sports betsson
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24 Απριλίου 2026, 23:27

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
ΚείμενοΝικόλαος Κώτσης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Spotlight

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο των εκατομμυρίων, των φλας, των υπέρλαμπρων και των εφήμερων αστέρων, υπάρχουν στιγμές που η «στρογγυλή θεά» θυμάται την πραγματική, ανθρώπινη καταγωγή της. Τον χαμένο ρομαντισμό.

Στιγμές που το προσκήνιο παραχωρεί τη θέση του στο παρασκήνιο και η δόξα δεν αφορά αυτόν που σκοράρει, αλλά εκείνον που φροντίζει εκείνα τα μικρά, που κανείς δεν βλέπει. Εκείνον που μοχθεί, ώστε η φανέλα να είναι καθαρή, η μπάλα έτοιμη και η ψυχή των αποδυτηρίων γεμάτη.

Την περασμένη Πέμπτη, στο γήπεδο της ολλανδικής Go Ahead Eagles, η ιστορία γράφτηκε με διαφορετικό μελάνι. Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με την Αλκμάαρ, οι κερκίδες δεν «φλέγονταν» για κάποιο γκολ, αλλά για μια γυναίκα που υπηρέτησε τον σύλλογο για 28 ολόκληρα χρόνια.

Η Κάρλα Βίτι (Carla Whittie), η εμβληματική φροντίστρια της ολλανδικής ομάδας, είδε το πρόσωπό της να καλύπτει ολόκληρο το πέταλο σε ένα γιγαντιαίο, συγκλονιστικό κορεό. «Carla, club icon. Thank you for everything!» (σ.σ. Κάρλα, είδωλο του συλλόγου. Ευχαριστούμε για όλα!), έγραφε το πανό, ενώ οι παίκτες εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια με το όνομά της.

Ήταν μια πράξη δικαιοσύνης και ευγνωμοσύνης για την γυναίκα που το 1998 ξεκίνησε ως εθελόντρια, σε μια εποχή που, όπως η ίδια θυμάται με μια δόση γλυκόπικρης νοσταλγίας, όπου «δεν μου επιτρεπόταν καν να μπω στο lounge των παικτών, ούτε καν να βγω στην ομαδική φωτογραφία». Κι όμως, αν και δεν μπήκε σε εκείνες τις φωτογραφίες, μπήκε στο πάνθεον των αφανών ηρώων, που υπενθυμίζουν γιατί το ποδόσφαιρο, ένα κομμάτι του τουλάχιστον, δεν θα πάψει ποτέ να είναι το παιχνίδι που κάποτε παίζαμε στις αλάνες. Η Κάρλα δεν ήταν απλώς ένας υπάλληλος των «Αετών».

Ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δεκαετίες. Έζησε υποβιβασμούς που έφεραν δάκρυα, ανόδους που έφεραν έκσταση, την κατάκτηση του Κυπέλλου Ολλανδίας πέρυσι και το ευρωπαϊκό ταξίδι στο Europa League. Το οποίο φέτος έφτασε έως και το ΟΑΚΑ, με τους Ολλανδούς να επικρατούν του Παναθηναϊκού, σε ένα από πιο σημαντικά «διπλά» της ιστορίας τους. «Κάποτε καθόμουν στον πάγκο σαν οπαδός και τρωγόμουν με τα ρούχα μου αν δεν παίζαμε καλά.

Σήμερα, οι παίκτες είναι οι συνάδελφοί μου, η οικογένειά μου», εξομολογήθηκε. Για 28 χρόνια, η Βίτι ήταν η πρώτη που έφτανε και η τελευταία που έφευγε. Ήταν εκείνη που ένιωθε τον παλμό της ομάδας πριν από κάθε «μάχη». Η δική της συνταξιοδότηση δεν είναι μια απλή λήξη σύμβασης, αλλά το κλείσιμο ενός κεφαλαίου ρομαντισμού για τους Eagles.

Το τελικό 0-0 του αγώνα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η εικόνα της 53χρονης Κάρλα να παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα στο χορτάρι, καταχειροκροτούμενη από χιλιάδες φιλάθλους, υπενθύμισε σε όλους τι σημαίνει πίστη και αφοσίωση. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, οι Go Ahead Eagles και η Κάρλα Βίτι μας δίδαξαν ότι οι πραγματικοί ήρωες μιας ομάδας δεν φορούν πάντα παπούτσια με τάπες. Μερικές φορές, φορούν τη φόρμα του φροντιστή και κουβαλούν στις πλάτες τους την ιστορία και την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου συλλόγου.

Headlines:
Economy
S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Markets
Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
betson_textlink
Stream sports
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Χέρι χέρι Βενεζουέλα και Κολομβία ενάντια στις «μαφίες»

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από το Ισραήλ

Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%

Το εκλογικό σχέδιο του Μαξίμου • Η «χαρτογράφηση» του εκλογικού σώματος • Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα αναζητηθεί το κρίσιμο ποσοστό που τους λείπει

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»

Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies