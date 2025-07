Ρατσιστής, κακοποιητής, αλκοολικός: Ένα νέο βιβλίο «σταυρώνει» τον Τζον Γουέιν

Τι κι αν έχουν περάσει 46 χρόνια από τον θάνατό του; Ακόμα και σήμερα, πάρα πολλοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το όνομά του όταν θέλουν να αναφερθούν σε έναν πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Ο Τζον Γουέιν είναι ένας θρύλος της μεγάλης οθόνης στις ΗΠΑ – συνώνυμο του γενναίου, τολμηρού και δίκαιου καουμπόι.

Κυριάρχισε για περίπου πέντε δεκαετίες στο Χόλιγουντ, παίρνοντας μέρος σε περισσότερες από 170 ταινίες, ένα βραβείο Όσκαρ και «χτίζοντας» πιστολιά στην πιστολιά την A-male εικόνα του.

Πολλοί είναι οι συνάδελφοί του εκείνοι, που στον πέρασμα των χρόνων των έχουν επαινέσει για τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά του. Ωστόσο, δεν έπιναν όλοι οι ηθοποιοί νερό στο όνομά του. Και η νέα βιογραφία Duke: The Life and Image of John Wayne του Ρόναλντ Λ. Ντέιβις έρχεται να βγάλει στο φως τη σκοτεινή του πλευρά.

Βασισμένοι σε διάφορες συνεντεύξεις από ανθρώπους που δούλεψαν μαζί του, δείχνει ένας Τζον Γουέιν κακοποιητή και ρατσιστή, που προσπαθούσε να δείξει την κυριαρχία του στο σετ με φωνές και τακτικές μπούλινγκ.

«Κάθε πρωί, ενώ προσπαθούσε να συνέλθει από το hangover της προηγούμενης νύχτας, είχε ένα ξέσπασμα με φωνές» είχε πει η συμπρωταγωνίστριά του στο φιλμ Hondo Τζέραλντιν Πέιτζ.

«Φώναζε μέχρι να κλείσει η φωνή του. Κολλούσε σε κάποιο θέμα και πίστευε ότι είχε πάντα δίκιο» είχε συμπληρώσει, ενώ είχε αποκαλύψει ότι δεν δίσταζε να κάνει μπούλινγκ στο παιδί ηθοποιό Λι Άκερ που έπαιζε στην ταινία.

«Το εκφόβιζε συνεχώς. Τον έβαζε να κάνει πράγματα που ήθελε εκείνος και όταν ο μικρός δεν τα κατάφερε, τον υποχρεώνε να γυρνάει σκηνές ξανά και ξανά» είχε πει η Πέιτζ.

Αντίστοιχες εμπειρίες είχε και ο ηθοποιός Τζορτζ Τακέι, που έπαιξε δίπλα στον Τζον Γουέιν στο φιλμ The Green Berets. «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά του. Δεν το περίμενα και κάποιοι μου είπαν ότι τα έκανε αυτά σε όλες τις παραγωγές» είχε δηλώσει στην Express.

«Συνήθως στόχευε έναν άνδρα, τις περισσότερες φορές κάποιον κασκαντέρ και τον ξεφτίλιζε μπροστά σε όλους» είχε πει. «Ντρεπόμουνα που ήμουν μαζί του».

Η ανωτερότητα της λευκής φυλής

Εκτός από κακοποιητική συμπεριφορά, ο Τζον Γουέιν είχε κατηγορηθεί κι ως ρατσιστής. Αφορμή στάθηκε μια συνέντευξή του στο Playboy το 1971, όταν καταφέρθηκε εναντίον των μαύρων, των ιθαγενών Αμερικανών και της LGBTQ+ κοινότητας.

«Πιστεύω στην ανωτερότητα της λευκής φυλής μέχρι να μαύροι να εκπαοδεύονται καλύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν ηγετικές θέσεις ανεύθυνοι άνθρωποι» είχε πει τότε. «Δεν νιώθω ενοχές που πριν από 5 με 10 γενιές αυτοί οι άνθρωποι ήταν σκλάβοι».

Μάλιστα, για τους ιθαγενείς είχε πει «δεν θεωρώ ότι κάναμε κάτι κακό που πήραμε αυτή την υπέροχη χώρα από εκείνους. Ήταν θέμα επιβίωσης». Ενώ αποκάλεσε «διεστραμμένες» τις ταινίες Easy Rider και Midnight Cowboy επειδή έθιγαν ΛΟΑΤΚΙ θέματα.