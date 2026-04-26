Εφεδρείες για έκτακτα μέτρα στήριξης με ορόσημο τη ΔΕΘ

Υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή και με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, η κυβέρνηση δρομολογεί τις επόμενες κινήσεις στην οικονομία με ορόσημο τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έχοντας στον δημοσιονομικό «κουμπαρά» τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ.

Με την ανάπτυξη του 2026 να αναθεωρείται στο 2% από 2,4% και τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 3,2% αντί να υποχωρεί στο 2,2%, η κυβέρνηση μοιράζει παροχές από το υπερπλεόνασμα του 2025, κρατώντας παράλληλα αποθέματα για την επόμενη φάση με ορίζοντα τη ΔΕΘ ή τις εκλογές, που θα αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό – Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2027, το οποίο θα σταλεί στην Κομισιόν στις 30 Απριλίου.

Μετά τις φοροελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις που ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του έτους και τα δύο πακέτα που ακολούθησαν με μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ, στην κυβερνητική ατζέντα μπαίνουν τώρα νέες παρεμβάσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται μισθωτοί, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

«Στόχος είναι η αφαίρεση βαρών. Μείωση φόρων και εισφορών είναι κεντρικό στοιχείο της πολιτικής», σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης δίνοντας το στίγμα των επόμενων παρεμβάσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, αφού υπενθυμίζει ότι «πέρυσι στη ΔΕΘ ανακοινώθηκαν πολύ σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις που αφορούσαν εργαζομένους, οικογένειες με παιδιά και νέους», δηλώνει ότι «φέτος, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί φυσικά κανένα πακέτο γιατί είναι νωρίς και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κρίση στον Κόλπο, η κατεύθυνση σταθερά παραμένει: περαιτέρω μείωση των φόρων και στήριξη των ευάλωτων».

Έκτακτα μέτρα

Την ίδια ώρα και ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει κρατήσει ως εφεδρεία 200 εκατ. ευρώ για ενίσχυση και παράταση των μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Μάιο και στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο, το οικονομικό επιτελείο στα τέλη Μαΐου θα εξετάσει εάν θα δοθεί ένα νέο Fuel Pass. Η επιδότηση αγοράς καυσίμων 25-60 ευρώ τον μήνα σε ΙΒΑΝ ή προπληρωμένη κάρτα καλύπτει το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Αν όμως η τιμή της βενζίνης κινείται κοντά στα 2,1-2,2 ευρώ το λίτρο, τότε είναι πιθανή μια νέα επιδότηση για ένα ακόμα δίμηνο.

Πακέτο ΔΕΘ

Αν και είναι νωρίς για τον προσδιορισμό των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων που προβλέπουν:

Μείωση της προκαταβολής φόρου. Ο πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, σε ένα πεδίο όπου σήμερα τα φυσικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 55% και τα νομικά πρόσωπα το 80% του φόρου τους. Μόνο από τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο εισπράττει περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την προκαταβολή φόρου. Ενδεχόμενη μείωση της προκαταβολής στο 70%, στα επίπεδα δηλαδή του 2019-2020, θα σήμαινε ελάφρυνση της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Το τέλος φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα) και το κόστος που προκύπτει από την κατάργησή του ανέρχεται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν της μισής μονάδας που έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις για το 2027. Μια τέτοια παρέμβαση κοστολογείται γύρω στα 245 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το βασικό «πακέτο» ελαφρύνσεων για το 2027 προσδιορίζεται επισήμως στο 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει έξτρα παρεμβάσεις για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Στο καλάθι της ΔΕΘ θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον παρεμβάσεις όπως:

• Μεγαλύτερο ψαλίδι στη φορολογία των ενοικίων υπό την προϋπόθεση ότι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα υπάρχει αύξηση στα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα.

• Νέες διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

• Διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες και απότομες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Κάποια στιγμή εντός του 2027 θα γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες παραμένουν παγωμένες από τον Ιούνιο του 2021 καταγράφοντας διαφορές σε σχέση με τις εμπορικές τιμές που σε πολλές περιοχές υπερβαίνουν το 50%. Σημειώνεται ότι το 2027 καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

