Χώρισε το πιο «cool ζευγάρι» του παγκοσμίου τένις – Όλο το παρασκήνιο (pics)

Κούτες γεμάτες με πράγματα, μπλουζάκι με στάμπα «η καλύτερη πρώην» και δακρυσμένα μάτια, για μια σχέση που έφτασε στο τέλος της. Μια σχέση διάρκειας σχεδόν έξι ετών, που ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο για το πιο cool ζευγάρι του παγκόσμιου τένις.

Η εντυπωσιακή influencer, Μόργκαν Ριντλ με ανάρτησή της στα social media επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες και ήθελαν να έχει χωρίσει με τον Αμερικανό τενίστα, Τέιλορ Φριτζ, Νο. 7 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Το χρονικό και το παρασκήνιο

Στις 6 Απριλίου κυκλοφόρησε δημοσίευμα στο διαδίκτυο, που ανέφερε ότι ο Τέιλορ Φριτζ «παράτησε» την Μόργκαν Ριντλ, παρότι λίγες εβδομάδες πριν η διάσημη Αμερικανίδα είχε δώσει κανονικά το «παρών» στο box του υψηλόσωμου τενίστα στο τουρνουά του Μαϊάμι.

Η ξανθιά influencer αρχικά είχε διαψεύσει το σχετικό ρεπορτάζ, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ με το παρακάτω μήνυμα στα social media: «Τέιλορ, γαμώτο, το ήξερες αυτό;», ανέφερε με χιουμοριστικό τρόπο, θέλοντας να βάλει «στοπ» στις φήμες περί χωρισμού.

Στις 23 Απριλίου υπήρξε νέα ανάρτηση στο Instagram, από λογαριασμό που ασχολείται με lifewitness θέματα, το οποίο ανέφερε ότι ο Φριτζ είχε εντοπιστεί στην εφαρμογή γνωριμιών διασημοτήτων Raya, κάτι που προφανώς υποδήλωνε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει.

«Η Μόργκαν διέψευσε πριν από λίγες ημέρες ότι έχει χωρίσει με τον Τέιλορ, αλλά οι θαυμαστές δεν έχουν πειστεί. Ο Φριτζ φέρεται τις τελευταίες ημέρες να χρησιμοποιεί την εφαρμογή γνωριμιών Raya. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα περιμένουμε να δούμε εάν η Μόργκαν θα εμφανιστεί στο box του Αμερικανού στο επόμενο τουρνουά», ανέφερε μεταξύ άλλων η σχετική ανάρτηση, που αναφερόταν στο ζευγάρι.

Δύο ημέρες αργότερα (23/4), το περιοδικό «People» δημοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ, στο οποίο έγραψε ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και ο Τέιλορ δεν είναι πια μαζί με την Μόργκαν. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η σχέση έλαβε τέλος, μετά από απόφαση της Ριντλ.

«Μετά από σχεδόν έξι χρόνια μαζί, η Μόργκαν Ριντλ έδωσε τέλος στη σχέση της με τον σταρ του παγκοσμίου τένις, Τέιλορ Φριτζ, σύμφωνα με πληροφορίες του People». Λίγες ώρες μετά το σχετικό ρεπορτάζ, η Αμερικανίδα έκανε ανάρτηση στα social media, με την οποία επιβεβαίωσε τον χωρισμό, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων φωτογραφίες με γεμάτες κούτες, ένα μπλουζάκι που την χαρακτήριζε ως την «καλύτερη πρώην», αλλά και με δακρυσμένα μάτια, εμφανώς στεναχωρημένη για το break up με το Νο.7 του τένις.

Η γνωριμία και η κοινή πορεία

Ο Φριτζ είχε γνωρίσει την Ριντλ τον Ιούνιο του 2020, μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Οι χαρακτήρες τους ταίριαξαν αμέσως και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγιναν ζευγάρι.

Ο Τέιλορ ένιωσε από την Μόργκαν την αγάπη που του έλειπε, όταν χώρισε το 2019 με την τενίστρια, Ρακέλ Πεντράθα, με την οποία ο Αμερικανός ήταν παντρεμένος για τρία χρόνια (2016-2019). Μαζί της, μάλιστα, είχε αποκτήσει και έναν γιο: Τον Τζόρνταν.

Η Ριντλ ακολουθούσε τον αγαπημένο της σε όλα τα τουρνουά. Όπου και εάν αγωνιζόταν. Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, ΗΠΑ. Οι λογαριασμοί της στα social media (TikTok, Instagram), αλλά και ο αντίστοιχος στο YouTube, γέμισαν με περιεχόμενο και χιλιάδες ακόλουθους.

Η Μόργκαν εξελίχθηκε γρήγορα σε μια influencer παγκοσμίου επιπέδου. Μια influencer με αποστολή «να ξανά cool το τένις». Οι χορηγοί έκαναν… ουρά για μια συνεργασία μαζί της, με τις αναρτήσεις να παίρνουν χιλιάδες likes και σχόλια. Το κοινό της μεγάλωνε συνεχώς.

Έγινε τόσο αναγνωρίσιμη, μάλιστα, που χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως η πιο «διάσημη γυναίκα στο ανδρικό τένις». Μια επιβλητική παρουσία, τόσο στα τουρνουά όσο και στα social media, με στυλ και κομψότητα, που βοήθησε στην ανάπτυξη του τένις. Της εικόνας του αθλήματος και της προσέλκυσης νέων θεατών, ειδικά ατόμων της Γενιάς Ζ.

Απομένει να φανεί εάν ο χωρισμός θα την κρατήσει μακριά από τένις ή εάν συνεχίσει να βρίσκεται στον χώρο, με κάποιον άλλον τρόπο. Φαντάζει δύσκολο, αλλά κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα, θα υπάρξουν διάφορες εταιρίες που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την Ριντλ «ενεργή» στο παγκόσμιο τένις, μέσω διάφορων συνεργασιών. Οσον αφορά στον Φριτζ, ο Αμερικανός αυτό το διάστημα βρίσκεται στα… πιτς λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Πώς θα είναι όταν θα επιστρέψει στη δράση; Θα το μάθουμε σύντομα. Το μόνο σίγουρο – τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή – είναι ότι δεν θα υπάρχει η εντυπωσιακή και ιδιαίτερα αγαπητή, Μόργκαν, στο box του, όταν ο υψηλόσωμος τενίστας θα γυρίσει στα κορτ.