magazin
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
JH Prynne: Πέθανε «ένας άνθρωπος σπάνιος και απολύτως πρωτότυπος – όπως ακριβώς και η ποίησή του»
Culture Live 24 Απριλίου 2026, 11:20

Ο JH Prynne έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Spotlight

Στα 89 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Τζέρεμι Χάλβαρντ Πριν, γνωστός ως JH Prynne, ένας ποιητής που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη βρετανική γραμματεία, ακολουθώντας μια πορεία μακριά από τη δημοσιότητα αλλά κοντά στην πνευματική πρωτοπορία.

«Ο Τζέρεμι ήταν ένας άνθρωπος σπάνιος και απολύτως πρωτότυπος – όπως ακριβώς και η ποίησή του», ανέφερε ο Αμερικανός ποιητής Πίτερ Γκίζι, που είχε γράψει την εισαγωγή για την επανέκδοση της συλλογής του 1969 The White Stones. «Η λέξη ‘ιδιοφυΐα’ χρησιμοποιείται εύκολα, αλλά αν υπήρχε κάποιος που την άξιζε πραγματικά, ήταν εκείνος».

Από το Κεντ στο Κέιμπριτζ

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1936 στο Μπρόμλεϊ του Κεντ, υπηρέτησε για δύο χρόνια στον βρετανικό στρατό πριν σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Κέιμπριτζ, απ’ όπου αποφοίτησε το 1960. Ακολούθησε μια περίοδος στο Χάρβαρντ με υποτροφία και στη συνέχεια η επιστροφή του στο Κέιμπριτζ, όπου συνδέθηκε στενά με το Gonville and Caius College.

YouTube thumbnail

Ένα έργο έξω από τα συνηθισμένα

Η πρώτη του ποιητική συλλογή, Force of Circumstance and Other Poems, κυκλοφόρησε το 1962 και έξι χρόνια αργότερα ακολούθησε το Kitchen Poems. Επηρεασμένος από μορφές όπως ο Τσαρλς Όλσον, ο JH Prynne κινήθηκε ανάμεσα στον αμερικανικό μεταμοντερνισμό και τη βρετανική ποιητική παράδοση, επηρεάζοντας καθοριστικά τη δεύτερη. Με τη διδασκαλία και το έργο του άνοιξε νέους δρόμους, ενώ η παραγωγή του υπήρξε εντυπωσιακή: δεκάδες συλλογές σε βάθος δεκαετιών, κυρίως από μικρούς εκδοτικούς οίκους.

Παρέμεινε ωστόσο μια «cult» φιγούρα, επιλέγοντας συνειδητά να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας συνεντεύξεις, αναγνώσεις και ακόμη και τη φωτογράφισή του.

Δύσκολος, αλλά γοητευτικός

Το ποιητικό του έργο συγκεντρώθηκε σε δύο ογκώδεις τόμους με τίτλο Poems, με τον δεύτερο να εκδίδεται το 2024. Όπως σημείωσε ο Ντέιβιντ Γουίτλι σε κριτική του, αντί για μια απλή επικαιροποίηση, η έκδοση περιλάμβανε πάνω από 700 σελίδες νέου υλικού, μια εξέλιξη που χαρακτήρισε «εντυπωσιακή».

Η ποίηση του JH Prynne συχνά θεωρούνταν απαιτητική και δυσπρόσιτη – κάτι που, για πολλούς, αποτελούσε και μέρος της γοητείας της. «Είτε την καταλαβαίναμε είτε όχι, την θαυμάζαμε ήδη», είχε γράψει το 2011 ο συγγραφέας Τζεφ Νίκολσον.

Παρόμοια στάση είχε και ο δημοσιογράφος Τζον Σίμπσον, που είχε συνεργαστεί μαζί του στο περιοδικό Granta τη δεκαετία του 1960. Όπως ανέφερε μετά τον θάνατό του, ποτέ δεν κατάφερε να κατανοήσει πλήρως την ποίησή του, ωστόσο τον θυμάται ως έναν άνθρωπο γοητευτικό, ευφυή και κομψό.

YouTube thumbnail

Δάσκαλος και διανοούμενος

Εκτός από το Κέιμπριτζ, δίδαξε και έδωσε διαλέξεις στα πανεπιστήμια του Σάρεϊ και του Σάσεξ, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Σουν Γιατ-Σεν στην Γκουανγκζού της Κίνας. Παράλληλα με την ποίηση, ασχολήθηκε με την κριτική και τις διαλέξεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – από τον Βίλεμ ντε Κούνινγκ έως τον Σαίξπηρ.

«Ένα φωτεινό σημείο»

«Η γενναιοδωρία του ήταν αστείρευτη και η διδασκαλία του θρυλική», πρόσθεσε ο Γκίζι. «Παρά την τεράστια πνευματική του δύναμη, παρέμενε απλός και βαθιά καλοσυνάτος. Κάθε στιγμή που πέρασα μαζί του είναι πολύτιμη. Ήταν –και θα παραμείνει– ένα φωτεινό σημείο. Η απώλειά του είναι τεράστια και δεν μπορεί να υπολογιστεί για τον κόσμο των βρετανικών γραμμάτων».

*Με πληροφορίες από: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Κόσμος
Παραβιάσεις εκεχειρίας στον Λίβανο ενώ ο Τραμπ λέει ότι δεν βιάζεται για συνομιλίες με το Ιράν

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Υποκλοπές 24.04.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;

Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός – Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι
Ανησυχία 24.04.26

Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός - Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι

Τυπικός σεισμός για την περιοχή - «Τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε και μεγαλύτερους μετασεισμούς, που δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 5R» προειδοποιεί ο καθηγητής Σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος

Σύνταξη
Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Κόσμος 24.04.26

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ - Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα

Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Ανακοίνωση ΠΑΓΝΗ 24.04.26

Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Ελλάδα 24.04.26

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος - Μολύνθηκαν 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Σύνταξη
Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies