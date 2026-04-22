Σίγουρος ο Βενγκέρ: «Η Άρσεναλ θα πάρει το πρωτάθλημα»
Ο Αρσέν Βενγκέρ ήταν ξεκάθαρος σε δηλώσεις του αναφέροντας ότι η Άρσεναλ να κατακτήσει στο τέλος την Premier League.
Ο Αρσέν Βενγκέρ είναι αισιόδοξος και προβλέπει ότι η Άρσεναλ θα στεφθεί πρωταθλήτρια της Premier League μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι (η οποία νίκησε τους «κανονιέρηδες» με 2-1 την Κυριακή), η οποία πιστεύει ότι θα…σκοντάψει στην τελική ευθεία.
Ο Αλσατός, επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA από το 2019, μιλώντας (20/4) σε φιλανθρωπικό γκαλά, είπε: «Πιστεύω ότι η Άρσεναλ θα κερδίσει το Πρωτάθλημα. Το πιστεύω πραγματικά. Μου φαίνεται απλή κοινή λογική».
Έστω κι αν ο λονδρέζικος σύλλογος περνάει μια δύσκολη περίοδο με δύο συνεχόμενες ήττες στην Premier League και δεν έχει κερδίσει στο Emirates Stadium στο πρωτάθλημα από τις 14 Μαρτίου (2-0 εναντίον της Everton).
Σίγουρος για την κατάκτηση της Premier League ο Βενγκέρ
Ο 76χρονος Αρσέν Βενγκέρ δήλωσε εντυπωσιασμένος από το επιθετικό ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, τονίζοντας ότι απόλαυσε «να βλέπει τους Έζε, Έντεγκααρντ, Χάβερτς και Μαντουέκε να επιτίθενται και να δοκιμάζουν πράγματα στο Etihad Stadium» εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.
Και πρόσθεσε: «Η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα έχει ένα τέλειο τέλος στη σεζόν», είπε παρόλο που η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μπορεί να πάρει την πρώτη θέση από την Άρσεναλ με νίκη αύριο (22/4) εναντίον της Μπέρνλι.
Ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ (1996-2018), τρεις φορές νικητής της Premier League (1998, 2002, 2004)…στοιχηματίζει ότι η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα κερδίσει τους τελευταίους έξι αγώνες πρωταθλήματος, δεδομένου ότι έχει ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα στα χαρτιά από την Άρσεναλ.
