Όταν η πίεση κι ο… χαρακτήρας, χτυπούν κόκκινο

Ήταν δήλωση χαρακτήρα η νίκη του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Λεωφόρο.

Για να επιβεβαιωθεί έτσι περίτρανα αυτό που έχουν πει τόσοι και τόσοι παλιοί παίκτες αλλά και προπονητές της ομάδας του λιμανιού.

Τον Ολυμπιακό να τον υπολογίζεις χίλιες φορές περισσότερο όταν η πίεση χτυπά κόκκινο, όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα γιατί είναι η ομάδα που μπορεί να φέρει τα πάνω – κάτω.

Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Ολυμπιακού, αυτό είναι το «μέταλλο» της ομάδας και η δυναμική που έχουν οι πειραιώτες κάνει τους «ερυθρόλευκους» να βγαίνουν νικητές όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στα όρια.

Θυμηθείτε την τεράστια πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά την ήττα με 4-1 στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον άθλο στην ρεβάνςμε την νίκη 6-1 επί των Ισραηλινών κι εν συνεχεία έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, με την θριαμβευτική κατάκτηση του Conference League, στις 29 Μαΐου του 2024.

Για να επανέλθουμε όμως στο χθεσινό ντέρμπι. Το «συστατικό» που έκρινε την αναμέτρηση ήταν αυτό ακριβώς που έπρεπε να παρουσιάσουν στο χορτάρι οι παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο χαρακτήρας λοιπόν των «ερυθρόλευκων» έκανε την εμφάνισή του στην Λεωφόρο κι αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα που έπρεπε να κάνει η ομάδα του Πειραιά για να πετύχει τον στόχο της.

Πρέπει όλοι μάλιστα να ξέρουν ότι αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός δεν ήταν εύκολο, γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κι αυτό όμως έχει να κάνει με τον χαρακτήρα μιας ομάδας γιατί πολύ απλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν επηρεάστηκαν, όπως ίσως να επηρεάζονταν άλλες ομάδες αν ήταν στην θέση του Ολυμπιακού.

Το έχουμε άλλωστε δει να συμβαίνει στο παρελθόν (πρόσφατο και μακρινό) με άλλες ομάδες, οι οποίες δεν μπόρεσαν ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και «λύγισαν» από την πίεση.

Ο Ολυμπιακός όμως δεν «λυγίζει» κι αυτό αποδείχθηκε περίτρανα (και) στην Λεωφόρο, σ’ ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης για τους πειραιώτες.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν γιατί ήταν μαχητές και τα ντέρμπι θέλουν δυναμισμό και αποφασιστικότητα, στοιχεία στα οποία υπερίσχυσε κατά κράτος χθες η ομάδα του λιμανιού.

Η «μάχη» λοιπόν για την κατάκτηση του τίτλου συνεχίζεται και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον μετά την δήλωση χαρακτήρα, μετά την δήλωση – νικητή που έκανε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Και τα παιχνίδια που ακολουθούν θα έχουν μεγάλη πίεση για τους δύο διεκδικητές. Μια πίεση στην οποία ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πολλές φορές, πως μπορεί να τα καταφέρει.