«Κράξιμο» από τον Νέβιλ: «Στην Τσέλσι δεν ξέρουν τι κάνουν»

Ο Γκάρι Νέβιλ δεν σοκαρίστηκε από την απόφαση των διοικούντων της Τσέλσι να απολύσουν τον Λίαμ Ροσενιόρ, αλλά σχολίασε ότι δεν περίμενε να συμβεί τώρα αλλά στο τέλος της σεζόν.

Ο σχολιαστής πια στο Skysports έκανε σκληρή κριτική στη Τσέλσι και τους ανθρώπους που τη διοικούν στεκούμενος στα πολύετή συμβόλαια που υπογράφουν και γενικότερα στη λογική των αποφάσεών τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νέβιλ:

«Τα συμβόλαια έξι ετών ή οκτώ ετών είναι για γέλια από την πρώτη στιγμή. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με παίκτη είτε με προπονητή. Οι διοικούντες για εμένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Έχω την αίσθηση ότι οι οπαδοί της ομάδας σίγουρα θα είναι αηδιασμένοι με τις αποφάσεις που βλέπουν ότι λαμβάνονται στην ομάδα τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.