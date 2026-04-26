Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Χώρισε το πιο «cool ζευγάρι» του παγκοσμίου τένις – Όλο το παρασκήνιο (pics)
Άλλα Αθλήματα 26 Απριλίου 2026, 20:43

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν: Ο Τέιλορ Φριτζ χώρισε με την Μόργκαν Ριντλ – Τα έξι χρόνια κοινής πορείας και το άδοξο φινάλε του πιο cool ζευγαριού στο παγκόσμιο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Κούτες γεμάτες με πράγματα, μπλουζάκι με στάμπα «η καλύτερη πρώην» και δακρυσμένα μάτια, για μια σχέση που έφτασε στο τέλος της. Μια σχέση διάρκειας σχεδόν έξι ετών, που ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο για το πιο cool ζευγάρι του παγκόσμιου τένις.

Η εντυπωσιακή influencer, Μόργκαν Ριντλ με ανάρτησή της στα social media επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες και ήθελαν να έχει χωρίσει με τον Αμερικανό τενίστα, Τέιλορ Φριτζ, Νο. 7 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Το χρονικό και το παρασκήνιο

Στις 6 Απριλίου κυκλοφόρησε δημοσίευμα στο διαδίκτυο, που ανέφερε ότι ο Τέιλορ Φριτζ «παράτησε» την Μόργκαν Ριντλ, παρότι λίγες εβδομάδες πριν η διάσημη Αμερικανίδα είχε δώσει κανονικά το «παρών» στο box του υψηλόσωμου τενίστα στο τουρνουά του Μαϊάμι.

Η ξανθιά influencer αρχικά είχε διαψεύσει το σχετικό ρεπορτάζ, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ με το παρακάτω μήνυμα στα social media: «Τέιλορ, γαμώτο, το ήξερες αυτό;», ανέφερε με χιουμοριστικό τρόπο, θέλοντας να βάλει «στοπ» στις φήμες περί χωρισμού.

Στις 23 Απριλίου υπήρξε νέα ανάρτηση στο Instagram, από λογαριασμό που ασχολείται με lifewitness θέματα, το οποίο ανέφερε ότι ο Φριτζ είχε εντοπιστεί στην εφαρμογή γνωριμιών διασημοτήτων Raya, κάτι που προφανώς υποδήλωνε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει.

«Η Μόργκαν διέψευσε πριν από λίγες ημέρες ότι έχει χωρίσει με τον Τέιλορ, αλλά οι θαυμαστές δεν έχουν πειστεί. Ο Φριτζ φέρεται τις τελευταίες ημέρες να χρησιμοποιεί την εφαρμογή γνωριμιών Raya. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα περιμένουμε να δούμε εάν η Μόργκαν θα εμφανιστεί στο box του Αμερικανού στο επόμενο τουρνουά», ανέφερε μεταξύ άλλων η σχετική ανάρτηση, που αναφερόταν στο ζευγάρι.

Δύο ημέρες αργότερα (23/4), το περιοδικό «People» δημοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ, στο οποίο έγραψε ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και ο Τέιλορ δεν είναι πια μαζί με την Μόργκαν. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η σχέση έλαβε τέλος, μετά από απόφαση της Ριντλ.

«Μετά από σχεδόν έξι χρόνια μαζί, η Μόργκαν Ριντλ έδωσε τέλος στη σχέση της με τον σταρ του παγκοσμίου τένις, Τέιλορ Φριτζ, σύμφωνα με πληροφορίες του People». Λίγες ώρες μετά το σχετικό ρεπορτάζ, η Αμερικανίδα έκανε ανάρτηση στα social media, με την οποία επιβεβαίωσε τον χωρισμό, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων φωτογραφίες με γεμάτες κούτες, ένα μπλουζάκι που την χαρακτήριζε ως την «καλύτερη πρώην», αλλά και με δακρυσμένα μάτια, εμφανώς στεναχωρημένη για το break up με το Νο.7 του τένις.

Η γνωριμία και η κοινή πορεία

Ο Φριτζ είχε γνωρίσει την Ριντλ τον Ιούνιο του 2020, μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Οι χαρακτήρες τους ταίριαξαν αμέσως και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγιναν ζευγάρι.

Ο Τέιλορ ένιωσε από την Μόργκαν την αγάπη που του έλειπε, όταν χώρισε το 2019 με την τενίστρια, Ρακέλ Πεντράθα, με την οποία ο Αμερικανός ήταν παντρεμένος για τρία χρόνια (2016-2019). Μαζί της, μάλιστα, είχε αποκτήσει και έναν γιο: Τον Τζόρνταν.

Η Ριντλ ακολουθούσε τον αγαπημένο της σε όλα τα τουρνουά. Όπου και εάν αγωνιζόταν. Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, ΗΠΑ. Οι λογαριασμοί της στα social media (TikTok, Instagram), αλλά και ο αντίστοιχος στο YouTube, γέμισαν με περιεχόμενο και χιλιάδες ακόλουθους.

Η Μόργκαν εξελίχθηκε γρήγορα σε μια influencer παγκοσμίου επιπέδου. Μια influencer με αποστολή «να ξανά cool το τένις». Οι χορηγοί έκαναν… ουρά για μια συνεργασία μαζί της, με τις αναρτήσεις να παίρνουν χιλιάδες likes και σχόλια. Το κοινό της μεγάλωνε συνεχώς.

Έγινε τόσο αναγνωρίσιμη, μάλιστα, που χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως η πιο «διάσημη γυναίκα στο ανδρικό τένις». Μια επιβλητική παρουσία, τόσο στα τουρνουά όσο και στα social media, με στυλ και κομψότητα, που βοήθησε στην ανάπτυξη του τένις. Της εικόνας του αθλήματος και της προσέλκυσης νέων θεατών, ειδικά ατόμων της Γενιάς Ζ.

Απομένει να φανεί εάν ο χωρισμός θα την κρατήσει μακριά από τένις ή εάν συνεχίσει να βρίσκεται στον χώρο, με κάποιον άλλον τρόπο. Φαντάζει δύσκολο, αλλά κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα, θα υπάρξουν διάφορες εταιρίες που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την Ριντλ «ενεργή» στο παγκόσμιο τένις, μέσω διάφορων συνεργασιών. Οσον αφορά στον Φριτζ, ο Αμερικανός αυτό το διάστημα βρίσκεται στα… πιτς λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Πώς θα είναι όταν θα επιστρέψει στη δράση; Θα το μάθουμε σύντομα. Το μόνο σίγουρο – τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή – είναι ότι δεν θα υπάρχει η εντυπωσιακή και ιδιαίτερα αγαπητή, Μόργκαν, στο box του, όταν ο υψηλόσωμος τενίστας θα γυρίσει στα κορτ.

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Κόσμος
Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Αθλητική Ροή
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Σύνταξη
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)

Ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται! Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε τον Αστέρα στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, την Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Σύνταξη
Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Εκτιμήσεις 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου - Το ψέμα που είπε στις Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Σύνταξη
Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Αποφασισμένος 26.04.26

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών - Τι έγραψε για τον Τραμπ

Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Μαγνητικό τσιμέντο 26.04.26

Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Σύνταξη
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
