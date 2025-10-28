magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Culture Live 28 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Μια κρύπτη με χαμένες επιστολές αποκάλυψε πώς ο Άγγλος ποιητής Ουίσταν Ώντεν (WH Auden) ανέπτυξε μια βαθιά και μακροχρόνια φιλία με τον Χούγκο Κούρκα (Hugo Kurka) έναν Βιεννέζο εργάτη του σεξ και μηχανικό αυτοκινήτων, αφού ο τελευταίος διέρρηξε το σπίτι του συγγραφέα του «Πένθιμου Μπλουζ» και δικάστηκε.

Ο γεννημένος στο Γιορκ, Ώντεν, εξέχον μέλος μιας γενιάς συγγραφέων της δεκαετίας του 1930, στην οποία ανήκαν επίσης ο Κρίστοφερ Ίσεργουντ, ο Λούις ΜακΝέις και ο Στίβεν Σπέντερ, περιέγραψε την αντισυμβατική συμφωνία του με τον άνδρα που αποκαλούσε στοργικά «Hugerl» στο μεταθανάτια δημοσιευμένο ποίημα Glad (Χαίρομαι).

«Τα μονοπάτια της ζωής μας διασταυρώθηκαν» αναφέρει «σε μια στιγμή που / εσύ είχες ανάγκη από χρήματα / κι εγώ ήθελα σεξ».

Μια κάρτα από τη συλλογή Kurka. Φωτογραφία: Αυστριακό Κέντρο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (ACDH), Βιέννη

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αλλά ελάχιστα ήταν γνωστά για τη ζωή και το πλήρες ποινικό ιστορικό του Hugo Kurka μέχρι που ο μελετητής του Ώντεν, ο Helmut Neundlinger ανέφερε το όνομά του σε μια εκπομπή της αυστριακής τηλεόρασης με αφορμή την 50ή επέτειο από τον θάνατο του ποιητή το 2023.

Το επόμενο πρωί, ο Neundlinger έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια γυναίκα που είχε έρθει κοντά με τον Kurka και τη σύζυγό του, Christa, αφότου εγκαταστάθηκαν στην ύπαιθρο της Κάτω Αυστρίας τη δεκαετία του 1990 και κληρονόμησε τα υπάρχοντά τους μετά τον θάνατό τους από καρκίνο μέσα σε ένα χρόνο, το 2012 και το 2013.

Έδειξε στον Neundlinger εκατό επιστολές που είχε στείλει ο Ώντεν στον εραστή του, μερικές από τις οποίες απευθύνονταν και στη σύζυγό του.

«Πρόκειται για ένα εύρημα που αποκαλύπτεται μία φορά ανά αιώνα, κάτι που ένας ιστορικός της λογοτεχνίας μπορεί μόνο να ονειρεύεται» λέει η Σάντρα Μάγιερ, ιστορικός πολιτισμού στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, η οποία πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια ψηφιοποιώντας τις επιστολές μαζί με τον συνάδελφό της Timo Frühwirth και δημοσιοποίησε την ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα.

Σύναψε έναν γάμο ευκαιρίας με την αμφιφυλόφιλη κόρη του μυθιστοριογράφου Τόμας Μαν, την Έρικα, για να τη βοηθήσει να αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα και να διαφύγει από τους Ναζί

Ο Ώστεν και η Έρικα Μαν / © National Portrait Gallery, London

Ο αμφιφυλόφιλος γάμος

Οι επιστολές περιλαμβάνουν περίπου δέκα χρόνια μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1970 και είναι γραμμένες σε ενθουσιώδη καθομιλουμένη – αν και συχνά ανορθόγραφη και αγράμματη – γερμανική γλώσσα.

Ο Ώντεν είχε περάσει χρόνο στο Βερολίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αργότερα σύναψε έναν γάμο ευκαιρίας με την αμφιφυλόφιλη κόρη του μυθιστοριογράφου Τόμας Μαν, την Έρικα, για να τη βοηθήσει να αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα και να διαφύγει από τους Ναζί.

Μετά από ένα διάστημα στις ΗΠΑ, εγκαταστάθηκε στην αυστριακή πόλη Kirchstetten, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του το 1973.
Ο ποιητής με σπουδές στο δημόσιο σχολείο ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ’50 όταν γνώρισε τον εικοσάχρονο σεξεργάτη. «Ευτυχώς που οι κόσμοι της γοητείας μας / είναι τόσο έντονοι / που κανένας από τους δύο δεν μπαίνει στον πειρασμό να τους προσεγγίσει» έγραψε αργότερα ο Ώντεν στο ποίημά του. «Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μια / Jaguar από μια Bentley / Κι εσύ δεν ξέρεις να διαβάζεις».

«Τα μονοπάτια της ζωής μας διασταυρώθηκαν» αναφέρει «σε μια στιγμή που / εσύ είχες ανάγκη από χρήματα / κι εγώ ήθελα σεξ»

Μια κάρτα από τη συλλογή Kurka. Φωτογραφία: Αυστριακό Κέντρο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (ACDH), Βιέννη

Ο νεαρός εγκληματίας και ο συγγραφέας

Η σχέση τους θυμίζει τον περίφημο δεσμό μεταξύ του ζωγράφου Φράνσις Μπέικον και του εραστή του Τζορτζ Ντάιερ, ενός μικροαπατεώνα του Λονδίνου που ανήκε σε συμμορίες του East End.

Αλλά ενώ η διάρρηξη του Ντάιερ στο διαμέρισμα του Μπέικον είναι ένας σύγχρονος μύθος που συντέθηκε από τη βιογραφική ταινία, του 2003, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ «Αγάπη είναι ο Διάβολος», στην περίπτωση του Ώντεν ήταν αλήθεια.

Αν και ο Kurka είχε ολοκληρώσει τη μαθητεία του και είχε δουλειά, πάλευε για μετρητά. Όταν ο Ώντεν του δάνεισε το Volkswagen Beetle πριν ξεκινήσει ένα ταξίδι στις ΗΠΑ, ο νεαρός και δύο συνεργοί του χρησιμοποίησαν το όχημα για να πραγματοποιήσουν μια σειρά διαρρήξεων αυτοκινήτων, με αποκορύφωμα μια κλοπή στο σπίτι του ίδιου του ποιητή.

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη από την αστυνομία, βρέθηκαν στην κατοχή τους κλοπιμαία αξίας 34.000 αυστριακών schilling (το ισοδύναμο περίπου 20.000 ευρώ σήμερα) και παραπέμφθηκαν σε δίκη.

Δεδομένου ότι το αυτοκίνητο ήταν καταχωρημένο στο όνομα του Ώντεν, η δικαστική υπόθεση κινδύνευε να δημοσιοποιήσει τη σχέση μεταξύ του νεαρού εγκληματία και του συγγραφέα.

Μια επιστολή του 1961 από τον Ώντεν προς τον Kurka. Φωτογραφία: Αυστριακό Κέντρο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (ACDH), Βιέννη

Ανοιχτά ομοφυλόφιλος αλλά όχι ακτιβιστής

Ο Ώντεν απολάμβανε ένα ιδιαίτερο καθεστώς στην Αυστρία εκείνη την εποχή, λέει ο Neundlinger, επιμελητής του Μουσείου WH Auden στο Kirchstetten. «Δεν έκρυψε ποτέ την ομοφυλοφιλία του. Αλλά σε αντίθεση με τον Κρίστοφερ Ίσεργουντ, δεν υπήρξε ποτέ ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων».

Απολαμβάνοντας υψηλό βαθμό αξιοπρέπειας ως καθηγητής, ο Άγγλος συγγραφέας επισκεπτόταν επίσης τακτικά την τοπική εκκλησία. «Αναμείχθηκε με την τοπική κοινωνία και προσπάθησε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή».

Δεδομένου ότι οι ερωτικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου εξακολουθούσαν να αποτελούν ποινικό αδίκημα στην Αυστρία, η δίκη του Kurka κινδύνευε να προκαλέσει διαμάχη γύρω από τον ποιητή, ο οποίος είχε κερδίσει το Πούλιτζερ το 1948 και βρισκόταν σε στενή διεκδίκηση για το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας εκείνη την εποχή.

Πιο ελεύθερος τρόπος ζωής

Ένα άρθρο γεμάτο υπονοούμενα στην αυστριακή εφημερίδα Kurier στις 16 Οκτωβρίου 1962 δεν κατονόμαζε τον Ώντεν, ο οποίος ήταν πολίτης των ΗΠΑ αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου το 1946, αλλά αναφέρθηκε μόνο σε «έναν από εκείνους τους Αμερικανούς που κόλλησαν στην παλιά Ευρώπη με τον διαφορετικό, πολύ πιο ελεύθερο τρόπο ζωής».

Αντί να καταθέσει εναντίον του Kurka, ο Ώντεν ζήτησε από τον δικό του επί χρόνια δικηγόρο να του συστήσει έναν καλό συνήγορο για να τον υπερασπιστεί. Ο Kurka καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, η σύζυγός του σε οκτώ.

«Το όλο επεισόδιο ήταν ένα σημείο καμπής στη σχέση τους, και μάλιστα θετικό» λέει ο Neundlinger. «Ο Ώντεν δεν ήξερε αν ο Kurka θα έδινε προσωπικές πληροφορίες όταν τον ανέκρινε η αστυνομία – το γεγονός ότι δεν το έκανε φαίνεται ότι ενίσχυσε τον δεσμό τους».

Ο Τσέστερ Κόλμαν κι ο Ώντεν

«Αισθάνομαι λίγο μόνος»

«Και οι δύο πήραν ένα μάθημα» έγραψε ο Ώντεν στο Glad. Καμία από τις επιστολές του Kurka προς τον Ώντεν δεν έχει ανακτηθεί, αλλά σε εκείνες που έγραψε ο ποιητής από τα ταξίδια του στη Νέα Υόρκη ή το Βερολίνο πίσω στη Βιέννη, είναι θερμός και ειλικρινής.

Ο ηλικιωμένος άνδρας έστελνε στον Kurka και στη σύζυγό του χρήματα για να πληρώσουν τις πτήσεις για να τον επισκεφθούν, καθώς και για μαθήματα αγγλικών, και παραπονιόταν ότι ένιωθε εγκαταλελειμμένος από τον σύντροφό του, τον Αμερικανό ποιητή Τσέστερ Κόλμαν -«αισθάνομαι λίγο μόνος και εύχομαι να ήσουν εδώ» έγραψε τον Νοέμβριο του 1964.

«Μπορεί να υπήρχε η ιδέα ότι η σχέση τους είχε καθαρά σεξουαλικό ή συναλλακτικό χαρακτήρα», λέει ο Neundlinger, αλλά «αυτές οι επιστολές δείχνουν ότι απολάμβαναν μια μακρά και έντονη φιλία».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine
«Λαν-θυμίζει» 27.10.25

Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά - Ο Γιώργος Λάνθιμος στο μικροσπόπιο και μια κατάταξη των 10 ταινιών του, που μάλλον μας βρίσκει σύμφωνους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική
Πρώην πρώτη 28.10.25

Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ότι αισθάνεται «πιο σίγουρη από ποτέ» καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο για το στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 28.10.25

Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 12 άτομα - Σοκάρουν οι εικόνες με τα ζωικά απόβλητα που μεταφέρθηκαν σε περιοχή της Πρέβεζας από εργοστάσιο με κατεψυγμένα όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά πριν λίγες ημέρες στην Κέρκυρα

Σύνταξη
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα
Politico 28.10.25

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα

Η ΕΕ συνεχίζει την προσπάθειά της να πείσει τα κράτη-μέλη ότι η μόνο οδός για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι η χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χανιά: Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του – Πήρε προθεσμία
Ελλάδα 28.10.25

Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του στο Ελος - Πήρε προθεσμία

Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»
Euroleague 28.10.25

Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»

Οι τραυματίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά επιστρέφουν και ενόψει του ματς με τη Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (29/10, 17.30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ολικό λίφτινγκ από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)

Η Σαουδική Αραβία χτίζει μια φουτουριστική πόλη που όμοιά της δεν θα έχει υπάρξει στον πλανήτη και όπως φαίνεται αντίστοιχα... φιλόδοξο είναι και το σχέδιο για ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην κορυφή ουρανοξύστη, 350 μέρα πάνω από το έδαφος!

Σύνταξη
Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας
Δήλωση ΠτΔ 28.10.25

Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε δηλώσεις μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ηρακλής, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο