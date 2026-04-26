Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0: Βολική ισοπαλία στο «Αρτέμιο Φράνκι»
Φιορεντίνα και Σασουόλο πήραν από έναν βαθμό σε ένα παιχνίδι με λιγοστές ευκαιρίες...
Σε ένα ματς με ελάχιστες σημαντικές φάσεις, Φιορεντίνα και Σασουόλο δεν κατάφεραν να σκοράρουν, μένοντας σε μια βολική ισοπαλία. Έτσι, πήραν από έναν βαθμό, με το τελικό 0-0 να μην δημιουργεί πρόβλημα σε καμία απο τις δύο.
Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 15η θέση στο +9 από την επικύνδυνη ζώνη και χρειάζονται μόλις ένα τρίποντο στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές για να παραμείνουν στην κατηγορία. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σαφώς σε καλύτερη θέση, καθώς είναι στην 10η θέση και το +18 από τον υποβιβασμό, χωρίς επίσης να ανησυχούν.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Σασουόλο να παίρνει αυτή μέτρα στο γήπεδο. Στο 11′ λεπτό απείλησε με τον Γκαρσία να εκτελεί υπό καλές προυποθέσεις, ωστόσο ο Ντε Χέα είχε απάντηση. Στο 32′ η Φιορεντίνα βρήκε και αυτή μια καλή φάση με τον Σόλομον να τη σπαταλάει όμως, σουτάροντας άουτ από την μικρή περιοχή. Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία και βολεύτηκαν με τον βαθμό.
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A:
Παρασκευή 17 Απριλίου
Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0
Σάββατο 18 Απριλίου
Πάρμα – Πίζα 1-0
19:00 Μπολόνια – Ρόμα 0-2
21:45 Βερόνα – Λέτσε 0-0
Κυριακή 19 Απριλίου
13:30 Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0
16:00 Τζένοα – Κόμο
19:00 Τορίνο – Ίντερ
21:45 Μίλαν – Γιουβέντους
Δευτέρα 20 Απριλίου
19:30 Κάλιαρι – Αταλάντα
21:45 Λάτσιο – Ουντινέζε
Η επόμενη (35η) αγωνιστική
Παρασκευή (1/5)
Πίζα-Λέτσε (21:45)
Σάββατο (2/5)
Oυντινέζε-Τορίνο (16:00)
Κόμο-Νάπολι (19:00)
Aταλάντα-Τζένοα (21:45)
Κυριακή (3/5)
Mπολόνια-Κάλιαρι (13:30)
Σασουόλο-Μίλαν(16:00)
Γιουβέβτους-Βερόνα (19:00)
Ίντερ-Πάρμα (21:45)
Δευτέρα (4/5)
Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)
Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)
