«Κράξιμο» από τον Νέβιλ: «Στην Τσέλσι δεν ξέρουν τι κάνουν»
Ο Γκάρι Νέβιλ σχολίασε την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας της Τσέλσι με τον Λίαμ Ροσενιόρ.
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
- Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
Ο Γκάρι Νέβιλ δεν σοκαρίστηκε από την απόφαση των διοικούντων της Τσέλσι να απολύσουν τον Λίαμ Ροσενιόρ, αλλά σχολίασε ότι δεν περίμενε να συμβεί τώρα αλλά στο τέλος της σεζόν.
Ο σχολιαστής πια στο Skysports έκανε σκληρή κριτική στη Τσέλσι και τους ανθρώπους που τη διοικούν στεκούμενος στα πολύετή συμβόλαια που υπογράφουν και γενικότερα στη λογική των αποφάσεών τους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νέβιλ:
«Τα συμβόλαια έξι ετών ή οκτώ ετών είναι για γέλια από την πρώτη στιγμή. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με παίκτη είτε με προπονητή. Οι διοικούντες για εμένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Έχω την αίσθηση ότι οι οπαδοί της ομάδας σίγουρα θα είναι αηδιασμένοι με τις αποφάσεις που βλέπουν ότι λαμβάνονται στην ομάδα τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.
- Ξέφυγε στη Μαδρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Ακραίοι χαρακτηρισμοί κατά τη διάρκεια αγώνα (vid)
- Τα ονόματα που ακούγονται για την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι
- Τρομερή ατάκα του Αρμπελόα: «Δεν με νοιάζει αν ο Εμπαπέ κάνει like στον Μουρίνιο ή στην Τζούλια Ρόμπερτς»
- Άρης Betsson: Γκάλης και Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν μαζί το ματς με τον Πανιώνιο
- Μάικ Τζέιμς για Σλούκα: «Τον αγαπώ, αλλά δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορος από μένα»
- Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ποια είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στο Madrid Open
- «Κράξιμο» από τον Νέβιλ: «Στην Τσέλσι δεν ξέρουν τι κάνουν»
