Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Όταν η πίεση κι ο… χαρακτήρας, χτυπούν κόκκινο
On Field 20 Απριλίου 2026, 17:00

Η νίκη των «ερυθρόλευκων» στην Λεωφόρο έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Κι όταν η πίεση χτυπά κόκκινο, μόνο ο Ολυμπιακός ξέρει τον τρόπο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Ήταν δήλωση χαρακτήρα η νίκη του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Λεωφόρο.

Για να επιβεβαιωθεί έτσι περίτρανα αυτό που έχουν πει τόσοι και τόσοι παλιοί παίκτες αλλά και προπονητές της ομάδας του λιμανιού.

Τον Ολυμπιακό να τον υπολογίζεις χίλιες φορές περισσότερο όταν η πίεση χτυπά κόκκινο, όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα γιατί είναι η ομάδα που μπορεί να φέρει τα πάνω – κάτω.

Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Ολυμπιακού, αυτό είναι το «μέταλλο» της ομάδας και η δυναμική που έχουν οι πειραιώτες κάνει τους «ερυθρόλευκους» να βγαίνουν νικητές όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στα όρια.

Θυμηθείτε την τεράστια πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά την ήττα με 4-1 στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον άθλο στην ρεβάνςμε την νίκη 6-1 επί των Ισραηλινών κι εν συνεχεία έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, με την θριαμβευτική κατάκτηση του Conference League, στις 29 Μαΐου του 2024.

Για να επανέλθουμε όμως στο χθεσινό ντέρμπι. Το «συστατικό» που έκρινε την αναμέτρηση ήταν αυτό ακριβώς που έπρεπε να παρουσιάσουν στο χορτάρι οι παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο χαρακτήρας λοιπόν των «ερυθρόλευκων» έκανε την εμφάνισή του στην Λεωφόρο κι αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα που έπρεπε να κάνει η ομάδα του Πειραιά για να πετύχει τον στόχο της.

Πρέπει όλοι μάλιστα να ξέρουν ότι αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός δεν ήταν εύκολο, γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κι αυτό όμως έχει να κάνει με τον χαρακτήρα μιας ομάδας γιατί πολύ απλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν επηρεάστηκαν, όπως ίσως να επηρεάζονταν άλλες ομάδες αν ήταν στην θέση του Ολυμπιακού.

Το έχουμε άλλωστε δει να συμβαίνει στο παρελθόν (πρόσφατο και μακρινό) με άλλες ομάδες, οι οποίες δεν μπόρεσαν ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και «λύγισαν» από την πίεση.

Ο Ολυμπιακός όμως δεν «λυγίζει» κι αυτό αποδείχθηκε περίτρανα (και) στην Λεωφόρο, σ’ ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης για τους πειραιώτες.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν γιατί ήταν μαχητές και τα ντέρμπι θέλουν δυναμισμό και αποφασιστικότητα, στοιχεία στα οποία υπερίσχυσε κατά κράτος χθες η ομάδα του λιμανιού.

Η «μάχη» λοιπόν για την κατάκτηση του τίτλου συνεχίζεται και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον μετά την δήλωση χαρακτήρα, μετά την δήλωση – νικητή που έκανε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Και τα παιχνίδια που ακολουθούν θα έχουν μεγάλη πίεση για τους δύο διεκδικητές. Μια πίεση στην οποία ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πολλές φορές, πως μπορεί να τα καταφέρει.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν – Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στις συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
On Field 19.04.26

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
On Field 19.04.26

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19.04.26

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σύνταξη
Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Σύνταξη
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 20.04.26

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Σύνταξη
Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
Ελλάδα 20.04.26

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σύνταξη
Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Σύνταξη
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους 20.04.26

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20.04.26

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 20.04.26

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Μίνα Μουστάκα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

