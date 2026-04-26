Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26 Απριλίου 2026, 09:00

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τρεις κάλπες πρόκειται να στηθούν στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Τα μέλη του οργάνου θα ψηφίσουν για τη θέση του γραμματέα, του Πολιτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).

Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής στο επίκεντρο της ομιλίας Ανδρουλάκη

Σε μία εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον της κυβέρνησης αναμένεται να προχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και τους θεσμούς, ενώ πρόκειται να σταθεί στα πολιτικά διακυβεύματα της περιόδου.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του αναμένεται να βρεθεί το επόμενο δίλημμα της κάλπης , με τον κ. Ανδρουλάκη να επισημαίνει ότι στις επικείμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, θα μιλήσει για το πώς η δημοκρατική Παράταξη “θα βάλει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, στην ασυδοσία της αγοράς και στην πολιτική που απογοητεύει και καθηλώνει την κοινωνία”.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπογραμμίσει γιατί η νίκη του κόμματός του “θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων, ήττα για τα ολιγοπώλια, με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά”.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι “το σύστημα Μητσοτάκη” μεθοδεύει να μετατρέψει τις εκλογές σε μάχη για τη δεύτερη θέση, ενώ, όπως λένε, η πραγματική μάχη είναι για την πρώτη θέση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την ομιλία του.

Αιχμές θα αφήσει και εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας ηττήθηκε κατ’ επανάληψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά πληροφορίες, θα επικεντρωθεί στον στόχο της πολιτικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τον κάνει πράξη.

Ο επόμενος Γραμματέας

Αν και τις προηγούμενες ημέρες ο Κώστας Τσουκαλάς θεωρούνταν το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γραμματέα, τα σενάρια περί παραμονής του στο γραφείο Τύπου φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Βέβαια, μέχρι χθες τίποτα δεν ήταν ακόμη οριστικό.

Επίσης, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια για τον Δημήτρη Μάντζο. Σημειώνεται ότι στα «πηγαδάκια» της Χαριλάου Τρικούπη είχαν βρεθεί και άλλα ονόματα όπως αυτά του Λευτέρη Καρχιμάκη, του Νίκου Μήλη, του Γιάννη Βαρδακαστάνη κ.α.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και των κεντρικών στελεχών συνεχίζονταν μέχρι αργά το βράδυ.

Κατ’ επέκταση δεν αποκλείονται οι ανατροπές ακόμη και στο παρά πέντε της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου

Μετά από διαπραγματεύσεις αρκετών ημερών στο παρασκήνιο, το Πολιτικό Συμβούλιο των είκοσι τριών μελών θα έχει διατασικά χαρακτηριστικά. Θα αποτυπώνει μεν τον συσχετισμό ισχύος υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο θα έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα.

Στο όργανο, πέρα από τον τέως γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο, θα συμμετάσχουν η Άννα Διαμαντοπούλου και ex officio, ως δήμαρχος της Πρωτεύουσας με βάση την απόφαση του συνεδρίου, ο Χάρης Δούκας.

Επιπλέον, το όργανο θα απαρτίζεται από πέντε βουλευτές. Τα επικρατέστερα ονόματα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης και η Μιλένα Αποστολάκη. Επίσης, βάσει καταστατικού προβλέπεται ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο συμμετέχουν οκτώ γυναίκες. Ανάμεσα στα στελέχη που συγκεντρώνουν πιθανότητες συμμετοχής, πέρα από την Άννα Διαμαντοπούλου και τη Μιλένα Αποστολάκη, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη, η Μαρία Δαφέρμου και η Κατερίνα Σολωμού, που στήριξαν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, «φιγουράρουν» και τα ονόματα της Τόνιας Αντωνίου, που τοποθετείται στο «μπλοκ» Χριστοδουλάκη, και της Έφης Χαλάτση, που ανήκει στο περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου προορίζονται -εκτός απροόπτου και εφόσον κάποιο από αυτά δεν προταθεί στη θέση του γραμματέα- ο Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Νίκος Μήλης, ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Ηρακλής Δρούλιας.

Ισχυρές πιθανότητες συμμετοχής στο όργανο συγκεντρώνει και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή με την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Κουτσούμπας από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Βόρεια Ιρλανδία 25.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Πεζή καταδίωξη 26.04.26

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out
Ποδόσφαιρο 26.04.26

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

