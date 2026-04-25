Τα εμβληματικά loafers του Μάικλ Τζάκσον βγαίνουν σε δημοπρασία
Τα loafers Florsheim Imperial του Μάικλ Τζάκσον βγαίνουν σε δημοπρασία τον Μάιο από την GWS Auctions.
Η GWS Auctions πρόκειται να διαθέσει σε δημοπρασία ένα ζευγάρι loafers του Μάικλ Τζάκσον, τα Florsheim Imperial, που φορούσε και υπέγραψε ο ίδιος ο μουσικός, με την ελάχιστη προσφορά να έχει οριστεί στα 7.500 δολάρια, σύμφωνα με το ARTnews.
Ο Τζάκσον έγραψε ιστορία, πέραν της μουσικής του και για το χαρακτηριστικό του στυλ, συνδυάζοντας μαύρα loafers και λευκές κάλτσες, συνήθως με κοντό παντελόνι. Τα loafers του συνδέονται με το χαρακτηριστικό του moonwalk και τις ερμηνείες του στο κομμάτι «Billie Jean».
Ένα άλλο ζευγάρι Florsheim Imperial του Μάικλ Τζάκσον δημοπρατήθηκε από τον οίκο GWS Auctions το 2018· πρόκειται για τα παπούτσια που φορούσε όταν έκανε για πρώτη φορά το «moonwalk» κατά τη διάρκεια πρόβας για το «Motown 25» το 1983.

Ο Μάικλ Τζάκσον φορούσε συχνά παπούτσια της Florsheim, μιας μάρκας ανδρικών υποδημάτων που ιδρύθηκε το 1892 και είχε ως έδρα το Σικάγο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εκτιμήσεις είναι αρκετά υψηλές, παρόλο που το όνομα του εκλιπόντα μουσικού έχει «λερωθεί» από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Σε συνέντευξη Τύπου για το Met Gala του 2025, ο Κολμάν Ντομίνγκο, ο οποίος υποδύεται τον πατέρα του Μάικλ Τζάκσον, Τζο Τζάκσον, στην βιογραφική ταινία «Michael», μοιράστηκε πώς ο πατριός του ντυνόταν για ειδικές περιστάσεις, και η εμφάνισή του συχνά περιελάμβανε παπούτσια Florsheim.
Η μάρκα απασχόλησε και πάλι φέτος τους περίεργους του διαδικτύου, καθώς υπήρχαν εικασίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λατρεύει τα εν λόγω παπούτσια αυτά και τα στέλνει ως δώρα.
Από τα παπούτσια στις κάλτσες
Εκτός από το σύστησε στο ευρύ κοινό (και εν μέρει στη βιομηχανία της μόδας) τις λευκές κάλτσες και τα μαύρα loafers, ο Τζάκσον απέκτησε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τα παπούτσια, μαζί με δύο από τους ενδυματολόγους του, τον Μάικλ Λ. Μπους και τον Ντένις Τόμπκινς, το 1993.
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε για τη δημιουργία της τεχνολογίας που επέτρεψε την εκτέλεση μιας χορευτικής κίνησης που εμφανίζεται στο μουσικό βίντεο του 1988 «Smooth Criminal», στο οποίο ο Τζάκσον φαίνεται να γέρνει χωρίς να πέφτει.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η γκαρνταρόμπα του Μάικλ Τζάκσον απασχολεί τους οίκους δημοπρασιών: ένα ζευγάρι κάλτσες που φορούσε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στη Νίκαια της Γαλλίας το 1997, πωλήθηκε για περισσότερα από 8.000 δολάρια πέρυσι.
Και για να ξεφύγουμε λίγο από τα υποδήματα, να σας πούμε ότι, η Nate D. Sanders Auctions δημοπρατεί ένα λευκό γάντι διακοσμημένο με στρας που ανήκε στον Τζάκσον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εκτιμήσεις είναι αρκετά υψηλές, παρόλο που το όνομα του εκλιπόντα μουσικού έχει «λερωθεί» από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
*Με πληροφορίες από: ARTnews
