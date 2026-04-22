22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22 Απριλίου 2026, 16:28

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

«Το μέρισμα κοροϊδίας που προκλητικά παρουσίασε ως ‘επιτυχία’ ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι παρά η επιστροφή ενός μικρού κλάσματος από τα πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν από τη φοροληστεία σε βάρος του λαού, που δεν αγγίζει στο ελάχιστο το καυτό πρόβλημα της ακρίβειας και την καθήλωση του λαϊκού εισοδήματος», τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

Άλλωστε, επισημαίνει, «το ράλι των ανατιμήσεων συνεχίζεται, αποτελώντας παράλληλα πηγή εκτίναξης των κρατικών εσόδων μέσω των άδικων έμμεσων φόρων στην Ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης».

Ο Περισσός υπογραμμίζει ότι «επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους ‘πιάνουν τόπο οι θυσίες’, καθώς τη στιγμή που μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα από τους υπέρογκους φόρους ξεπέρασαν τα 17 δισ. και το ματωμένο πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ., η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ».

«Η ‘δημοσιονομική ισορροπία’, στην οποία είναι προσηλωμένη η κυβέρνηση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ‘κοστολογημένες’ τους προτάσεις, αποτελεί τον μόνιμο κόφτη για τις εργατικές – λαϊκές διεκδικήσεις», όπως σημειώνει, ενώ τονίζει ότι, την ίδια στιγμή, «εκτινάσσονται οι ΝΑΤΟϊκές δαπάνες που έχουν διπλασιαστεί μέσα σε 10 χρόνια, διατηρούνται άθικτα τα προκλητικά φορολογικά προνόμια και η ασυλία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας».

«Πρόκληση, αν όχι κοροϊδία»

Στην ουσία, επισημαίνει το ΚΚΕ, «αντί για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, με επαναφορά της 13ης και 14ης συντάξης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 50 ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων και μια μικρή διεύρυνση της ‘επιστροφής ενοικίου’, που θα λειτουργήσει σαν όχημα για νέες αυξήσεις στα ενοίκια».

«Αντί να επιβάλει πλαφόν στις τιμές και επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για τους βιοπαλαιστές αγρότες που ξεκληρίζονται, επέκτεινε για λίγους μήνες την επιδότηση στα λιπάσματα, που στόχο έχει την είσπραξη στο 100% της τιμής τους από τα μονοπώλια», υπογραμμίζει, προσθέτοντας πως «η δε ‘κοστολόγηση’ στα 150 ευρώ τον χρόνο των υπέρογκων αναγκών των παιδιών των λαϊκών οικογενειών μόνο ως πρόκληση, αν όχι κοροϊδία, μπορεί να θεωρηθεί. Ενώ σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επιχειρηματίες το μόνο που κάνει είναι να ‘κλωτσά το τενεκεδάκι’ των χρεών και των αδιεξόδων», σημειώνει χαρακτηριστικά, «χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο προστασίας του εισοδήματός τους που κατακρημνίζεται, με το κόστος λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων να εκτοξεύεται».

«Ανάσα από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις μπορούν να δώσουν οι διεκδικήσεις του εργατικού – λαϊκού κινήματος, οι προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή το ΚΚΕ και αφορούν την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, την επαναλειτουργία όλων των λιγνιτικών μονάδων και την ενίσχυση των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, παράλληλα με την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς», αναφέρει, καταλήγοντας πως «για να κερδίσει ο εργαζόμενος λαός πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και αυτό μπορεί να το επιβάλει ο ίδιος ο λαός με τις διεκδικήσεις του. Καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους!».

Μέτρα στήριξης: Το πακέτο των 500 εκατ. και η επιδείνωση ανάπτυξης και πληθωρισμού

Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

Μίνα Μουστάκα
Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
«Τροία 2026» - Εντυπωσιακά πλάνα από την άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»

Στο πλαίσιο της άσκησης «Τροία 2026» η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό εργάστηκαν πάνω στο σενάριο εξουδετέρωσης «χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής απειλής»

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»
Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου. Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας […]

Βέλγιο: Οι πολίτες καλούνται να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου
Με φόντο το «ασταθές διεθνές πλαίσιο» και την κλιματική κρίση το Βέλγιο ζητά από τους πολίτες να εφοδιαστούν με συγκεκριμένα είδη που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν τις πρώτες τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά
«Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά με αφορμή την ανακατασκευή παιδικής χαράς.

Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ
«Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η ΕΕ και στη 13η σύνταξη για όλους», ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αναμένεται πως θα δικαιωθούν οι 1.203 Σύριοι στους οποίου δοκιμάστηκε το δόγμα Πλεύρη «φυλακή ή επιστροφή».

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

