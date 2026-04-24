Αλέξης Τσίπρας: Το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια της νέας ιστοσελίδας του Ινστιτούτου – «Διαμορφώνοντας μαζί το κοινό μας μέλλον»

Η λέξη «ΜΑΖΙ» κυριαρχεί στο σύντομο βίντεο, με το οποίο προαναγγέλεται στα social media η νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Η νέα σελίδα θα είναι στον «αέρα» αύριο Σάββατο 25/4, στις 6 το απόγευμα.

Η λέξη συναποτελεί βεβαίως τμήμα της φράσης «Διαμορφώνοντας μαζί το κοινό μας μέλλον», δεδομένου όμως ότι είναι αρκετά προβεβλημένη ήταν φυσικό να πυροδοτήσει εικασίες και για το πιθανό όνομα του επερχόμενου κόμματος.

Το βίντεο: