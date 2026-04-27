27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27 Απριλίου 2026, 09:01

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Καθώς έχουμε μπει ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, το μεγάλο ερώτημα αφορά το επίδικο των εκλογών. Για την κυβέρνηση, προφανώς, είναι να παραμείνει στην εξουσία συνεχίζοντας στην ίδια, τη σημερινή, πολιτική κατεύθυνση. Για την αντιπολίτευση, είναι να πέσει η κυβέρνηση ώστε να έρθει αυτή στην εξουσία. Για την κοινωνία, όμως, το επίδικο είναι εάν όντως θα αλλάξουν τα πράγματα.

Το γεγονός ότι η χώρα δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση αποτυπώνεται ως συντριπτικά πλειοψηφική τοποθέτηση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Η χώρα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μια βαθιά κοινωνική κρίση, με έμφαση στην έκρηξη του κόστους ζωής και τη στεγαστική κρίση, αλλά και μια εξίσου βαθιά κρίση θεσμών, έκφραση της οποίας είναι η ομοβροντία σκανδάλων και ο κυνισμός της κυβερνητικής πλευράς που αρνείται να αναλάβει πραγματικά τις ευθύνες που της αναλογούν. Όλα αυτά παράγουν και μία κρίση νομιμοποίησης που σημαίνει, όπως παρατήρησε πριν από μερικούς μήνες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι η χώρα έχει καταστεί «μη διακυβερνήσιμη».

Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται δεν είναι απλώς το ποια θα είναι η κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, αλλά ποια πορεία θα ακολουθήσει η χώρα. Και αυτό γιατί το προς τα πού πηγαίνει η χώρα υπό τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένο.

Η χώρα αυτή τη στιγμή σπρώχνεται στο περιθώριο της Ευρώπης καθώς οι μεγαλύτεροι σε σύγκριση με άλλες χώρες της ευρωζώνης ονομαστικοί ρυθμοί ανάπτυξης, φαινόμενο που θα σταματήσει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το 2027, συνδυάζονται με απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία κυρίως να ανταγωνίζεται πλέον οικονομίες όπως της Βουλγαρίας, με τους μισθούς να βρίσκονται, ως προς την αγοραστική δύναμη, στις κατώτατες θέσεις. Το «αναπτυξιακό μοντέλο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη στηρίζεται σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας, εξαρτάται υπερβολικά από το real estate και τον τουρισμό, δεν προσελκύει παραγωγικές επενδύσεις, και ουσιαστικά αντιμετωπίζει τη χώρα ως ένα μεγάλο οικόπεδο και όχι ως έναν τεχνολογικό και παραγωγικό ιστό. Την ίδια στιγμή που η θέση των μισθωτών, ιδίως του δημοσίου τομέα, υποβαθμίζεται διαρκώς, το μοντέλο «επιχειρηματικότητας» που προτάσσει η κυβέρνηση δεν δίνει έμφαση στην καινοτομία και το μακροπρόθεσμο όραμα, αλλά στην «αρπαχτή» πρωτίστως σε σχέση με τη διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Είναι ουσιαστικά η επιχειρηματικότητα του «σκόιλ ελικικού» και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα αυτά συνδυάζονται με ένα «όραμα» όπου κυριαρχεί η αδιαφορία για τις συλλογικές διεκδικήσεις, η λογική «ο καθένας για την πάρτη του», και οι απαραίτητες «δόσεις» ρατσισμού και ξενοφοβίας, μαζί με μια λογική «νόμου και τάξη» που έγκειται στη λογική ότι για όλα τα προβλήματα αρκούν οι αυστηρότερες ποινές.

Όσο για την εξωτερική πολιτική αυτή περιορίζεται απλώς σε ένα είδος πανάκριβης εξοπλιστικής διπλωματίας, με τον τιμοκατάλογο να αυξάνεται πίσω από κάθε δήλωση στήριξης των ελληνικών συμφερόντων, απλή προσκόλληση σε συμμαχίες – ακόμη και όταν αυτές καθίστανται προβληματικές – και απουσία αυτοτελών πρωτοβουλιών.

Όλα αυτά διαμορφώνουν μια χώρα μειωμένων προσδοκιών, μια χώρα ουραγό των εξελίξεων, μια χώρα που δεν μπορεί να χαράξει η ίδια το μέλλον της.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η χώρα βρίσκεται σε μια τέτοια θέση, δηλαδή να μην έχει ένα όραμα για το μέλλον με πρωταγωνιστικό ρόλο για την ίδια και το λαό της.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί έχουμε ανάγκη κάτι πολύ παραπάνω από μια αλλαγή κυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται ιστορική αλλαγή πορείας. Και σε πείσμα των διαφόρων «σχολίων» που γράφτηκαν από εδώ και από εκεί, ναι, η χώρα χρειάζεται μια ηγεσία που να είναι ανάλογη με αυτή του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή μια ηγεσία που προτείνει μια στρατηγική εθνικής και κοινωνικής ανάκαμψης, που προσφέρει έξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα.

Για να το πω διαφορετικά: το ερώτημα δεν είναι εάν ο Αλέξης Τσίπρας ή η οποιαδήποτε και ο οποιοσδήποτε πιστεύει ότι σήμερα μπορεί να ηγηθεί της δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος ή ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά αυτός είναι ο πήχης με τον οποίο αναμετριέται, εάν πραγματικά θέλει να συμβάλει στο να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα.

Μόνο που αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει με τον τρόπο που σήμερα αντιμετωπίζουμε την πολιτική. Έναν τρόπο που στηρίζεται στην επικοινωνία, στα συνθήματα που υποκαθιστούν τα προγράμματα, στη λογική της «ηγεσίας» που απευθύνεται στην κοινωνία και την καλεί να «ακολουθήσει», δηλαδή πρωτίστως να πάει απλώς να ψηφίσει.

Η αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα απαιτεί και την κινητοποίηση δημιουργικών δυνάμεων πέρα από τα όρια της παραδοσιακής αντίληψης της πολιτικής. Και αυτό όντως σημαίνει μια νέα «Φιλική Εταιρεία», δηλαδή τη δικτύωση ανθρώπων που έχουν όρεξη να βάλουν πλάτη για την ιστορική αλλαγή που έχουμε ανάγκη. Με τη γνώση, την εμπειρία και τις ιδέες τους. Αλλά και τη στράτευσή τους σε ένα όραμα και όχι τη συμμετοχή τους σε μια πολιτική συναλλαγή, του τύπου «ψήφισε και θα πάρεις έξτρα επιδότηση ακόμη και εάν δεν τη δικαιούσαι», ή «στήριξε και όταν έρθει η ώρα κάποια απευθείας ανάθεση θα υπάρξει και για σένα». Για να μην αναφερθώ στη διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας με βάση την κρατική διαφήμιση.

Και εδώ ερχόμαστε στην είδηση που διάφοροι καλοθελητές προσπέρασαν με περισσή ευκολία. Αυτή τη στιγμή γύρω από αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε «κόμμα Τσίπρα», μια ονομασία σχεδόν παραπλανητική ως προς την ουσία της διεργασίας, υπάρχουν 18 ομάδες εργασίες που δουλεύουν αυτοτελώς η κάθε μία, ασχολούνται με το πρόγραμμα και όχι την «επικοινωνία», μέσα σε μια συνθήκη που χαρακτηρίζεται από στοχοπροσήλωση και όπου οποιαδήποτε ένδειξη «παραγοντισμού» οδηγεί κάποιον στον πάγκο ή στην εξέδρα.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με σχήματα λόγου, ούτε με παρομοιώσεις. Αλλά με μια πραγματική πληροφορία που δείχνει μια διεργασία, που ακόμη δεν έχει αποκτήσει δημοσιότητα, αλλά παρ’ όλα αυτά εγγυάται μια σοβαρή πολιτική προετοιμασία για την άσκηση εξουσίας που διαφέρει κατά πολύ από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τα κόμματα. Και εκτιμώ ότι πολλές από τις «αντιδράσεις» αφορούσαν ακριβώς την ανησυχία απέναντι σε αυτό το γεγονός. Γιατί αυτό σημαίνει ότι όταν δημοσιοποιηθεί αυτή η προεργασία, τότε θα πρέπει να απαντήσουν σε μια προγραμματική πρόταση με βάθος και άρα όλες οι «ευκολίες» του τύπου «αυτός που έκλεισε τις τράπεζες» δεν θα έχουν πια κανένα απολύτως νόημα.

Γιατί πολύ απλά θα έχει επιστρέψει η πραγματική πολιτική. Κάτι που η χώρα το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή περισσότερο παρά ποτέ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Culture Live 27.04.26

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Δίκη Τεμπών: Ξεκίνησε η διαδικασία – Σε 4 κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26 Upd: 10:02

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα για τα Τέμπη, μετά από διακοπή τριών εβδομάδων.

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Ελλάδα 27.04.26

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

