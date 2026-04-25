ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: O Mιχαηλίδης άνοιξε το σκορ για τον δικέφαλο, ισοφάρισε για τους Κρητικούς ο Φούντας (vid)
Ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 15' για τον ΠΑΟΚ, ενώ στο 28' ισοφάρισε ο Φούντας σε 1-1 για τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
- Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στη Λέσβο - «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
- Ο πολιτικός «χωρισμός» Τραμπ – Μελόνι αποδεικνύει πως ΕΕ και MAGA δεν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος
- Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
- Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ (1-0) στο 15ο λεπτό του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, με σκόρερ τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον Δικέφαλο του Βορρά να κάνει μια πολύ όμορφη «κομπίνα».
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Έλληνας αμυντικός την έσπρωξε από κοντά στα δίχτυα για το 1-0.
Ο ΟΦΗ απάντησε μετά από 13 λεπτά, καθώς ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε το 1-1 στο 28′. Συγκεκριμένα ο Σενγκέλια έκανε το γύρισμα για τον Φούντα που σούταρε στα σώματα και με τη δεύτερη βρήκε δίχτυα για το 1-1.
Δείτε το γκολ του ΠΑΟΚ
Και το 1-1 ου ΟΦΗ
- Ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή (2-1) στον τελικό Κυπέλλου με τον Νους! (vids)
- Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
- Βαλένθια-Χιρόνα 2-1: Βαθιά ανάσα οι «νυχτερίδες»
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: O Mιχαηλίδης άνοιξε το σκορ για τον δικέφαλο, ισοφάρισε για τους Κρητικούς ο Φούντας (vid)
- Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
- Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
- Μπολόνια-Ρόμα 0-2: ‘Ονειρα τετράδας οι πρωτευουσιάνοι, καθάρισαν από το α’ ημίχρονο
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
