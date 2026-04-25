Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν, στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς στο φόρουμ συμμετείχαν ελληνικοί και γαλλικοί επιχειρηματικοί φορείς, με στόχο να αναδειχθεί ότι η διμερής σχέση μεταξύ των δύο χωρών επεκτείνεται και πέρα από την άμυνα.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί «κλειδί» για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τις προκλήσεις. «Οι κρίσεις είναι πολλές, αλλά φέρνουν και ευκαιρίες – όχι όμως με αδράνεια και εφησυχασμό», υπογράμμισε.

Στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική δεν είναι θεωρητική, αλλά συνιστά «γεωπολιτική αναγκαιότητα», καθώς οι απειλές γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες. Αναφέρθηκε, επίσης, σε κοινές πρωτοβουλίες με την Γαλλία, όπως η ναυπήγηση σύγχρονων πλοίων, ως παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στην πράξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική της άμυνα, ενισχύοντας την αυτονομία της μέσα από κοινές επενδύσεις, ενότητα και αλληλεγγύη.

Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κατά την τοποθέτησή, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «μοντέλο οικονομικής προόδου» τα τελευταία χρόνια.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε τη σημαντική άνοδο των επενδύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. «Έχουμε δει πρόοδο, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο που θα θέλαμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως οι επενδύσεις από την Γαλλία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται ακόμη στο επίπεδο των κοινών δυνατοτήτων, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες μοιράζονται ισχυρά στρατηγικά συμφέροντα. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί έχουμε κοινό όραμα και κοινό ρεαλισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ζήτω η φιλία Ελλάδας και Γαλλίας», ήταν το λόγια που χρησιμοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος κλείνοντας τον χαιρετισμό του στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ.

