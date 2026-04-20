Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.
Σε σχέση με τις εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Καββαδά, και ειδικότερα για τη δραστηριότητά του κατά το παρελθόν, «προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα αξιοπιστίας», σημειώνει η Νέα Αριστερά.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαρροές, το 1987, ενώ ο κ. Καββαδάς υπηρετούσε στην Αεροπορία, η τότε σύζυγός του ίδρυσε την επίμαχη επιχείρηση ως ατομική δραστηριότητα, με τον ίδιο να συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του.
Η συνέντευξη Καββαδά
Ωστόσο, σύμφωνα με τη ΝΕΑΡ, ο ίδιος ο κ. Καββαδάς, σε συνέντευξή του, δήλωνε «υπερήφανος»: «Δημιούργησα κυριολεκτικά από το μηδέν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορίας ποτών όχι μόνο στη Λευκάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και είμαι δύο φορές υπερήφανος για το ότι χτίστηκε αυτή η επιχείρηση με σκληρή και καθημερινή δουλειά».
Το ερώτημα από τη Νέα Αριστερά
Έχοντας υπόψη τη δήλωση αυτή η Νέα Αριστερά σημειώνει: Άλλο «συστήθηκε από τρίτο πρόσωπο» και άλλο «τη δημιούργησα κυριολεκτικά από το μηδέν».
Και καταλήγει: «Ποιος λέει την αλήθεια; Ο ίδιος ο κ. Καββαδάς ή οι κυβερνητικές πηγές που σπεύδουν να τον καλύψουν;».
