκάλων τους.

«Με έκανε να νιώσω ότι είχα τον έλεγχο του σώματός μου»

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στις κτηνωδίες του Ισραήλ όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

«Η πυγμαχία απελευθέρωσε ένα μέρος του εαυτού μου», λέει η συνιδρύτρια Ρίμα Αμπού Ράχμα, η οποία ανακάλυψε το άθλημα το 2020, σε ηλικία 21 ετών, και έπεισε τον πυγμάχο Ουσάμα Αγιούμπ να την προπονήσει. «Με έκανε να νιώσω ότι είχα τον έλεγχο του σώματός μου».

Αυτό που ξεκίνησε ως προπόνηση μεταξύ φίλων εξελίχθηκε στον πρώτο και μοναδικό χώρο πυγμαχίας για γυναίκες στη Γάζα, αμφισβητώντας τα στερεότυπα.

«Δεν ήμουν και πολύ αθλητικός τύπος», παραδέχεται η Ρίμα, που σήμερα είναι 27 ετών, στη δημοσιογράφο Γιανάρ Αλκαγιάτ του The New Arab. Θέλοντας να νιώσει πιο δυνατή, έψαξε για μαθήματα γυναικείας πυγμαχίας στη Γάζα και βρήκε τον Ουσάμα, ο οποίος τότε προπονούσε μόνο μικρά παιδιά.

«Ήθελα να κάνω πυγμαχία, και αυτό θεωρήθηκε ριζοσπαστικό. Όταν οι γονείς μου συνειδητοποίησαν ότι δεν αστειευόμουν, με υποστήριξαν», λέει. «Ο μπαμπάς μου πήρε τον πρώτο μου σάκο του μποξ».

Ο Ουσάμα, έκπληκτος και διστακτικός να προπονήσει τη Ρίμα, αρχικά αρνήθηκε.

«Ξέρετε πώς είναι η κοινωνία και πώς βλέπουν οι άνθρωποι τέτοια πράγματα», λέει στο The New Arab. Τελικά συμφώνησε, επιμένοντας ότι η προπόνηση πρέπει να γίνεται ομαδικά.

«Ανακούφιση από τον πόλεμο»

Η αδελφή και οι φίλες της Ρίμα σύντομα προσχώρησαν για να μοιραστούν τα έξοδα προπόνησης, αν και αναγκάστηκαν να πείσουν πρώτα συγγενείς και περίγυρο που φοβόταν ότι το άθλημα θα έκανε «τα κορίτσια να μοιάζουν σαν άνδρες», όπως αναφέρει η Αλκαγιάτ.

Ο Οσάμα Αγιούμπ διηύθυνε κάποτε έναν σύλλογο πυγμαχίας στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα των παλαιστινιακών εδαφών, μέχρι που καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μαζί με το σπίτι του.

Αφού βρήκε καταφύγιο στο Χαν Γιούνις, αποφάσισε να προπονήσει τους εκτοπισμένους, ώστε να προσφέρει μια χείρα ψυχολογικής βοηθείας.

«Αποφασίσαμε να εργαστούμε μέσα στον καταυλισμό για να προσφέρουμε στα κορίτσια κάποια ανακούφιση από τον πόλεμο», δήλωσε ο Αγιούμπ στο AFP.

«Τα κορίτσια έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς· μερικά έχουν χάσει τις οικογένειές τους ή τους αγαπημένους τους. Νιώθουν πόνο και θέλουν να τον εκφράσουν, οπότε βρήκαν στην πυγμαχία έναν τρόπο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους», είπε ο Αγιούμπ.

Όπως ανέφερε σε παλαιότερο άρθρο το Asharq Al-Awsat μία από τις νεαρές, η 14χρονη Γκαζάλ Ραντβάν, ελπίζει να γίνει πρωταθλήτρια και να εκπροσωπήσει τη χώρα της.

«Ασχολούμαι με την πυγμαχία για να διαμορφώσω τον χαρακτήρα μου, να εκτονωθώ και να γίνω πρωταθλήτρια στο μέλλον, να αγωνιστώ εναντίον παγκόσμιων πρωταθλητριών σε άλλες χώρες και να υψώσω την παλαιστινιακή σημαία σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο AFP.

Ωστόσο, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό είναι αυτονόητες. Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε τον Ιανουάριο ότι το Ισραήλ δεν επέτρεψε την είσοδο μιας αποστολής τεχνητού χλοοτάπητα που είχε δωρίσει η Κίνα στο Συμβούλιο Νεολαίας και Αθλητισμού της Γάζας.

Με τα φάρμακα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα να είναι σε έλλειψη, ο αθλητικός εξοπλισμός έχει μπει σε δεύτερη μοίρα.

Πετρελαϊκή κρίση: Οι παγκόσμιες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έτοιμες για ανατιμήσεις

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Φροίξος Φυντανίδης
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Δημήτρης Τερζής
Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Έφη Αλεβίζου
Μίλαν: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς
O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Αποθέωση στο Ηράκλειο από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)
Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους
Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

