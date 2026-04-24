newspaper
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κόβεσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Confidential

Eμπιστευτικά
 24 Απριλίου 2026, 08:00

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κόβεσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δεν έχετε παράπονο. Η Λάουρα δεν μασάει. Πήγε στους Δελφούς και πέρασε πριονοκορδέλα τους επικριτές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θυμίζοντας κάτι που όλοι βολικά δείχνουν να έχουν ξεχάσει. Όταν λέω όλοι αναφέρομαι στην κυβέρνηση. Έχουν ξεχάσει το γεγονός ότι εδώ υπάρχει διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ για να ταϊστούν ημέτεροι. Έχουν ξεχάσει ότι υπάρχουν τεκμήρια και αυτό που προσπαθούν να πετύχουν είναι να τα ξεχάσουμε κι εμείς. Ωραία; Ωραία…

Επιστρέφει!

Θα αρχίσω όμως ανάποδα. Μετά την Κοβέσι ο Τσίπρας. Το «επιστρέφω» του πρώην πρωθυπουργού – ουδεμία σχέση με το «Επέστρεφε» του Καβάφη στην περιοχή των αναμνήσεων… – ήταν ένα από τα κεντρικά και πολιτικά highlights της χθεσινής μέρας του συνεδρίου των Δελφών. Παρ΄ ότι αρνήθηκε να αποκαλύψει το «πότε θα επιστρέψει» στην κεντρική πολιτική σκηνή, ωστόσο από την αναφορά του προκύπτει ότι η ημερομηνία δεν θα είναι μακρινή! Ηταν ο κλασικός Τσίπρας, ο επικοινωνιακό και ετοιμόλογος και με ισχυρή αίσθηση του χιούμορ. Είναι προφανές ότι η επιστροφή του θα αλλάξει τα δεδομένα….

Ο κ. Βενιζέλος και οι … επισυνδέσεις

Όμως αίσθηση προκάλεσε και ο πληθωρικός πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο οποίος έκανε κάποιες αναφορές, στις οποίες δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή. Και νομίζω ότι χρειάζεται η διερεύνηση τους. Είπε χαρακτηριστικά – σε συνέντευξη του με τον κ. Παύλο Τσίμα – αναφερόμενος στις «νόμιμες επισυνδέσεις» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως «αυτές οι παρακολουθήσεις οι οποίες έγιναν με αίτημα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και διετάχθησαν με αλλεπάλληλα βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών, αλλεπάλληλα βουλεύματα, παρεμπιπτόντως συνέλαβαν τους βουλευτές. Βεβαίως, από ένα σημείο και μετά, επειδή ήταν συστημικό το φαινόμενο των βουλευτών που τηλεφωνούσαν στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (…) ενδεχομένως θα έπρεπε να ζητηθεί άδεια παρακολούθησης των βουλευτών, αλλά το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε μεταξύ 2021 και 2022, συγκεντρώθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, γινόντουσαν νόμιμες υποκλοπές από άλλο δίαυλο, όχι από την ΕΥΠ, για διακρίβωση εγκλήματος και όχι για λόγους εθνικής ασφαλείας, αυτό δεν μπορούσε να ήταν εν αγνοία της κυβέρνησης εν ευρεία εννοία, κράτησε πολύ καιρό, παρεμβλήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, συγκεντρώθηκε ένα υλικό από την Ελληνική Εισαγγελία, ιδρύθηκε μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πήρε ένα υλικό το οποίο είχε συγκεντρωθεί από τις ελληνικές αρχές, δεν είχε παραγγείλει παρακολουθήσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ περισσότερο των βουλευτών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν υπήρχε» – πριν το 2021!

Ποιος τις διέταξε και γιατί;

Όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για μία διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τηλεφωνικών υποκλοπών, που δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό. Δηλαδή με απλά λόγια δεν ζήτησε η Ευρωπαική Εισαγγελία τις «νόμιμες επισυνδέσεις», αλλά αυτές έγιναν μετά από αίτημα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Απλώς όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαική Εισαγγελία και άρχισε να διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα των νόμιμων υποκλοπών της παραδόθηκαν! Ενδιαφέρον δεν είναι;

Μήνυμα προς Μαξίμου (1)

Βέβαια η συνέντευξη της κυρίας Λάουρας Κοβέσι ήταν «όλα τα λεφτά». Και θεωρώ πως σε ορισμένα σημεία της αποστέλλει και μηνύματα. Κατ΄ αρχήν προς την κυβέρνηση λέγοντας ότι «Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν πήρε τη σωστή απόφαση, πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και αμφισβητήστε αυτήν την απόφαση. Αν όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι δύο συνάδελφοι που εργάζονταν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είναι εξαιρετικοί εισαγγελείς. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; Γιατί; Ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ανανεωθούν;». Παρεπιμπτόντως φαίνεται πως; Τελικά προκρίθηκαν … συνετές σκέψεις και πρόκειται να ανανεωθεί η απόσπαση τους – μεταξύ αυτών και της κυρίας Πόπης Παπανδρέου – στην Ευρωπαική Εισαγγελία!

Μήνυμα προς κ. Γεωργιάδη(2)

Εστειλε, επίσης μήνυμα στον φωνασκούντα το τελευταίο διάστημα υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη λέγοντας ότι «Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών»! Κι έκλεισε έτσι όλη αυτή την φιλολογία που αναπτύχθηκε με την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών από τη Βουλή….

Μήνυμα προς την κυρία Βούλτεψη(3)

Αλλά και για την … «φιλενάδα» της, την κυρία Σοφία Βούλτεψη επεφύλασσε απάντηση η κυρία Κοβέσι. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Μπορώ να αναφέρω ως παράδειγμα την Ρουμανία, που ήταν ένα διεφθαρμένο κράτος και αυτό άλλαξε – και είμαι ευτυχής γι’ αυτό»! Πάει στον «κουβά» η «μελέτη» περί Μοντεσκιέ και Τσαουσέσκου της κυρίας Βούλτεψη….

Ο κ. Σκέρτσος στο στόχαστρο

Κατά τα άλλα διαπιστώνω ότι ο φίλος μου ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος – για μία ακόμη φορά – βρίσκεται στο στόχαστρο – μειοψηφικής ή πλειοψηφικής – μερίδας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το επίδικο είναι μία ανάρτηση του κ. Σκέρτσου που επέκρινε το θέμα των πάσης φύσεως ρουσφετιών από τους βουλευτές. Τον χορό  άνοιξε ο κ. Γιάννης Οικονόμου, ακολούθησε ο κ. Στέλιος Πέτσας και – ως βαρύ πυροβολικό – «επέδραμε» ο κ. Μάκης Βορίδης. Ο τελευταίος μάλιστα τόνισε πως «καλό είναι να μη γίνεται κριτική αφ΄ υψηλού». Υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Επικρατείας είναι διορισμένος από τον πρωθυπουργό. Προκειμένου από το Μέγαρο Μαξίμου να προλάβουν ένα νέο ορυμαγδό καταδικαστικών δηλώσεων βουλευτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης … «ένοιωσε την ανάγκη» να δηλώσει πως οι βουλευτές έχουν παρερμηνεύσει τις αναφορές του συναδέλφου του. Ελπίζοντας φυσικά ότι δεν θα επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν αμέσως μετά από την ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών….

Πάλι θα αγοράσουμε όπλα…

Εδώ και μέρες κυκλοφορεί μία περίεργη πληροφορία – η οποία αναπαράγεται από εδώ κι από εκεί. Σύμφωνα μ΄αυτήν είναι «επί θύραις» συμφωνία με την Γαλλία – και το «τρίγωνο» συμπληρώνει η Dassault – για την μεταφορά στην Ουκρανία 43 αεροπλάνων Μιράζ και η αντικατάσταση τους με 16 Ραφάλ τα οποία θα αγοράσει η Ελλάδα «κοψοχρονιάς» – λέμε και κανένα αστείο! Δόθηκε αρκετή δημοσιότητα στη σχετική πληροφορία, κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την διέψευσε μόλις χθες αφού αναδημοσιεύτηκε σε γαλλικό έντυπο. Επειδή δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη, περιμένω να δω τη συνέχεια με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα. Α, και να μην το ξεχάσω. Οι αναφορές του πρωθυπουργού για την απόκτηση πυρηνικών εργοστασίων θα είναι πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και η στάθμευση στην Ελλάδα πυρηνικών βομβαρδιστικών. Να σας θυμίσω πάντως την τύχη του τελευταίου – υπουργού εν προκειμένω… – που είχε μεγάλο πάθος με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Ηταν ο μακαρίτης Ακης Τσοχατζόπουλος! Και συνεχίζει να ισχύει το «κανόνια αντί για βούτυρο». Δείτε πόσα έδωσε ο κ. Μητσοτάκης προχθές και πόσα θα δώσει σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς! Αυτά….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Σύνταξη
Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Σύνταξη
Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Σύνταξη
Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

Σύνταξη
The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
Αποκαλύψεις για διαμερίσματα, μετακινήσεις και καταγγελίες θυμάτων επαναφέρουν ερωτήματα για το γιατί δεν διερευνήθηκε πλήρως η υπόθεση Έπσταϊν, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Σύνταξη
Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Σύνταξη
Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies