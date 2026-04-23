Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

Στο «τερέν» της οικονομίας μετατοπίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να λάβει σήμερα το λόγο στην κοινοβουλευτική διαδικασία, «χτυπώντας» το Μέγαρο Μαξίμου σε δύο μέτωπα.

Από την μία πλευρά, θα σταθεί στην τροπολογία του κόμματος για τις τράπεζες. Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιλέξει να βάλει ένα σαφές «σύνορο» ανάμεσα στην οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η αναφορά του στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε εχθές για τα κυβερνητικά μέτρα ήταν ενδεικτική του πολιτικού κλίματος αλλά και προάγγελος, κατά πολλούς, των όσων θα ειπωθούν σήμερα στη Βουλή.

«Ο πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Ότι η ανοχή του κόσμου στη διαφθορά, στο χάδι στην ολιγαρχία, στις ανισότητες, στην ακρίβεια, τον οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με άλλη φιλοσοφία στην οικονομία

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως τα μέτρα που εξήγγειλε, εχθές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελούν «ημίμετρα», έρχονται με καθυστέρηση και κινούνται σε μία αποσπασματική επιδοματική λογική. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, ο επικεφαλής του Κινήματος θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει μία διακριτή πρόταση αλλά και ένα διαφορετικό μοντέλο για την οικονομία, το ρόλο του κράτους και της αγοράς.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, σε πρώτο χρόνο θα επιδιώξει να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα. Αφού παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματός θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μία ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική.

Προσωρινά μέτρα

Για μέτρα που παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων μιλούν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως υπογραμμίζουν, επί της ουσίας, η κυβέρνηση επιλέγει να επιστρέψει στους πολίτες ένα ελάχιστο μέρος από όσα τους έχει αφαιρέσει μέσω της υψηλής έμμεσης φορολογίας.

«Παίρνουν από τη μία τσέπη λόγω του πληθωρισμού δισεκατομμύρια -δηλαδή έχουν κάνει την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο, από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που όσο ακριβαίνουν τα προϊόντα και η ενέργεια βγάζουν περισσότερα χρήματα- και επιστρέφουν ένα μικρό κομμάτι στη λογική των προεκλογικών δεσμεύσεων», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

Πόλεμος θέσεων

Στην ηγεσία του Κινήματος εκτιμούν ότι στο πεδίο της οικονομίας η πραγματικότητα είναι αυτή που διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα και ταυτόχρονα δικαιώνει τις προτάσεις του κόμματος. Υπενθυμίζουν ότι στα καύσιμα π.χ. η κυβέρνηση δεν τολμά να προχωρήσει στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Πρόκειται για κίνηση που έχουν κάνει και άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ως προς το μέτρο επιστροφής του ενοικίου, δε, θεωρούν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποδειχθεί ανεπαρκές. Κι αυτό γιατί το «ράλι» στις τιμές των ενοικίων καλά κρατεί. Κομματικές πηγές, σχολιάζοντας με καυστικό ύφος τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες σημειώνουν ότι οι τιμές αυξάνονται με τριπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια συνεκτική και μόνιμη δημογραφική πολιτική.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο επιμένει στη δημιουργία ενός νέου ΕΚΑΣ. Πρόκειται για μέτρο με μόνιμα χαρακτηριστικά, που αναφέρεται πρωτίστως στους ευάλωτους και θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη θα επιμείνει στην πρότασή του για θεσμοθέτηση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι τροπολογίες για τις τράπεζες

Τις τρεις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες θα παρουσιάσει στη Βουλή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας για τη φορολόγηση των υπερκερδών σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αναλύσεις των οίκων αξιολόγησης, οι τράπεζες κατέγραψαν το 2025 συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 4,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Από αυτά σχεδιάζουν να διανείμουν περίπου 2,8 δισ. ευρώ, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, με ένα μέσο δείκτη διανομής 56% έναντι 45% του 2024.

Στην σχετική τροπολογία, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα πιστωτικά Ιδρύματα για τις χρήσεις 2025-2026, υπολογιζόμενη με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους, εφόσον τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 400 εκατ. ευρώ ανά χρήση.

Παράλληλα, η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026.

Η τρίτη τροπολογία αφορά την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και την προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες.